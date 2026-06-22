Sochi bo‘yidan ham uzun: Marjona O‘ljoyeva hayratda qoldirdi (video)

·61·Madaniyat
Sochi bo‘yidan ham uzun: Marjona O‘ljoyeva hayratda qoldirdi (video)

Aktrisa Marjona O‘ljoyeva “Omon-Omon” ko‘rsatuviga mehmon sifatida tashrif buyurib, o‘zining nihoyatda uzun sochlari haqida qiziqarli ma’lumotlarni ulashdi.

Suhbat davomida boshlovchilardan biri: “Sochingizning bu qadar uzun bo‘lishiga kim sababchi?” deya savol berdi. Aktrisa esa samimiy javob qaytarib, bu borada buvisi katta o‘rin tutganini aytdi: “Sochimning uzun bo‘lishiga, aslida, buvim sababchi. Hatto aytsam ham bo‘ladi — bu soch menga buvimdan meros. Onamning sochlari ham uzun bo‘lgan. Opam bor, lekin ularning sochlari unchalik uzun emas, mening sochim esa uzun”, — dedi u.

Shuningdek, aktrisa sochlarini parvarishlab turishini, vaqti-vaqti bilan uchlarini qirqishini ham qo‘shimcha qildi. Hatto farzandli bo‘lganidan keyin ham sochining ancha qismini qirqqanini aytdi.

Dastlab, Marjona O‘ljoyeva sochlarini ko‘rsatishga biroz hijolat bo‘lib, “Kecha tasvirga olish paytida sochlarim chigal bo‘lib qolgan, tarashga ulgurmadim”, deya izoh berdi. Biroq ko‘rsatuv davomida boshlovchilar uni ko‘ndirishga muvaffaq bo‘lishdi.

Natijada aktrisa sochlarini yoyib, uning haqiqiy uzunligini namoyish etdi. Haqiqatan ham uning sochlari bo‘yidan ham uzun bo‘lib, yerga tegib turardi.

Boshlovchilar qiziqib, sochining uzunligi haqida so‘rashganda, aktrisa: “Bo‘yim 170 sm bo‘lsa, sochim taxminan 180 sm atrofida”, — deya javob berdi.

Suhbat yakunida boshlovchilar aktrisaga iliq tilaklar bildirib, uning ijodiga omad va muvaffaqiyatlar tilashdi.

Marjona O'ljoyevaOmon-Omon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuchli yomg‘ir ostidagi Rayhonning chiqishi tarmoqlarda olqishlanmoqda (video)Kuchli yomg‘ir ostidagi Rayhonning chiqishi tarmoqlarda olqishlanmoqda (video)Kecha, 20:24Yomg‘ir ham to‘xtata olmadi: Rayhon sahnani zabt etdi (video)Yomg‘ir ham to‘xtata olmadi: Rayhon sahnani zabt etdi (video)Kecha, 19:58Barno Teshaboyeva: “Bir og‘iz gapimdan keyin uyim paypoqqa to‘lib ketdi!”Barno Teshaboyeva: “Bir og‘iz gapimdan keyin uyim paypoqqa to‘lib ketdi!”Kecha, 16:17Otabek Mahkamov Burak O‘zchivit bilan uchrashdiOtabek Mahkamov Burak O‘zchivit bilan uchrashdiKecha, 16:05Tojibar Azizova: "Shahzodadan ham, uning kelinidan ham buni kutmagandim…" (video)Tojibar Azizova: "Shahzodadan ham, uning kelinidan ham buni kutmagandim…" (video)Kecha, 12:05Namangan gullar bayramida Shahzoda Muhammedova moda olamini larzaga soldi (video)Namangan gullar bayramida Shahzoda Muhammedova moda olamini larzaga soldi (video)Kecha, 10:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...