Sudlarda halollikni ta’minlash bo‘yicha yangi choralar belgilandi
Prezident Shavkat Mirziyoyev sud tizimida korrupsiyaga qarshi kurashish va nazoratni kuchaytirishga oid yangi takliflar taqdimoti bilan tanishdi.
Bugungi kunda nafaqat sudyalar, balki sudlarda ishlayotgan 4,8 mingga yaqin apparat xodimlarining ham halol faoliyat yuritishi muhim vazifa hisoblanadi. Shu maqsadda tizimda quyidagi yangiliklarni joriy etish rejalashtirilmoqda:
Yangi nazorat xizmati tuziladi: Oliy sud raisiga to‘g‘ridan to‘g‘ri bo‘ysunuvchi maxsus Komplayens nazorati xizmati tashkil etiladi. Uning inspektorlari hududiy sudlarda ham ishlab, qonunbuzilishlar va manfaatlar to‘qnashuvining oldini oladi.
Elektron deklaratsiya tizimi yo‘lga qo‘yiladi: Sudyalar va sud xodimlarining daromadlari hamda mol-mulklarini avtomatik ravishda tahlil qiluvchi elektron tizim ishga tushiriladi. Korrupsiya xavfi yuqori bo‘lgan ish jarayonlari to‘liq raqamlashtiriladi.
Ishlarni taqsimlash shaffof bo‘ladi: Sud ishlarini sudyalar o‘rtasida avtomatik tarzda taqsimlaydigan dastur takomillashtiriladi. Bu inson omilini kamaytirib, adolatni ta’minlaydi.
Ishga qabul qilish yangilanadi: Sud apparatiga xodimlar faqat ochiq tanlov asosida, ularning bilim va halollik fazilatlari baholangan holda ishga olinadi. 2026 yil yakunigacha butun tizimda korrupsiyaga qarshi chidamlilik bo‘yicha maxsus tekshiruv (diagnostika) o‘tkaziladi.
Cheklovlar va yangi xizmat kiyimi: Sud xodimlariga chet elda hisobvaraq ochish va tadbirkorlik bilan shug‘ullanish taqiqlanadi. Shuningdek, ularning mas’uliyati va madaniyatini oshirish uchun maxsus xizmat kiyimi joriy etiladi.
Davlat rahbari sudlarda adolat va shaffoflikni ta’minlash xalqning davlatga bo‘lgan ishonchini oshirishini ta’kidlab, ushbu tizimni puxta ishlab chiqish bo‘yicha topshiriqlar berdi.
…