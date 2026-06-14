Shahzoda Muhammedova: “Bugun dizayner shogirdimizni uzatyapmiz” (video)
Dizayner va boshlovchi Shahzoda Muhammedova ijtimoiy tarmoqlarda o‘zining shogirdlaridan biri — Dildoraxonning to‘y marosimidan video ulashdi. Unda kelin salom marosimi alohida e’tibor markazida bo‘ldi.
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu marosim aktrisa Vazira Yunusova bilan birgalikda o‘tkazilgan. Ikkala san’atkorning bir sahnada chiqish qilgani tomoshabinlar uchun kutilmagan, ammo juda yoqimli lahzalardan biriga aylandi.
Dizayner video ostida shunday yozib qoldirgan:
“Bugun dizayner shogirdimiz Dildoraxonni uzatyapmiz. Kelin salom marosimini xalqimiz ardog‘idagi ijodkor Vazira Yunusova bilan birgalikda ajoyib tandemda o‘tkazdik!”
Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olinib, foydalanuvchilar tomonidan ko‘plab ijobiy izohlar va tabriklarga sabab bo‘ldi.
…