Sud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladi

·0·O‘zbekiston
Sud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladi

Mamlakatimizning huquqiy sohasida, xususan, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda bosh mezon hisoblangan odil sudlov tizimida juda jiddiy va inqilobiy islohotlarga qo‘l urilmoqda. Prezidentimiz tomonidan imzolangan yangi tarixiy Farmonga muvofiq, sud idoralarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni barvaqt aniqlash, ularning kelib chiqish sabablarini ildizi bilan yo‘q qilish hamda salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan mutlaqo yangi va zamonaviy nazorat mexanizmlari hayotga tatbiq etilmoqda. Ushbu ezgu maqsad yo‘lida O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi markaziy apparati tarkibida maxsus Komplayens nazorati xizmati tashkil etilishi rasman belgilab qo‘yildi.

Yangi tashkil etilayotgan ushbu nufuzli tuzilmaning bosh vazifasi sud apparatida faoliyat yuritayotgan xodimlarning kundalik ish jarayonlaridagi yashirin korrupsiyaviy xavflarni aniqlash va ularga xolis baho berishdan iborat bo‘ladi. Shuningdek, mazkur xizmat xodimlar o‘rtasida ehtimoliy manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelishiga yo‘l qo‘ymaslik, amaldagi qonunchilik normalari hamda yuksak kasb etikasi, sudyalik majburiyatlari talablariga qat’iy rioya etilishini tunu kun monitoring qilib boradi.

Farmonda xalqimiz ko‘p yillardan buyon kutgan yana bir muhim va inqilobiy yangilik o‘z aksini topgan. Unga ko‘ra, endilikda sud apparati xodimlari hamda ularning yaqin oila a’zolariga tegishli bo‘lgan barcha qonuniy daromadlar va ko‘chmas hamda ko‘char mol-mulklar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni majburiy ravishda deklaratsiya qilish (ro‘yxatdan o‘tkazish) tizimi joriy etiladi. Bunday ochiqlik va shaffoflik orqali tizimdagi manfaatlar to‘qnashuvi hamda turli noqonuniy xavflarni eng boshlang‘ich, erta bosqichlardayoq aniqlab, bartaraf etish imkoniyati sezilarli darajada kengayadi.

Bundan tashqari, bundan buyon sud tizimiga ilk bor ishga qabul qilinayotgan har bir nomzod o‘ta sinchkovlik bilan tekshiruvdan o‘tkaziladi. Ularning kasbiy bilimlari, shaxsiy insoniy fazilatlari, pokligi, halolligi hamda korrupsiyaviy illatlarga qarshi ichki barqarorligi maxsus sinovlar vositasida baholanadi. Sud apparatiga xodimlarni tanlab olish va ishga joylashtirish jarayonlari faqatgina ochiq va shaffof tanlovlar hamda haqiqiy iqtidor va bilimni qadrlovchi meritokratiya tamoyillari asosida, keng jamoatchilik ko‘z o‘ngida tashkil etiladi.

Islohotning yana bir e’tiborli va quvonarli jihati shundaki, tizim ichidagi poraxo‘rlik va qonunbuzilish holatlari haqida o‘z vaqtida rahbariyatga xabar bergan jasur va halol xodimlarni davlat tomonidan huquqiy himoya qilish mexanizmlari misli ko‘rilmagan darajada kuchaytiriladi. Shu bilan birga, oddiy fuqarolar uchun ham sudlardagi adolatsizliklar haqida tezkor ma’lumot yetkazish imkonini beruvchi maxsus, xavfsiz va sir saqlanuvchi aloqa kanallari (ishonch telefonlari va raqamli platformalar) yaratiladi.

Ushbu tizimli yangilanishlardan ko‘zlangan eng oliy va asosiy maqsad — yurtimiz sud tizimida chinakam shaffoflik, yuksak halollik va qonun ustuvorligi muhitini yanada mustahkamlash, pirovardida esa har bir yurtdoshimizning davlatning odil sudloviga bo‘lgan ishonchi va hurmatini eng yuqori cho‘qqiga olib chiqishdan iboratdir.

Yurtimizdagi eng so‘nggi huquqiy islohotlar, Prezident Farmonlarining hayotimizdagi ijrosi, sud-huquq sohasidagi qaynoq yangiliklar va ijtimoiy hayotga oid eng qiziqarli eksklyuziv reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?Kecha, 18:17Ayrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiAyrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiKecha, 13:56Toshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinToshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinKecha, 09:04Bojxona posti infratuzilmasi yaxshilandiBojxona posti infratuzilmasi yaxshilandiKecha, 08:46Ona va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandiOna va ikki nafar farzandning o‘z uyiga kiritilishi ta’minlandiKecha, 08:45O‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildiO‘zbekistonda AI startaplari uchun Prezident sovrini ta’sis etildiKecha, 08:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi