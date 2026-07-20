Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadi

·0·Sport
Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadi

Argentina milliy jamoasi JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Hal qiluvchi bahsdan so‘ng Lionel Messi natijani munosib qabul qilib, raqibning ustunligini ochiq tan oldi.

39 yoshli futbolchi mag‘lubiyat og‘ir ekanini yashirmadi. Biroq u jamoadoshlari maydonda bor imkoniyatini ishga solgani va finalgacha bosib o‘tilgan yo‘l qadrsizlanmasligini ta’kidladi.

«Biz maydonda bor kuchimiz bilan o‘ynadik»

Messi final yakunlanganidan keyingi hissiyotlari haqida gapirar ekan, Argentina uchun bu juda qayg‘uli lahza bo‘lganini aytdi.

«Albatta, qayg‘uli holat. Lekin shuni yaxshi tushunib turibmanki, biz maydonda bor kuchimiz bilan o‘ynadik», — dedi u.

Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida turnirni boshlab, yana hal qiluvchi uchrashuvgacha yetib bordi. Ammo ketma-ket ikkinchi chempionlik uchun tashlangan so‘nggi qadam muvaffaqiyatsiz yakunlandi.

Messi Ispaniyaning ustunligini tan oldi

Argentina sardori mag‘lubiyatga bahona izlamadi va finalda raqib yaxshiroq harakat qilganini ta’kidladi.

«Rostini aytsam, bu bahsda Ispaniya bizdan yaxshiroq o‘yin ko‘rsatdi. Biz yutqazdik va bu natijani tan olamiz», — deya Messining so‘zlarini keltiradi ESPN.

Finalning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Jamoalar ehtiyotkor o‘yin ko‘rsatib, chempionlik taqdirini qo‘shimcha bo‘limlarga qoldirdi.

106-daqiqada Ferran Torres Argentina darvozasini ishg‘ol qildi. Ushbu yagona gol Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alaba va tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.

«Bosib o‘tgan yo‘limizni unutmaymiz»

Messi finaldagi mag‘lubiyat turnir davomida amalga oshirilgan ishlar va jamoaning natijalarini yo‘qqa chiqarmasligini alohida qayd etdi.

«Lekin bungacha bosib o‘tgan yo‘limiz va qilgan ishlarimizni unutib qo‘yamiz, degani emas. Shuning uchun xalqimga, jamoadoshlarimga va butun mamlakatga minnatdorlik bildiraman».

Argentina finalda kubokni qo‘lga kirita olmagan bo‘lsa-da, yana bir bor dunyodagi eng kuchli ikki jamoadan biri ekanini ko‘rsatdi. Messi esa muxlislar va jamoadoshlariga minnatdorlik bildirib, mag‘lubiyatni mas’uliyat bilan qabul qildi.

Messi turnirni yuqori natijalar bilan yakunladi

Lionel Messi JCH–2026 davomida Argentina hujumlarining asosiy yetakchilaridan biri bo‘ldi. U musobaqada 8 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

Shu tariqa, argentinalik futbolchi 12 ta golli harakatda bevosita ishtirok etdi. Finalda o‘zini to‘liq ko‘rsata olmagan bo‘lsa-da, uning turnir davomidagi o‘yini Argentinaning kumush medalgacha yetib borishida muhim ahamiyat kasb etdi.

Argentina kuboksiz, ammo boshi baland qaytdi

2026 yilgi jahon chempionati tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o‘tkazildi. Musobaqaga AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qildi.

Argentina finalgacha yetib keldi, ammo so‘nggi to‘siqdan o‘ta olmadi. Messi esa mag‘lubiyatdan keyin ham bahona emas, raqibga hurmat va o‘z jamoasiga minnatdorlik yo‘lini tanladi.

Ispaniya kubokni ko‘tardi. Argentina esa og‘ir kechada ham mag‘lubiyatni munosib qabul qilish mumkinligini ko‘rsatdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Niderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiNiderlandiya JCH–2026 bilan erta xayrlashdi, ammo FIFA mukofotini oldiBugun, 11:17Avlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaAvlodlar almashinuvi: Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi hissiy lahzaBugun, 10:57Martines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiMartines 11 seyv bilan jahon chempionatlari finali tarixini yangiladiBugun, 10:53Yamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiYamal «Oltin to‘p» poygasida keskin oldinga chiqdiBugun, 10:44JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)JCH-2026. Ispaniya Argentinani qanday mag‘lub etdi? (o‘yindagi eng qiziq onlar)Bugun, 10:41Messi finalda yutqazdi, ammo JCH-2026 turnirining eng yaxshisi bo‘ldiMessi finalda yutqazdi, ammo JCH-2026 turnirining eng yaxshisi bo‘ldiBugun, 10:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi