Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)

·0·Madaniyat
Shahzod Sultonovning bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuz ko‘rinishi ma’lum bo‘ldi (video)

Aktyor Shahzod Sultonovning shaxsiy hayoti atrofidagi sirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolar sabab yana muhokama markaziga aylandi. Eng ko‘p e’tibor tortgan jihat — kelinning yuz ko‘rinishi va shaxsiga oid ma’lumotlarning oshkor bo‘lishidir.

Avvalroq aktyor bo‘lajak turmush o‘rtog‘ining yuzini videolarda yashirib, uning obrazini stikerlar orqali berib kelayotgani muxlislar orasida turli savollar uyg‘otgan edi. Shu sababli izohlarda “nega yuzini yashiryapsiz?”, “qachon yuzini ko‘rsatasiz?” kabi fikrlar ko‘paygan.

Endilikda esa tarqalgan videolardan kelinning yuz ko‘rinishi ham, uning shaxsi bilan bog‘liq ayrim tafsilotlar ham oshkor bo‘lgani aytilmoqda. Bu esa ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamaga sabab bo‘lib, ko‘plab foydalanuvchilar turli izohlar qoldirishgan.

Oq ko‘ylak kiygan yigit va uning yonida turgan yosh ayol.

Muxlislar orasida “nihoyat yuzini ko‘rdik”, “sirlar ochildi”, “chiroyli juftlik ekan” , "bir-biriga juda mos" kabi fikrlar bilan birga, yoshlar baxtiga iliq tilaklar ham bildirilmoqda.

Shu tariqa, uzoq vaqt sir tutilgan kelin haqidagi muhokamalar nihoyat yakuniga yetgandek ko‘rinmoqda va voqea internetda eng ko‘p gapirilayotgan mavzulardan biriga aylangan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, aktyorning fotiha to‘yi 16 may kuni, “marry me” marosimi 2 iyun, rasmiy nikoh (ZAGS) esa 6 iyun kuni bo‘lib o‘tgan. 16 iyun kuni esa katta to‘y marosimi o‘tkazilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sohib Hasanov: "Erkak kishi 2 sabab bilan ajralishi mumkin"Sohib Hasanov: "Erkak kishi 2 sabab bilan ajralishi mumkin"Bugun, 11:07Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaShahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqdaBugun, 09:52Rayhon G‘aniyeva agar kinoga qaytsa kim bilan partnyor bo‘lishni xohlaydi?Rayhon G‘aniyeva agar kinoga qaytsa kim bilan partnyor bo‘lishni xohlaydi?Bugun, 09:40Ahad Qayum: eng katta gonorarni qaysi san’atkor to‘laydi?Ahad Qayum: eng katta gonorarni qaysi san’atkor to‘laydi?Bugun, 09:17Munisa Rizayeva o‘g‘li uchun klip suratga olmoqdami? (video)Munisa Rizayeva o‘g‘li uchun klip suratga olmoqdami? (video)Bugun, 08:35Namanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdiNamanganda Sevinch Mo‘minova chiqishida kutilmagan vaziyat yuz berdiBugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi