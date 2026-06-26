Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...

·0·Madaniyat
Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...

27 iyun — Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan poytaxtimizda mahalliy media olamining eng kutilgan va yirik voqeasi — ulkan media forum bo‘lib o‘tdi! Bu safargi anjuman shunchaki uchrashuv emas, balki butun mamlakat ijodkorlarini bir nuqtaga birlashtirgan haqiqiy olovli g‘oyalar maydoniga aylandi.

Bir maydonda kimlar jam bo‘ldi?

Forum o‘z bag‘riga respublikamizning barcha hududlaridan kelgan eng sara soha vakillarini to‘pladi. Tadbirda quyidagi ishtirokchilar faol qatnashdilar:

  • Jurnalistlar va blogerlar: Eng tezkor va o‘tkir qalam sohiblari;

  • Matbuot kotiblari: Vazirlik va idoralarning axborot uchun mas’ul chehralari;

  • Media ekspertlar va kontent meykerlar: Zamonaviy trendlarni belgilab beruvchi ijodkorlar.

Anjuman davomida bugungi tezkor zamon talablari, milliy kontent sifatini yangi bosqichga olib chiqish, axborot bilan ishlashning zamonaviy yondashuvlari hamda sohaning kelajakdagi istiqbollari qizg‘in muhokama qilindi.

Sherzod Asadovdan muhim bayonot

Forumning eng e’tiborli va muhim pallalaridan biri — O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning chiqishi bo‘ldi. U o‘z nutqida soha vakillari uchun eng zarur bo‘lgan ustuvor vazifalarni belgilab berdi:

«Mamlakatimizda media sohasini rivojlantirish, professional jurnalistikani har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va dunyo bozorida raqobatbardosh bo‘la oladigan milliy kontent yaratish — bugungi kunning eng ustuvor vazifasidir».

Ilk bor o‘tkazilgan «Media haftalik» yakunlandi!

Ushbu forum yana bir tarixiy voqea bilan muhrlandi. Joriy yilning 30 martidan to 26 iyuniga qadar respublika bo‘ylab ilk marotaba tashkil etilgan keng ko‘lamli «Media haftalik» loyihasiga aynan shu yerda yakun yasaldi. Loyiha davomida o‘zini har tomonlama ko‘rsatgan, eng faol va kreativ ishtirokchilar forum sahnasida tantanali ravishda taqdirlandilar.

Xulosa o‘rnida: Ushbu media forum professional muloqot, boy tajriba almashish va yangi kreativ g‘oyalar maydoniga aylanib, mamlakatimiz media hamjamiyatini yagona va ulug‘vor maqsad — xalqimizga sifatli, ishonchli va zamonaviy kontent yetkazib berish yo‘lida yana bir bor kuchli zanjirdek birlashtirdi!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)Bugun, 11:35«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamada«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamadaBugun, 09:34Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Kecha, 22:01Rayhon Ulasenovaning qizi Maryam 10 yoshni qarshi oldiRayhon Ulasenovaning qizi Maryam 10 yoshni qarshi oldiKecha, 20:40Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Munisa Rizayevaning «qora ro‘yxat»iga tushgan san’atkor kim edi?Kecha, 19:10Umidning Zebo Rahimovaga qilgan kutilmagan syurprizi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi!Umidning Zebo Rahimovaga qilgan kutilmagan syurprizi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘ldi!Kecha, 16:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...