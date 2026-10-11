Yaponiyadagi tungi klubda noodatiy kitobxonlik kechasi o‘tkazildi

·36·Madaniyat
Yaponiyadagi tungi klubda noodatiy kitobxonlik kechasi o‘tkazildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Tokiodagi tungi klubda odatiy shovqinli kechalar o‘rniga sokin musiqa ostida ommaviy kitobxonlik tadbiri o‘tkazildi.
  • Ushbu tadbirda yoshlar raqs maydonchasi o‘rniga gilam ustida o‘tirib, stol chiroqlari yog‘dusida kitob mutolaa qilishdi.
  • Tashkilotchilar kitob o‘qishni zamonaviy ijtimoiy trendga aylantirish, maxsus atmosfera yaratish hamda diqqatni jamlashga yordam beruvchi sokin ohanglarni taqdim etishni ko‘zlagan.

Yaponiya poytaxti Tokio shahrida tungi ko‘ngilochar maskanlar tushunchasini butkul o‘zgartirib yuborgan qiziqarli tashabbus amalga oshirildi. Shahardagi tungi klublarning birida odatiy baland shovqinli kechalar o‘rniga sokin musiqa ostidagi ommaviy kitobxonlik tadbiri tashkil etildi.

Ushbu kechaga tashrif buyurgan yoshlar raqs maydonchasida sakrash o‘rniga gilamlar ustida o‘tirib, iliq chiroqlar yog‘dusida kitob mutolaa qilishdi.

Nima uchun aynan tungi klub? Yangi format maqsadi

Tashkilotchilar bunday noodatiy muhitni yaratish orqali quyidagi asosiy maqsadlarni ko‘zlagan:

  • Ijtimoiy va noodatiy tajriba: Kitob o‘qishni odatiy, bir xil tusdagi kutubxona yoki uy devorlaridan olib chiqib, zamonaviy ijtimoiy trendga aylantirish;

  • Maxsus atmosfera: Klub zalida yorqin stroboskoplar o‘rniga stol chiroqlari va yumshoq tungi yoritgichlar o‘rnatildi;

  • Ohangdosh sokinlik: DJ pultidan shovqinli elektron treklar emas, balki diqqatni jamlash va dam olishga yordam beruvchi sokin, yengil ohanglar yangrab turdi.

Kitobxonlar klubi: Mutolaa, fikr almashish va suhbat

Tadbirga kelganlar bir necha soat davomida vaqtlarini mazmunli o‘tkazish imkoniga ega bo‘ldi:

  • Birgalikda kitob o‘qish: Ishtirokchilar o‘zlari bilan olib kelgan sevimli asarlarini mutolaa qilishdi;

  • Kitob almashinuvi (Bukkrossing): Kitobxonlar bir-birlari bilan taassurotlarini bo‘lishib, o‘zaro kitob almashdilar;

  • Yangi hamfikrlar davrasi: Gadjetlar va shovqindan charchagan yoshlar uchun bu kecha intellektual muloqot va fikrdosh insonlar bilan uchrashish maydoniga aylandi.

Tokiodagi ushbu tajriba an’anaviy mutolaa madaniyatini zamonaviy shahar muhitiga moslashtirishning muvaffaqiyatli namunasi bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Tokiokitob xonoksokin musiqakitob almashinuvi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tokioda noodatiy tungi tadbir: yoshlar raqsga tushish o‘rniga kitob mutolaa qildiTokioda noodatiy tungi tadbir: yoshlar raqsga tushish o‘rniga kitob mutolaa qildi1 oktabr 12:43Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)Rayhon G‘aniyevaga tug‘ilgan kunida noodatiy syurpriz uyushtirildi (video)17 sentabr 16:11Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)Yunoncha shov-shuv, sindirilgan likopchalar: Rayhon tug‘ilgan kunini antiqa nishonladi (video)21 sentabr 15:37Durdona Qurbonovaga yuborilgan noodatiy sovg‘a turli taxminlarga sabab bo‘ldi (video)Durdona Qurbonovaga yuborilgan noodatiy sovg‘a turli taxminlarga sabab bo‘ldi (video)4 avgust 16:15Zebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdiZebo Raximova “Student”ning 2-fasli uchun noodatiy taklifnomalar tarqatdi13 avgust 19:30Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)Zebo Raximova Monakodagi kaktuslar bog‘iga borib, noodatiy kaktuslarni ko‘rsatdi (video)11 avgust 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Maftuna Xolmurotova "Ko‘krak nishoni" bilan taqdirlandi: xonanda muxlislariga murojaat qildi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi