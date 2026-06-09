O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?

·1·O‘zbekiston
O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?

O‘zbekistonda joriy hafta davomida havo harorati asosan 32-37 daraja atrofida bo‘lishi, janubiy hududlarda esa 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Bu haqda “O‘zgidromet” ma’lumotlariga tayanilgan holda prognoz berildi.

10–12 iyun kunlari respublika hududining katta qismida asosan ochiq va kam bulutli ob-havo saqlanib qoladi. Yog‘ingarchilik kutilmaydi, faqat Farg‘ona vodiysi viloyatlarida ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi ehtimoldan xoli emas.

Shamol tezligi 7–12 m/s atrofida bo‘lib, ba’zan 13–18 m/s gacha kuchayishi va chang-to‘zon bilan kuzatilishi mumkin.

Tog‘oldi va tog‘li hududlarda 12 iyungacha ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq kuzatiladi. Shuningdek, sel va suv toshqini kabi xavfli holatlar yuzaga kelishi mumkinligi ta’kidlanmoqda.

Toshkent shahrida kunduzi yog‘ingarchilik kutilmaydi. Harorat 35–37 daraja atrofida bo‘ladi. 10–12 iyun kunlari esa yog‘ingarchilik kutilmaydi, harorat kechasi 21–23 daraja, kunduz kunlari 33–35 daraja atrofida bo‘lishi kutilmoqda.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, yoz mavsumi davomida mamlakatda ekstremal qiymatlarga yaqin bo‘lgan juda issiq kunlar kuzatilishi mumkin. Ayrim davrlarda havo harorati 42–44 darajagacha, shimoliy, janubiy va cho‘l hududlarda esa 45–47 darajagacha ko‘tarilishi ehtimoldan xoli emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiAyrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiBugun, 13:56Toshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinToshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinBugun, 09:04Bojxona posti infratuzilmasi yaxshilandiBojxona posti infratuzilmasi yaxshilandiBugun, 08:46Ona va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandiOna va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandiBugun, 08:45O‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildiO‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildiBugun, 08:37O‘zbekistonliklar 4 oyda ta’lim uchun qancha mablag‘ sarfladi?O‘zbekistonliklar 4 oyda ta’lim uchun qancha mablag‘ sarfladi?Bugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi