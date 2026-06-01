Yozning ilk haftasida O‘zbekistonda havo harorati biroz pasayadi

·116·O‘zbekiston
Yozning ilk haftasida O‘zbekistonda havo harorati biroz pasayadi

Muhtaram yurtdoshlar, mana, intiqlik bilan kutilgan, oftob nurlari og‘ushidagi sevimli yoz fasli ham yurtimizga kirib keldi. Sinoptiklarning xabar berishicha, mazkur faslning dastlabki haftasi yurtimiz aholisi va mehmonlari uchun kutilmagan yoqimli sovg‘a tayyorlab qo‘ygan. Jazirama issiqning o‘rnini biroz bo‘lsa-da salqin havo oqimi egallaydi va ayrim hududlarimizda bahordan xotira sifatida qisqa muddatli shirin yomg‘irlar shitirlashi kutilmoqda.

Yozning ilk kunlarini qanday kayfiyatda kutib olishimiz ob-havoga ham bog‘liq, albatta. Sahifamizdan uzoqlashmang, respublikamizning turli hududlarida, tog‘li zonalarda va poytaxtimizda hafta davomida kutilayotgan iqlim o‘zgarishlari, harorat ko‘rsatkichlari hamda sel xavfi haqidagi muhim tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz!

Dushanba kungi vaziyat va hafta o‘rtasidagi salqinlik

Bugun, ya’ni haftaning ilk kuni — dushanba kunduzi vatanimizning katta qismida asosan quruq va issiq ob-havo hukmronlik qiladi. Biroq Toshkent viloyatining ba’zi maskanlarida hamda Farg‘ona vodiysi viloyatlarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor. Bugun kunduzi havo harorati +34…+36 daraja atrofida issiq bo‘lsa, janubiy viloyatlarimizda oftob tafti ancha baland bo‘lib, +38…+40 darajagacha ko‘tariladi.

Ammo 2 iyundan 4 iyunga qadar yurtimizda yoz chillasi oldidan ancha nafas rostlab olish imkoni tug‘iladi:

  • Kunning birinchi yarmi: Kechasi va tushgacha bo‘lgan vaqtda osmon musaffo bo‘lib, asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi.

  • Kunning ikkinchi yarmi: Tushdan keyin esa mahalliy bulutlar rivojlanib, joylarda qisqa fursatli yomg‘irlar va momaqaldiroq chaqnashi kutilmoqda.

  • Harorat pasayishi: Eng quvonarlisi, ushbu kunlarda havo harorati asta-sekin pasayib, kunduz kunlari +28…+33 daraja atrofida bo‘ladi. Janubda esa issiq biroz chekinib, +34…+37 darajani tashkil etadi.

Juma kuni, ya’ni 5 iyunda esa respublikamizning katta qismida yog‘ingarchiliklar to‘xtaydi. Faqatgina Farg‘ona vodiysining ayrim joylarida momaqaldiroq xususiyatiga ega qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Umumiy havo harorati esa deyarli o‘zgarishsiz qoladi.

Chang-to‘zonlar, shamol tezligi va tog‘lardagi sel xavfi

Yozning boshlanishida tabiat o‘zining shiddatli xarakterini ham ko‘rsatib o‘tadi. Hafta davomida respublika bo‘ylab shamol tezligi oddiy holatda soniyasiga 7–12 metrni tashkil etsa-da, ba’zi joylarda ushbu ko‘rsatkich 15–20 metr/soniyagacha kuchayishi kutilmoqda. Shamol kuchaygan vaqtda ayrim hududlarda chang-to‘zonlar ko‘tarilishi mumkin, shu bois salomatlikka e’tiborli bo‘lish tavsiya etiladi.

Tog‘ bag‘rida dam olishni rejalashtirayotgan yurtdoshlarimiz uchun muhim eslatma:

Tog‘li hududlardagi vaziyat: 1 iyundan 5 iyunga qadar tog‘oldi va tog‘li tumanlarda ba’zi joylarda vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq bo‘ladi. Kuchli yog‘ingarchiliklar sababli tog‘li hududlarda sel suv-toshqin hodisalari yuzaga kelishi xavfi mavjud. Ehtiyot choralarini ko‘rishni unutmang!

Azim poytaxtimiz Toshkent shahrida ob-havo qanday bo‘ladi?

Go‘zal shahrimizda ham ushbu hafta ancha salqin va yoqimli kechishi prognoz qilinmoqda. Hafta kunlari bo‘yicha ko‘rsatkichlar bilan quyidagi maxsus jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Sanalar

Kutilayotgan ob-havo va harorat darajasi

Shamol tezligi va chang-to‘zon

1 iyun (Dushanba)

Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli bahorgi yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Harorat ancha issiq: +34…+36 daraja.

Shamol tezligi odatiy 3–8 metr/soniyadan vaqti-vaqti bilan 10–15 metr/soniyagacha kuchayadi.

2–4 iyun kunlari

Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli shitirlagan xushbo‘y yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat sezilarli darajada pasayib, +29…+31 darajagacha tushadi.

Shaharning ayrim joylarida kuchliroq shamol ortidan chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoli bor.

5 iyun (Juma)

Haftaning oxirida yog‘ingarchilik kutilmaydi, osmon ochiladi. Kunduzi havo harorati biroz ko‘tarilib, +31…+33 daraja iliq bo‘ladi.

Shamol o‘z yo‘nalishida esishda davom etadi.

Ko‘rib turganingizdek, yozning ilk haftasi o‘zining salqin havosi va seryog‘in kunlari bilan bizni ortiqcha jaziramadan asrab turadi. Bu esa yaqinlar bilan sayr qilish va shirin suhbatlar qurish uchun ayni muddaodir!

Yurtimizning har bir go‘shasidagi eng qaynoq, foydali va kundalik hayotimiz uchun zarur bo‘lgan yangiliklarni biz bilan kuzatib boring, aziz o‘quvchilar! Sahifamizdan uzoqlashmang!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya O‘zbekiston mahsulotlariga cheklov qo‘ymoqchi bo‘ldiBugun, 13:24Mamlakatda mehnatga layoqatli aholi soni qanchaga yetdi?Bugun, 12:43O‘zbekiston benzin importini keskin oshirdiBugun, 10:334 iyun kuni Toshkentda yomg‘ir kutilmoqdaBugun, 09:40Aprel oyi uchun 143,6 mlrd so‘m keshbek tasdiqlandiBugun, 08:14Buxoro cho‘lida katta ko‘l paydo bo‘ldiBugun, 07:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda issiq havo o‘rnini kuchli yomg‘ir va salqinlik egallaydi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi