Sudlarda halollikni ta’minlash bo‘yicha yangi choralar belgilandi

·0·O‘zbekiston
Sudlarda halollikni ta’minlash bo‘yicha yangi choralar belgilandi

Prezident Shavkat Mirziyoyev sud tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish va nazoratni kuchaytirishga oid yangi takliflar taqdimoti bilan tanishdi.

Bugungi kunda nafaqat sudyalar, balki sudlarda ishlayotgan 4,8 mingga yaqin apparat xodimlarining ham halol faoliyat yuritishi muhim vazifa hisoblanadi. Shu maqsadda tizimda quyidagi yangiliklarni joriy etish rejalashtirilmoqda:

  • Yangi nazorat xizmati tuziladi: Oliy sud raisiga to‘g‘ridan to‘g‘ri bo‘ysunuvchi maxsus Komplayens nazorati xizmati tashkil etiladi. Uning inspektorlari hududiy sudlarda ham ishlab, qonunbuzilishlar va manfaatlar to‘qnashuvining oldini oladi.

  • Elektron deklaratsiya tizimi yo‘lga qo‘yiladi: Sudyalar va sud xodimlarining daromadlari hamda mol-mulklarini avtomatik ravishda tahlil qiluvchi elektron tizim ishga tushiriladi. Korrupsiya xavfi yuqori bo‘lgan ish jarayonlari to‘liq raqamlashtiriladi.

  • Ishlarni taqsimlash shaffof bo‘ladi: Sud ishlarini sudyalar o‘rtasida avtomatik tarzda taqsimlaydigan dastur takomillashtiriladi. Bu inson omilini kamaytirib, adolatni ta’minlaydi.

  • Ishga qabul qilish yangilanadi: Sud apparatiga xodimlar faqat ochiq tanlov asosida, ularning bilim va halollik fazilatlari baholangan holda ishga olinadi. 2026 yil yakunigacha butun tizimda korrupsiyaga qarshi chidamlilik bo‘yicha maxsus tekshiruv (diagnostika) o‘tkaziladi.

  • Cheklovlar va yangi xizmat kiyimi: Sud xodimlariga chet elda hisobvaraq ochish va tadbirkorlik bilan shug‘ullanish taqiqlanadi. Shuningdek, ularning mas’uliyati va madaniyatini oshirish uchun maxsus xizmat kiyimi joriy etiladi.

Davlat rahbari sudlarda adolat va shaffoflikni ta’minlash xalqning davlatga bo‘lgan ishonchini oshirishini ta’kidlab, ushbu tizimni puxta ishlab chiqish bo‘yicha topshiriqlar berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Bugun, 14:30Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Bugun, 14:23O‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiO‘zbekistonda qaysi hudud aholisi eng yosh ekani ochiqlandiBugun, 13:33O‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiO‘zbekistonda yigitlar necha yoshda uylanayotgani ochiqlandiBugun, 12:57O‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiO‘zbek mayizi 44 ta davlat bozoriga yetkazildiBugun, 12:50Poytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiPoytaxtda noto‘g‘ri to‘xtashlarga qarshi nazorat kuchaytiriladiBugun, 07:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi