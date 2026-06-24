BTS yulduzini deb eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta chaldi

·1·Madaniyat
BTS yulduzini deb eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta chaldi

Janubiy Koreyada BTS guruhi a’zosi Chongukni ta’qib qilgan xorijlik muxlisga nisbatan sud hukmi chiqarildi. Ma’lum bo‘lishicha, braziliyalik ayol xonandaning uyiga bir necha bor borib, hatto bir tashrifi davomida eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta bosgan.

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, ayol o‘tgan yilning dekabr oyidan boshlab mashhur san’atkorni kuzatib yurgan. U Chongukka bo‘lgan muhabbati sababli uning uyi oldiga bir necha bor kelgan, xatlar va suratlar qoldirishga uringan.

Seul tuman sudi mazkur holatni ko‘rib chiqib, ayolni bir yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Biroq jazo ikki yillik sinov muddati bilan kechiktirildi. Agar qaror ustidan shikoyat qilinmasa, uni Janubiy Koreyadan chiqarib yuborish ehtimoli yuqori.

Sud hujjatlarida qayd etilishicha, ayol ilk bor 7 dekabr kuni Chongukning Seuldagi xonadoniga kelgan. U hudud atrofida aylanib yurgan, devor orqali turli buyumlar tashlagan va eshik tirqishlariga maktublar qoldirgan.

BTS yulduzini deb eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta chaldi

Oradan bir necha kun o‘tib, u yana qaytib kelib, eshik qo‘ng‘irog‘ini 133 marta bosgan. Keyinchalik oziq-ovqat yetkazib berish xizmati xodimi orqasidan kirishga uringan vaqtida politsiya tomonidan ushlangan.

Huquq-tartibot idoralari ayolni ogohlantirib qo‘yib yuborgan bo‘lsa-da, u taqiqlarga amal qilmagan. Natijada politsiya maxsus order chiqarib, unga xonanda yashaydigan hududga 100 metrdan yaqinlashishni taqiqladi.

Shunga qaramay, muxlis o‘z harakatlarini davom ettirgan. Sudda ma’lum qilinishicha, u Chongukning uyi oldiga kamida 22 marta kelgan.

Sudya qaror chiqarishda gumonlanuvchining kelgusida bunday xatti-harakatlarni takrorlash ehtimoli past ekanini inobatga olgan.

Eslatib o‘tish joiz, bu Chonguk bilan bog‘liq birinchi shov-shuvli holat emas. Avvalroq xonanda harbiy xizmatni tugatganidan so‘ng uning uyiga kirishga uringan yana bir xorijlik ayol ham politsiya tomonidan qo‘lga olingan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradiMaryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradiKecha, 20:35Eje Irtem o‘limi maymun tishlashi oqibatida vafot etgan bo‘lishi mumkinEje Irtem o‘limi maymun tishlashi oqibatida vafot etgan bo‘lishi mumkinKecha, 20:29Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Kecha, 19:20Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Kecha, 17:48Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Kecha, 17:44Jim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘ldaJim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘ldaKecha, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...