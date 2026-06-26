Ozodbek Nazarbekovning yangi “Olg‘a, O‘zbekiston” qo‘shig‘i taqdim etildi (video)
O‘zbekiston Respublikasi Bosh vaziri va O‘zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov muxlislariga yangi ijodiy tuhfani taqdim etdi. San’atkorning “Olg‘a, O‘zbekiston” nomli yangi qo‘shig‘i 24 iyun kuni YouTube platformasida e’lon qilindi.
Vatanparvarlik ruhida yaratilgan ushbu tarona qisqa vaqt ichida tomoshabinlar e’tiborini qozonib, 52 mingdan ortiq marotaba tomosha qilindi. Muxlislar qo‘shiqni iliq kutib olib, uning mazmuni va kuyiga ijobiy baho berishmoqda.
“Olg‘a, O‘zbekiston” qo‘shig‘i yuraklarda g‘urur, iftixor va Vatanga muhabbat tuyg‘ularini uyg‘otadi. Taronada yurtimizning yorqin kelajagiga bo‘lgan ishonch, xalqimizning birdamligi, bunyodkorlik ruhi va ezgu maqsadlar sari intilishi madh etilgan.
Asar so‘zlari shoir Botir Ergashev qalamiga mansub bo‘lsa, musiqasini bastakor Iqbol Zokirov yaratgan. Yangi tarona Vatan ravnaqi va milliy birlik g‘oyalarini tarannum etuvchi navbatdagi musiqiy loyiha sifatida e’tibor qozonmoqda.
…