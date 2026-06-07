O‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdi

·28·O‘zbekiston
O‘zbekiston banklari to‘rt oyda rekord foyda ko‘rdi

2026 yilning yanvar—aprel oylarida O‘zbekistonda faoliyat yuritayotgan 34 ta bank jami 6,94 trillion so‘m sof daromad oldi. Bu ko‘rsatkich 2025 yilning shu davriga nisbatan 2,64 trillion so‘mga yuqori bo‘lgan.

Markaziy bank ma’lumotlariga ko‘ra, 2024 yilning dastlabki to‘rt oyida banklar tomonidan 3 trillion so‘m sof foyda qayd etilgan. Shu tariqa, so‘nggi ikki yil mobaynida yanvar—aprel oylaridagi sof daromad hajmi ikki baravardan ortiq o‘sgan.

Joriy yilning 1 may holatiga ko‘ra, mamlakat banklarining umumiy aktivlari 962,8 trillion so‘mga yetgan. Bu ko‘rsatkich bir yil avvalgi davrga nisbatan qariyb 133 trillion so‘mga ko‘paygan.

Tahlillarda qayd etilishicha, banklar aktivlarining 338,5 trillion so‘mi yoki 35 foizi xorijiy valyuta hissasiga to‘g‘ri keladi. Qiyos uchun, 2025 yil may oyi boshida 335,8 trillion so‘mlik aktivlar chet el valyutasida bo‘lib, umumiy aktivlarning 40 foizini tashkil etgan. Natijada, bir yil davomida xorijiy valyutadagi aktivlar ulushi 5 foizga kamaygan.

Shuningdek, aktivlari 30 trillion so‘mdan yuqori bo‘lgan banklar soni 12 tani tashkil etmoqda. Aktivlari 10 trilliondan 30 trillion so‘mgacha bo‘lgan banklar soni to‘qqizta ekani ma’lum qilingan. Bundan tashqari, sakkizta bankning aktivlari 3 trilliondan 10 trillion so‘mgacha bo‘lsa, yana beshta bankning aktivlari 3 trillion so‘mgacha yetadi.

Mutaxassislar fikricha, bank tizimidagi aktivlar va sof foydaning o‘sishi sohaning barqaror rivojlanayotganini ko‘rsatadi.

OʻzbekistonMarkaziy bank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Opa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiOpa-singil Mirziyoyevalar qo‘g‘irchoq teatridagi spektaklni tomosha qildiBugun, 17:24Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiSayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldiBugun, 16:23Toshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqdaToshkentda poyezd va avtobuslar uchun yagona tariflar joriy etilmoqdaBugun, 13:411-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?1-sinf qabuli boshlanmoqda: ota-onalar nimalarni bilishi kerak?Bugun, 13:13O‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiO‘zbekiston soliq tizimi 2030 yilgacha to‘liq raqamlashtiriladiBugun, 10:58Sentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiSentyabrdan avtobuslarda yo‘l haqini to‘lashning yangi tartibi kuchga kiradiBugun, 10:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi