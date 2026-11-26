MacBook Neo, Air M4 va M5: 26 noyabr narxlari
2026 yil 26 noyabr holatiga ko‘ra Apple MacBook Air noutbuklarining narxlari taqdim etildi. Ro‘yxatdan MacBook Neo 2026, M4 va M5 protsessorli 13 va 15 dyuymli modellar o‘rin olgan. Qurilmalar xotira hajmi va rangiga qarab turli narxlarda taklif qilinmoqda.
MacBook Neo 2026, yangi model:
• 8/256 GB Citrus — 709 dollar;
• 8/256 GB Silver — 719 dollar;
• 8/256 GB Indigo — 719 dollar;
• 8/256 GB Blush — 719 dollar;
• 8/512 GB — 819 dollar.
MacBook Air M4, 13 dyuym, 2025:
• 16/256 GB — 1179 dollar (Sale);
• 16/512 GB — 1189 dollar;
• 16/1 TB — 1549 dollar;
• 24/512 GB — 1399 dollar (Sale).
MacBook Air M4, 15 dyuym, 2025:
• 16/256 GB — 1399 dollar (Sale);
• 16/512 GB — 1429 dollar;
• 16/1 TB — 1699 dollar;
• 24/512 GB — 1619 dollar.
MacBook Air M5, 13 dyuym, 2026, yangi model:
• 16/512 GB — 1199 dollar;
• 16/1 TB — 1519 dollar.
MacBook Air M5, 15 dyuym, 2026, yangi model:
• 16/512 GB — 1449 dollar;
• 16/1 TB — 1799 dollar;
• 24/1 TB — 2199 dollar.
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin. Keltirilgan qiymatlar 2026 yil 26 noyabr holatiga tegishli.
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