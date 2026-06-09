Bojxona posti infratuzilmasi yaxshilandi

·20·O‘zbekiston
Bojxona posti infratuzilmasi yaxshilandi

Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi chegara infratuzilmasini takomillashtirish hamda fuqarolar va tashuvchilar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish borasidagi ishlarni izchil davom ettirmoqda.

Boshqarma boshlig‘i I.Agzamxodjayev tomonidan “S.Najimov” chegara bojxona posti faoliyati va infratuzilmasini o‘rganish davomida muhim kamchilik aniqlangan edi. Qo‘shni Qozog‘iston Respublikasining “Qazig‘urt” chegara posti bilan tutash neytral hududdagi avtotransport vositalari harakati uchun mo‘ljallangan yo‘lning ayrim qismi ta’mirtalab holatga kelib qolgani ma’lum bo‘ldi.

Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan belgilangan chora-tadbirlar doirasida quyidagi ishlar bajarildi:

  • Mazkur neytral hududning 300 kvadrat metrdan ortiq qismida asfalt qoplamasi yangilandi.

  • Yo‘l infratuzilmasining texnik holati sezilarli darajada yaxshilandi.

Natijada chegara orqali harakatlanayotgan yengil va yuk avtotransport vositalarining xavfsiz, tezkor hamda uzluksiz harakatlanishi uchun yanada qulay sharoitlar yaratildi. Mazkur amaliy ishlar transport oqimini samarali tashkil etish, tirbandliklarning oldini olish hamda chegara punktlarida xizmat ko‘rsatish sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston chegarasidagi bojxona punktida yuk mashinalari navbat kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ona va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandiOna va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandiBugun, 08:45O‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildiO‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildiBugun, 08:37O‘zbekistonliklar 4 oyda ta’lim uchun qancha mablag‘ sarfladi?O‘zbekistonliklar 4 oyda ta’lim uchun qancha mablag‘ sarfladi?Bugun, 07:59O‘zbekistonda ehtiyojlar uchun ajratilgan kreditlar qayerga yo‘naltirilmoqda?O‘zbekistonda ehtiyojlar uchun ajratilgan kreditlar qayerga yo‘naltirilmoqda?Bugun, 07:03Sudlarda halollikni ta’minlash bo‘yicha yangi choralar belgilandiSudlarda halollikni ta’minlash bo‘yicha yangi choralar belgilandiKecha, 17:10Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Ushbu ish haftasida bizni qanday ob-havo kutmoqda?Kecha, 14:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi