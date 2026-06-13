Yulduz Usmonova nevarasining Navoiydagi biznesi haqida gapirdi
Xonanda Yulduz Usmonova o‘z Instagram sahifasida yangi video bilan bo‘lishdi. Unda san’atkor o‘z xonadonidagi oilaviy muhit, nevaralarining kundalik hayoti va ularning mehnati haqida so‘zlagan.
Videoda nevaralari Saidazamxon va Sulaymonxon kechki taom tayyorlagani ko‘rsatilgan. Shuningdek, xonanda 3-nevarasi Navoiy viloyatida mehnat qilayotganini ham alohida ta’kidlagan.
Uning aytishicha, nevarasi Navoiyda tovuq boqish bilan shug‘ullanmoqda hamda yangi tovuqxona qurish ishlarini davom ettirmoqda. Bu esa oilada mehnat va tadbirkorlikka bo‘lgan e’tibor kuchli ekanini ko‘rsatadi.
Yulduz Usmonova buvisi sifatida nevaralariga faqat omad tilashini va ularni doimo mehnatdan to‘xtamaslikka undashini ham alohida qayd etgan.
Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda kuzatuvchilar tomonidan iliq kutib olinib, samimiy va ijobiy izohlarga sabab bo‘lgan.
…