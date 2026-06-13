Ahad Qayum: “Aslida matematika o‘qituvchisiman” — kutilmagan faktlar ochiqlandi
Taniqli shoir, prodyuser va rejissyor Ahad Qayum “Navo mehmonda” dasturidagi suhbatida o‘zining ta’lim yo‘li va kasbiy faoliyati haqida kutilmagan ma’lumotlarni oshkor qildi.
Uning aytishicha, aslida u matematika o‘qituvchisi bo‘lib, Toshkent axborot texnologiyalari universitetining matematika va fizika yo‘nalishini tamomlagan. Ahad Qayum 4 yil davomida o‘qituvchilik qilganini, keyinchalik esa ijodi ommalashgach, san’at sohasiga o‘tganini ta’kidladi.
Shuningdek, u o‘z oilasi haqida ham qiziqarli faktlarni keltirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, ota-onasi va buva-buvilari ham o‘qituvchi bo‘lgan, ya’ni ularning oilasi haqiqiy o‘qituvchilar sulolasi hisoblanadi. Hatto avlodida 400 ga yaqin o‘qituvchilar borligi aytildi.
Ahad Qayumning bu gaplari ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otib, ko‘pchilik uchun kutilmagan yangilik bo‘ldi.
…