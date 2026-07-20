Messi finaldan so‘ng tan oldi: Ispaniya yaxshiroq o‘ynadi
Argentina milliy jamoasi JCH–2026 finalida Ispaniyaga 0:1 hisobida mag‘lub bo‘lib, chempionlik unvonini himoya qila olmadi. Hal qiluvchi bahsdan so‘ng Lionel Messi natijani munosib qabul qilib, raqibning ustunligini ochiq tan oldi.
39 yoshli futbolchi mag‘lubiyat og‘ir ekanini yashirmadi. Biroq u jamoadoshlari maydonda bor imkoniyatini ishga solgani va finalgacha bosib o‘tilgan yo‘l qadrsizlanmasligini ta’kidladi.
«Biz maydonda bor kuchimiz bilan o‘ynadik»
Messi final yakunlanganidan keyingi hissiyotlari haqida gapirar ekan, Argentina uchun bu juda qayg‘uli lahza bo‘lganini aytdi.
«Albatta, qayg‘uli holat. Lekin shuni yaxshi tushunib turibmanki, biz maydonda bor kuchimiz bilan o‘ynadik», — dedi u.
Argentina amaldagi jahon chempioni sifatida turnirni boshlab, yana hal qiluvchi uchrashuvgacha yetib bordi. Ammo ketma-ket ikkinchi chempionlik uchun tashlangan so‘nggi qadam muvaffaqiyatsiz yakunlandi.
Messi Ispaniyaning ustunligini tan oldi
Argentina sardori mag‘lubiyatga bahona izlamadi va finalda raqib yaxshiroq harakat qilganini ta’kidladi.
«Rostini aytsam, bu bahsda Ispaniya bizdan yaxshiroq o‘yin ko‘rsatdi. Biz yutqazdik va bu natijani tan olamiz», — deya Messining so‘zlarini keltiradi ESPN.
Finalning asosiy vaqtida hisob ochilmadi. Jamoalar ehtiyotkor o‘yin ko‘rsatib, chempionlik taqdirini qo‘shimcha bo‘limlarga qoldirdi.
106-daqiqada Ferran Torres Argentina darvozasini ishg‘ol qildi. Ushbu yagona gol Ispaniyaga 1:0 hisobidagi g‘alaba va tarixidagi ikkinchi jahon chempionligini taqdim etdi.
«Bosib o‘tgan yo‘limizni unutmaymiz»
Messi finaldagi mag‘lubiyat turnir davomida amalga oshirilgan ishlar va jamoaning natijalarini yo‘qqa chiqarmasligini alohida qayd etdi.
«Lekin bungacha bosib o‘tgan yo‘limiz va qilgan ishlarimizni unutib qo‘yamiz, degani emas. Shuning uchun xalqimga, jamoadoshlarimga va butun mamlakatga minnatdorlik bildiraman».
Argentina finalda kubokni qo‘lga kirita olmagan bo‘lsa-da, yana bir bor dunyodagi eng kuchli ikki jamoadan biri ekanini ko‘rsatdi. Messi esa muxlislar va jamoadoshlariga minnatdorlik bildirib, mag‘lubiyatni mas’uliyat bilan qabul qildi.
Messi turnirni yuqori natijalar bilan yakunladi
Lionel Messi JCH–2026 davomida Argentina hujumlarining asosiy yetakchilaridan biri bo‘ldi. U musobaqada 8 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirdi.
Shu tariqa, argentinalik futbolchi 12 ta golli harakatda bevosita ishtirok etdi. Finalda o‘zini to‘liq ko‘rsata olmagan bo‘lsa-da, uning turnir davomidagi o‘yini Argentinaning kumush medalgacha yetib borishida muhim ahamiyat kasb etdi.
Argentina kuboksiz, ammo boshi baland qaytdi
2026 yilgi jahon chempionati tarixda ilk bor 48 ta terma jamoa ishtirokida o‘tkazildi. Musobaqaga AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qildi.
Argentina finalgacha yetib keldi, ammo so‘nggi to‘siqdan o‘ta olmadi. Messi esa mag‘lubiyatdan keyin ham bahona emas, raqibga hurmat va o‘z jamoasiga minnatdorlik yo‘lini tanladi.
Ispaniya kubokni ko‘tardi. Argentina esa og‘ir kechada ham mag‘lubiyatni munosib qabul qilish mumkinligini ko‘rsatdi.
…