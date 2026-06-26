Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...
27 iyun — Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan poytaxtimizda mahalliy media olamining eng kutilgan va yirik voqeasi — ulkan media forum bo‘lib o‘tdi! Bu safargi anjuman shunchaki uchrashuv emas, balki butun mamlakat ijodkorlarini bir nuqtaga birlashtirgan haqiqiy olovli g‘oyalar maydoniga aylandi.
Bir maydonda kimlar jam bo‘ldi?
Forum o‘z bag‘riga respublikamizning barcha hududlaridan kelgan eng sara soha vakillarini to‘pladi. Tadbirda quyidagi ishtirokchilar faol qatnashdilar:
Jurnalistlar va blogerlar: Eng tezkor va o‘tkir qalam sohiblari;
Matbuot kotiblari: Vazirlik va idoralarning axborot uchun mas’ul chehralari;
Media ekspertlar va kontent meykerlar: Zamonaviy trendlarni belgilab beruvchi ijodkorlar.
Anjuman davomida bugungi tezkor zamon talablari, milliy kontent sifatini yangi bosqichga olib chiqish, axborot bilan ishlashning zamonaviy yondashuvlari hamda sohaning kelajakdagi istiqbollari qizg‘in muhokama qilindi.
Sherzod Asadovdan muhim bayonot
Forumning eng e’tiborli va muhim pallalaridan biri — O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning chiqishi bo‘ldi. U o‘z nutqida soha vakillari uchun eng zarur bo‘lgan ustuvor vazifalarni belgilab berdi:
«Mamlakatimizda media sohasini rivojlantirish, professional jurnalistikani har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va dunyo bozorida raqobatbardosh bo‘la oladigan milliy kontent yaratish — bugungi kunning eng ustuvor vazifasidir».
Ilk bor o‘tkazilgan «Media haftalik» yakunlandi!
Ushbu forum yana bir tarixiy voqea bilan muhrlandi. Joriy yilning 30 martidan to 26 iyuniga qadar respublika bo‘ylab ilk marotaba tashkil etilgan keng ko‘lamli «Media haftalik» loyihasiga aynan shu yerda yakun yasaldi. Loyiha davomida o‘zini har tomonlama ko‘rsatgan, eng faol va kreativ ishtirokchilar forum sahnasida tantanali ravishda taqdirlandilar.
Xulosa o‘rnida: Ushbu media forum professional muloqot, boy tajriba almashish va yangi kreativ g‘oyalar maydoniga aylanib, mamlakatimiz media hamjamiyatini yagona va ulug‘vor maqsad — xalqimizga sifatli, ishonchli va zamonaviy kontent yetkazib berish yo‘lida yana bir bor kuchli zanjirdek birlashtirdi!
…