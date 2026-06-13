Ahad Qayum: “Aslida matematika o‘qituvchisiman” — kutilmagan faktlar ochiqlandi

·0·Madaniyat
Ahad Qayum: “Aslida matematika o‘qituvchisiman” — kutilmagan faktlar ochiqlandi

Taniqli shoir, prodyuser va rejissyor Ahad QayumNavo mehmonda” dasturidagi suhbatida o‘zining ta’lim yo‘li va kasbiy faoliyati haqida kutilmagan ma’lumotlarni oshkor qildi.

Uning aytishicha, aslida u matematika o‘qituvchisi bo‘lib, Toshkent axborot texnologiyalari universitetining matematika va fizika yo‘nalishini tamomlagan. Ahad Qayum 4 yil davomida o‘qituvchilik qilganini, keyinchalik esa ijodi ommalashgach, san’at sohasiga o‘tganini ta’kidladi.

Shuningdek, u o‘z oilasi haqida ham qiziqarli faktlarni keltirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ota-onasi va buva-buvilari ham o‘qituvchi bo‘lgan, ya’ni ularning oilasi haqiqiy o‘qituvchilar sulolasi hisoblanadi. Hatto avlodida 400 ga yaqin o‘qituvchilar borligi aytildi.

Ahad Qayumning bu gaplari ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otib, ko‘pchilik uchun kutilmagan yangilik bo‘ldi.

Ahad QayumNavo mehmondaToshkent axborot texnologiyalari universiteti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yulduz Usmonova nevarasining Navoiydagi biznesi haqida gapirdiYulduz Usmonova nevarasining Navoiydagi biznesi haqida gapirdiBugun, 21:10Jahongir Otajonov videosi tarmoqlarda portladi: “Yomg‘ir yog‘aloq” ostida raqsJahongir Otajonov videosi tarmoqlarda portladi: “Yomg‘ir yog‘aloq” ostida raqsBugun, 20:58Ko‘sem roli bilan tanilgan aktrisa narkoreydda ushlandiKo‘sem roli bilan tanilgan aktrisa narkoreydda ushlandiBugun, 20:33Yulduz Usmonovaning sog‘lom hayot tarzi muxlislarda qiziqish uyg‘otdiYulduz Usmonovaning sog‘lom hayot tarzi muxlislarda qiziqish uyg‘otdiBugun, 20:29Hosila Rahimova ayollarga muhim maslahat berdiHosila Rahimova ayollarga muhim maslahat berdiBugun, 19:24“Onam xohlaganidek shifokor qizga uylanyapman” — Shahzod Sultonov“Onam xohlaganidek shifokor qizga uylanyapman” — Shahzod SultonovKecha, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi