“O‘yinchoqlar tarixi 5” kassa rekordlarini yangiladi
"O‘yinchoqlar tarixi 5" multfilmi ilk dam olish kunlaridayoq kutilganidan ham yuqori natija qayd etdi. Kartina AQSHda 160 million dollar, butun dunyo bo‘ylab esa 312 million dollar yig‘ib, mashhur franshiza tarixidagi eng muvaffaqiyatli startga erishdi.
Multfilm dastlabki namoyishlardan boshlab katta qiziqish uyg‘otdi. Premyera oldidan o‘tkazilgan ko‘rsatishlar natijasida u 17,5 million dollar daromad olib, shu yilgi eng kuchli startlardan birini qayd etdi.
Qizig‘i shundaki, bu natija avval rekord o‘rnatgan Maykl filmini ham ortda qoldirdi. Mazkur film ilk namoyishlarda 12,6 million dollar yig‘ishga muvaffaq bo‘lgan edi.
Mutaxassislarning fikricha, multfilmning bunday katta muvaffaqiyatga erishishida franshizaning ko‘p yillik mashhurligi, tomoshabinlar orasidagi ishonch va yangi syujetga bo‘lgan qiziqish muhim rol o‘ynagan.
Kutilishicha, “O‘yinchoqlar tarixi 5” yaqin haftalarda ham kassalarda yetakchilikni saqlab qolishi va yana yangi rekordlarni yangilashi mumkin.
…