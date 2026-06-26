Ozodbek Nazarbekovning yangi “Olg‘a, O‘zbekiston” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)

·19·Madaniyat
Ozodbek Nazarbekovning yangi “Olg‘a, O‘zbekiston” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)

O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri va O‘zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov muxlislariga yangi ijodiy tuhfani taqdim etdi. San’atkorning “Olg‘a, O‘zbekiston” nomli yangi qo‘shig‘i 24 iyun kuni YouTube platformasida e’lon qilindi.

Vatanparvarlik ruhida yaratilgan ushbu tarona qisqa vaqt ichida tomoshabinlar e’tiborini qozonib, 52 mingdan ortiq marotaba tomosha qilindi. Muxlislar qo‘shiqni iliq kutib olib, uning mazmuni va kuyiga ijobiy baho berishmoqda.

“Olg‘a, O‘zbekiston” qo‘shig‘i yuraklarda g‘urur, iftixor va Vatanga muhabbat tuyg‘ularini uyg‘otadi. Taronada yurtimizning yorqin kelajagiga bo‘lgan ishonch, xalqimizning birdamligi, bunyodkorlik ruhi va ezgu maqsadlar sari intilishi madh etilgan.

Asar so‘zlari shoir Botir Ergashev qalamiga mansub bo‘lsa, musiqasini bastakor Iqbol Zokirov yaratgan. Yangi tarona Vatan ravnaqi va milliy birlik g‘oyalarini tarannum etuvchi navbatdagi musiqiy loyiha sifatida e’tibor qozonmoqda.

Ozodbek NazarbekovO'zbekistonYouTubeBotir ErgashevLotif Zokirov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zarina Yo‘ldosheva Bokudagi muxlisidan qattiq ta’sirlanganini aytdi (video)Zarina Yo‘ldosheva Bokudagi muxlisidan qattiq ta’sirlanganini aytdi (video)Bugun, 19:36Neslihan Atagul yangi serial bilan muxlislari qarshisiga qaytadiNeslihan Atagul yangi serial bilan muxlislari qarshisiga qaytadiBugun, 18:53Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...Media olami Toshkentda jam bo‘ldi: Yilning eng yirik forumi yakunlari...Bugun, 16:57Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)Bobur Yo‘ldoshev nega to‘ylarga chiqmasligini aytdi (video)Bugun, 11:35«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamada«Nabiramni Milana demayman» — Shahzoda Muhammedovaning onasining gaplari muhokamadaBugun, 09:34Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Yulduz Turdiyeva: “Yulduz Usmonovaga katta rahmat deyman...” (video)Kecha, 22:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...