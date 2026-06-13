Yulduz Usmonova nevarasining Navoiydagi biznesi haqida gapirdi

·15·Madaniyat
Yulduz Usmonova nevarasining Navoiydagi biznesi haqida gapirdi

Xonanda Yulduz Usmonova o‘z Instagram sahifasida yangi video bilan bo‘lishdi. Unda san’atkor o‘z xonadonidagi oilaviy muhit, nevaralarining kundalik hayoti va ularning mehnati haqida so‘zlagan.

Videoda nevaralari Saidazamxon va Sulaymonxon kechki taom tayyorlagani ko‘rsatilgan. Shuningdek, xonanda 3-nevarasi Navoiy viloyatida mehnat qilayotganini ham alohida ta’kidlagan.

Uning aytishicha, nevarasi Navoiyda tovuq boqish bilan shug‘ullanmoqda hamda yangi tovuqxona qurish ishlarini davom ettirmoqda. Bu esa oilada mehnat va tadbirkorlikka bo‘lgan e’tibor kuchli ekanini ko‘rsatadi.

Yulduz Usmonova buvisi sifatida nevaralariga faqat omad tilashini va ularni doimo mehnatdan to‘xtamaslikka undashini ham alohida qayd etgan.

Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilar tomonidan iliq kutib olinib, samimiy va ijobiy izohlarga sabab bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Otajonov videosi tarmoqlarda portladi: “Yomg‘ir yog‘aloq” ostida raqsJahongir Otajonov videosi tarmoqlarda portladi: “Yomg‘ir yog‘aloq” ostida raqsBugun, 20:58Yulduz Usmonovaning sog‘lom hayot tarzi muxlislarda qiziqish uyg‘otdiYulduz Usmonovaning sog‘lom hayot tarzi muxlislarda qiziqish uyg‘otdiBugun, 20:29Ko‘sem roli bilan tanilgan aktrisa narkoreydda ushlandiKo‘sem roli bilan tanilgan aktrisa narkoreydda ushlandiBugun, 20:03Hosila Rahimova ayollarga muhim maslahat berdiHosila Rahimova ayollarga muhim maslahat berdiBugun, 19:24“Onam xohlaganidek shifokor qizga uylanyapman” — Shahzod Sultonov“Onam xohlaganidek shifokor qizga uylanyapman” — Shahzod SultonovKecha, 16:15Mirjalol Nematovdan “Anor” — yangi tarona taqdim etildi (video)Mirjalol Nematovdan “Anor” — yangi tarona taqdim etildi (video)Kecha, 16:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi