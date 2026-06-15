“Ayol emas, ona bo‘ldim” - Mashhur rejissor Zebo Navro‘zova o‘g‘il tarbiyasidagi eng muhim sirni aytdi

·0·Madaniyat
“Ayol emas, ona bo‘ldim” - Mashhur rejissor Zebo Navro‘zova o‘g‘il tarbiyasidagi eng muhim sirni aytdi

Kinorejissor Zebo Navro‘zova intervyularidan birida farzand tarbiyasi, onalik mas’uliyati va hayotidagi qiyin davrlar haqida samimiy fikrlarini bildirdi.

Uning aytishicha, uch nafar o‘g‘lini voyaga yetkazish uchun bir vaqtning o‘zida bir necha joyda ishlashiga to‘g‘ri kelgan. Ayniqsa, san’at sohasida faoliyat boshlagan yillarda imkoniyatlar cheklangani sabab oilani ta’minlash oson kechmagan.

“To‘g‘risini aytsam, o‘sha paytlari ikki-uchta ishda ishlaganman. Uchta o‘g‘il bolani katta qilish kerak edi. San’at yo‘liga kirganingizdan keyin hamma eshiklar birdaniga ochilib ketmaydi”, — deydi rejissor.

Zebo Navro‘zovaning ta’kidlashicha, farzandlari tarbiyasida u ko‘proq qat’iyat va intizomga tayanishga harakat qilgan.

“Men ularga nisbatan ko‘proq qattiqqo‘l bo‘lganman. Ayollikdan ko‘ra onalikni tanladim. Farzandlarim uchun murabbiy ham, yo‘l ko‘rsatuvchi ham bo‘lishga harakat qilganman”, — deya qo‘shimcha qiladi u.

“Har bir ona farzandini otga mindiradi, o‘zi esa yayov yuradi”, — degan fikri ko‘plab tinglovchilar qalbidan joy oldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Durdona Qurbonovaning avvalgi gaplari va yangi kadri bir biriga to‘g‘ri kelmayaptimi? (video)Durdona Qurbonovaning avvalgi gaplari va yangi kadri bir biriga to‘g‘ri kelmayaptimi? (video)Bugun, 04:14Rayhon G‘aniyeva “Bobur” arenasini yondirdi: unutilmas shouRayhon G‘aniyeva “Bobur” arenasini yondirdi: unutilmas shouKecha, 13:41Feruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildiFeruza Normatova haqida fitna tarqatgan feyk akkaunt egasi topildiKecha, 13:15Umidaxon: “Xo‘jaynim Nilufar Usmonovaning prodyuseri” — kutilmagan faktUmidaxon: “Xo‘jaynim Nilufar Usmonovaning prodyuseri” — kutilmagan faktKecha, 12:46Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)Sahnada mushuk “Romeo va Juletta” tragediyasini komediyaga aylantirdi (video)Kecha, 11:48Muxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdiMuxlis bergan gul sabab sahnada kutilmagan qiziq holat yuz berdiKecha, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi
Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan o'rtasidagi yosh farqi haqida ilk bor ochiq gapirdi