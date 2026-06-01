O‘zbekiston delegatsiyasi Venadagi BMT anjumanida tarixiy ma’ruza qildi
Global xavfsizlik va huquq-tartibotni ta’minlash borasida dunyo hamjamiyatining nigohi Avstriya poytaxtiga qaratildi, aziz muxlislar! Bugun Vena shahrida xalqaro maydondagi eng yirik va ta’sirchan platforma — BMTning Jinoyatchilikning oldini olish va jinoiy odil sudlov komissiyasining yuqor darajadagi 35-sessiyasi o‘z ishini boshladi. Sayyoramizning 175 ta mamlakatidan 1,5 mingdan ortiq yuqori martabali davlat arboblari, vazirlar va yetakchi xalqaro ekspertlarni bir davraga jamlagan ushbu yirik sammit Yangi O‘zbekiston diplomatiyasi va davlat siyosati uchun chinakam yangi, shonli tarixiy sahifani ochib berdi.
Xalqaro arenada Vatanimizning obro‘-e’tibori qay darajada yuksalayotgani va dunyo yetakchilarining e’tirofi haqida bilishni istaysizmi? Sahifamizdan uzoqlashmang, Vena sammitida yurtimizga ko‘rsatilgan misli ko‘rilmagan ehtirom, Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligidagi O‘zbekiston delegatsiyasining ilk tarixiy chiqishi hamda dolzarb tashabbuslar tafsilotlari bilan sizni yaqindan tanishtiramiz!
Jahon hamjamiyatining mutlaq e’tirofi va yuksak ehtirom
Vena xalqaro anjumanida O‘zbekiston vakillariga ko‘rsatilayotgan alohida hurmat-ehtirom shunchaki tasodif emas. Bu — Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan uzoqni ko‘zlagan dono strategik islohotlar, jamiyatda inson qadrini ulug‘lashga qaratilgan xalqchil siyosat va mamlakatimizning ilgari surayotgan faol xalqaro tashabbuslari jahon miqyosida to‘liq va bir ovozdan tan olinganining yorqin mahsulidir.
Quvonarlisi shundaki, shu yilning aprel oyida yurtimiz o‘z tarixida ilk marotaba ushbu nufuzli BMT Komissiyasining rasmiy a’zoligiga qabul qilingan edi. Bugun esa anjumanning ochilish qismida O‘zbekiston delegatsiyasi barcha ishtirokchi davlatlar ichida birinchi bo‘lib Milliy ma’ruza bilan minbarga taklif etildi! Butun dunyo vakillari qarshisida birinchi bo‘lib so‘z boshlash Vatanimiz uchun ulkan sharafdir!
Inson huquqlari va adolat mezonlari: Saida Mirziyoyevaning nutqi
Sammitda Prezident Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva boshchiligidagi O‘zbekiston delegatsiyasi yurtimizda so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan tub burilishlar haqida atroflicha to‘xtalib o‘tdi. S. Mirziyoyeva o‘z nutqida Yangi O‘zbekistonda odil sudlov tizimini mustahkamlash, xotin-qizlar va go‘daklar (bolalar) huquqlarini qonuniy himoya qilish, jinoyatchilikning barvaqt oldini olish (profilaktikasi) hamda o‘sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash borasidagi yutuqlarni alohida bayon etdi.
Saida Mirziyoyevaning Vena minbaridagi qat’iy chaqirig‘i: «Biz yashayotgan zamonda kiberjinoyatchilik, korrupsiya va oilaviy zo‘ravonlik kabi illatlar hech qanday chegara bilmaydi. Shu bois, ushbu global tahdidlarga qarshi faqatgina ochiq va samimiy muloqot, o‘zaro tajriba almashish hamda mustahkam xalqaro hamkorlik rishtalarini bog‘lash orqali birgalikda samarali kurasha olamiz».
Global tahdidlarga qarshi kurashning ustuvor yo‘nalishlari
Bugungi kunda dunyo hamjamiyati birgalikda yechim topishi kerak bo‘lgan asosiy muammolar va O‘zbekistonning bu boradagi qat’iy pozitsiyasi quyidagi tahliliy jadvalda yaqqol ifodalangan:
🌐 Xavfsizlikka tahdidlar
🛠️ Kurashish usullari
🎯 Kutilayotgan natija
Kiberjinoyatchilik (raqamli firibgarlik)
Zamonaviy IT-texnologiyalar orqali xalqaro tajriba almashish.
Virtual makonda xavfsizlikni ta’minlash.
Korrupsiya (inson omili)
Davlat organlari faoliyatida shaffoflik va ochiq muloqotni kuchaytirish.
Jamiyatda adolat va odil sudlov ustuvorligi.
Oilaviy zo‘ravonlik
Ayollar va bolalar huquqlarini himoya qiluvchi qonunchilikni qat’iylashtirish.
Sog‘lom va zo‘ravonlikdan xoli ijtimoiy muhit.
Ha, aziz yurtdoshlar, O‘zbekistonning BMTdek nufuzli tashkilotning yuqori minbaridan turib global muammolarga yechim taklif etayotgani va o‘z tajribasi bilan o‘rtoqlashayotgani barchamizga faxr-iftixor bag‘ishlaydi. Yurtimizda inson huquqlari va adolatni qaror toptirish yo‘lidagi islohotlar jahon ahli tomonidan olqishlanmoqda.
Vatanimiz diplomatiyasining xalqaro maydondagi tarixiy zafarlari, dunyo hamjamiyatidagi o‘rni va eng qaynoq, quvonchli yangiliklarni biz bilan kuzatib boring, aziz o‘quvchilar!
…