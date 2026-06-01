Yozning ilk haftasida O‘zbekistonda havo harorati biroz pasayadi
Muhtaram yurtdoshlar, mana, intiqlik bilan kutilgan, oftob nurlari og‘ushidagi sevimli yoz fasli ham yurtimizga kirib keldi. Sinoptiklarning xabar berishicha, mazkur faslning dastlabki haftasi yurtimiz aholisi va mehmonlari uchun kutilmagan yoqimli sovg‘a tayyorlab qo‘ygan. Jazirama issiqning o‘rnini biroz bo‘lsa-da salqin havo oqimi egallaydi va ayrim hududlarimizda bahordan xotira sifatida qisqa muddatli shirin yomg‘irlar shitirlashi kutilmoqda.
Yozning ilk kunlarini qanday kayfiyatda kutib olishimiz ob-havoga ham bog‘liq, albatta. Sahifamizdan uzoqlashmang, respublikamizning turli hududlarida, tog‘li zonalarda va poytaxtimizda hafta davomida kutilayotgan iqlim o‘zgarishlari, harorat ko‘rsatkichlari hamda sel xavfi haqidagi muhim tafsilotlarni e’tiboringizga havola etamiz!
Dushanba kungi vaziyat va hafta o‘rtasidagi salqinlik
Bugun, ya’ni haftaning ilk kuni — dushanba kunduzi vatanimizning katta qismida asosan quruq va issiq ob-havo hukmronlik qiladi. Biroq Toshkent viloyatining ba’zi maskanlarida hamda Farg‘ona vodiysi viloyatlarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor. Bugun kunduzi havo harorati +34…+36 daraja atrofida issiq bo‘lsa, janubiy viloyatlarimizda oftob tafti ancha baland bo‘lib, +38…+40 darajagacha ko‘tariladi.
Ammo 2 iyundan 4 iyunga qadar yurtimizda yoz chillasi oldidan ancha nafas rostlab olish imkoni tug‘iladi:
Kunning birinchi yarmi: Kechasi va tushgacha bo‘lgan vaqtda osmon musaffo bo‘lib, asosan kam bulutli ob-havo kuzatiladi.
Kunning ikkinchi yarmi: Tushdan keyin esa mahalliy bulutlar rivojlanib, joylarda qisqa fursatli yomg‘irlar va momaqaldiroq chaqnashi kutilmoqda.
Harorat pasayishi: Eng quvonarlisi, ushbu kunlarda havo harorati asta-sekin pasayib, kunduz kunlari +28…+33 daraja atrofida bo‘ladi. Janubda esa issiq biroz chekinib, +34…+37 darajani tashkil etadi.
Juma kuni, ya’ni 5 iyunda esa respublikamizning katta qismida yog‘ingarchiliklar to‘xtaydi. Faqatgina Farg‘ona vodiysining ayrim joylarida momaqaldiroq xususiyatiga ega qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Umumiy havo harorati esa deyarli o‘zgarishsiz qoladi.
Chang-to‘zonlar, shamol tezligi va tog‘lardagi sel xavfi
Yozning boshlanishida tabiat o‘zining shiddatli xarakterini ham ko‘rsatib o‘tadi. Hafta davomida respublika bo‘ylab shamol tezligi oddiy holatda soniyasiga 7–12 metrni tashkil etsa-da, ba’zi joylarda ushbu ko‘rsatkich 15–20 metr/soniyagacha kuchayishi kutilmoqda. Shamol kuchaygan vaqtda ayrim hududlarda chang-to‘zonlar ko‘tarilishi mumkin, shu bois salomatlikka e’tiborli bo‘lish tavsiya etiladi.
Tog‘ bag‘rida dam olishni rejalashtirayotgan yurtdoshlarimiz uchun muhim eslatma:
Tog‘li hududlardagi vaziyat: 1 iyundan 5 iyunga qadar tog‘oldi va tog‘li tumanlarda ba’zi joylarda vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq bo‘ladi. Kuchli yog‘ingarchiliklar sababli tog‘li hududlarda sel suv-toshqin hodisalari yuzaga kelishi xavfi mavjud. Ehtiyot choralarini ko‘rishni unutmang!
Azim poytaxtimiz Toshkent shahrida ob-havo qanday bo‘ladi?
Go‘zal shahrimizda ham ushbu hafta ancha salqin va yoqimli kechishi prognoz qilinmoqda. Hafta kunlari bo‘yicha ko‘rsatkichlar bilan quyidagi maxsus jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Sanalar
Kutilayotgan ob-havo va harorat darajasi
Shamol tezligi va chang-to‘zon
1 iyun (Dushanba)
Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli bahorgi yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Harorat ancha issiq: +34…+36 daraja.
Shamol tezligi odatiy 3–8 metr/soniyadan vaqti-vaqti bilan 10–15 metr/soniyagacha kuchayadi.
2–4 iyun kunlari
Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli shitirlagan xushbo‘y yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatiladi. Harorat sezilarli darajada pasayib, +29…+31 darajagacha tushadi.
Shaharning ayrim joylarida kuchliroq shamol ortidan chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoli bor.
5 iyun (Juma)
Haftaning oxirida yog‘ingarchilik kutilmaydi, osmon ochiladi. Kunduzi havo harorati biroz ko‘tarilib, +31…+33 daraja iliq bo‘ladi.
Shamol o‘z yo‘nalishida esishda davom etadi.
Ko‘rib turganingizdek, yozning ilk haftasi o‘zining salqin havosi va seryog‘in kunlari bilan bizni ortiqcha jaziramadan asrab turadi. Bu esa yaqinlar bilan sayr qilish va shirin suhbatlar qurish uchun ayni muddaodir!
Yurtimizning har bir go‘shasidagi eng qaynoq, foydali va kundalik hayotimiz uchun zarur bo‘lgan yangiliklarni biz bilan kuzatib boring, aziz o‘quvchilar! Sahifamizdan uzoqlashmang!
…