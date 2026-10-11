Yaponiyadagi tungi klubda noodatiy kitobxonlik kechasi o‘tkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Tokiodagi tungi klubda odatiy shovqinli kechalar o‘rniga sokin musiqa ostida ommaviy kitobxonlik tadbiri o‘tkazildi.
- Ushbu tadbirda yoshlar raqs maydonchasi o‘rniga gilam ustida o‘tirib, stol chiroqlari yog‘dusida kitob mutolaa qilishdi.
- Tashkilotchilar kitob o‘qishni zamonaviy ijtimoiy trendga aylantirish, maxsus atmosfera yaratish hamda diqqatni jamlashga yordam beruvchi sokin ohanglarni taqdim etishni ko‘zlagan.
Yaponiya poytaxti Tokio shahrida tungi ko‘ngilochar maskanlar tushunchasini butkul o‘zgartirib yuborgan qiziqarli tashabbus amalga oshirildi. Shahardagi tungi klublarning birida odatiy baland shovqinli kechalar o‘rniga sokin musiqa ostidagi ommaviy kitobxonlik tadbiri tashkil etildi.
Ushbu kechaga tashrif buyurgan yoshlar raqs maydonchasida sakrash o‘rniga gilamlar ustida o‘tirib, iliq chiroqlar yog‘dusida kitob mutolaa qilishdi.
Nima uchun aynan tungi klub? Yangi format maqsadi
Tashkilotchilar bunday noodatiy muhitni yaratish orqali quyidagi asosiy maqsadlarni ko‘zlagan:
Ijtimoiy va noodatiy tajriba: Kitob o‘qishni odatiy, bir xil tusdagi kutubxona yoki uy devorlaridan olib chiqib, zamonaviy ijtimoiy trendga aylantirish;
Maxsus atmosfera: Klub zalida yorqin stroboskoplar o‘rniga stol chiroqlari va yumshoq tungi yoritgichlar o‘rnatildi;
Ohangdosh sokinlik: DJ pultidan shovqinli elektron treklar emas, balki diqqatni jamlash va dam olishga yordam beruvchi sokin, yengil ohanglar yangrab turdi.
Kitobxonlar klubi: Mutolaa, fikr almashish va suhbat
Tadbirga kelganlar bir necha soat davomida vaqtlarini mazmunli o‘tkazish imkoniga ega bo‘ldi:
Birgalikda kitob o‘qish: Ishtirokchilar o‘zlari bilan olib kelgan sevimli asarlarini mutolaa qilishdi;
Kitob almashinuvi (Bukkrossing): Kitobxonlar bir-birlari bilan taassurotlarini bo‘lishib, o‘zaro kitob almashdilar;
Yangi hamfikrlar davrasi: Gadjetlar va shovqindan charchagan yoshlar uchun bu kecha intellektual muloqot va fikrdosh insonlar bilan uchrashish maydoniga aylandi.
Tokiodagi ushbu tajriba an’anaviy mutolaa madaniyatini zamonaviy shahar muhitiga moslashtirishning muvaffaqiyatli namunasi bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Izohlar 0
…