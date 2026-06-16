Zohida Umarova marhum turmush o‘rtog‘i qarindoshlari haqida haqiqatni ochdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Zohida Umarova tomonidan aytilgan haqiqatlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga sabab bo‘ldi. U marhum turmush o‘rtog‘ining qarindoshlari bilan bo‘lgan munosabatlari haqida ochiq gapirdi.
Zohida Umarova bayonotida marhum turmush o‘rtog‘i bilan bog‘liq xotiralar va oilaviy munosabatlar atrofidagi ayrim holatlarga ham to‘xtalgan.
Uning mazkur chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otib, ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
…