Shahzoda Muhammedova qizini sosiskadan qanday voz kechirgani haqidagi sir bilan bo‘lishdi
Dizayner va aktrisa Shahzoda Muhammedova farzandlarni ko‘cha ovqatlari va zararli mahsulotlardan qaytarish borasidagi tajribasi bilan o‘rtoqlashdi.
Uning aytishicha, qizi avval sosiska mahsulotlarini juda ko‘p iste’mol qilgan. Aktrisa esa uni asta-sekin bu odatdan qaytarishga harakat qilgan.
Shahzoda Muhammedovaning so‘zlariga ko‘ra, bolaga zararli mahsulotlarning oqibatini tushuntirish muhim. U ota-onalarga farzandlariga bunday ovqatlar sog‘liq uchun foydali emasligini sodda tilda izohlashni tavsiya qildi. Youtube tarmoqlarida agar shu narsani yesang gijjalar,qurtlar paydo bo‘lishi mumkinligi haqida tushuntirish eng samarali usuli ekanini ta’kidlab o‘tdi.
Aktrisaning bu fikrlari ijtimoiy tarmoqlarda turli munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar uning tajribasini qo‘llab-quvvatlasa, boshqalar bolalarni qo‘rqitmasdan, sog‘lom ovqatlanishga yumshoq usulda o‘rgatish kerakligini ta’kidlamoqda.
…