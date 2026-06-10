Sud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladi
Mamlakatimizning huquqiy sohasida, xususan, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishda bosh mezon hisoblangan odil sudlov tizimida juda jiddiy va inqilobiy islohotlarga qo‘l urilmoqda. Prezidentimiz tomonidan imzolangan yangi tarixiy Farmonga muvofiq, sud idoralarida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni barvaqt aniqlash, ularning kelib chiqish sabablarini ildizi bilan yo‘q qilish hamda salbiy holatlarning oldini olishga qaratilgan mutlaqo yangi va zamonaviy nazorat mexanizmlari hayotga tatbiq etilmoqda. Ushbu ezgu maqsad yo‘lida O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi markaziy apparati tarkibida maxsus Komplayens nazorati xizmati tashkil etilishi rasman belgilab qo‘yildi.
Yangi tashkil etilayotgan ushbu nufuzli tuzilmaning bosh vazifasi sud apparatida faoliyat yuritayotgan xodimlarning kundalik ish jarayonlaridagi yashirin korrupsiyaviy xavflarni aniqlash va ularga xolis baho berishdan iborat bo‘ladi. Shuningdek, mazkur xizmat xodimlar o‘rtasida ehtimoliy manfaatlar to‘qnashuvi yuzaga kelishiga yo‘l qo‘ymaslik, amaldagi qonunchilik normalari hamda yuksak kasb etikasi, sudyalik majburiyatlari talablariga qat’iy rioya etilishini tunu kun monitoring qilib boradi.
Farmonda xalqimiz ko‘p yillardan buyon kutgan yana bir muhim va inqilobiy yangilik o‘z aksini topgan. Unga ko‘ra, endilikda sud apparati xodimlari hamda ularning yaqin oila a’zolariga tegishli bo‘lgan barcha qonuniy daromadlar va ko‘chmas hamda ko‘char mol-mulklar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni majburiy ravishda deklaratsiya qilish (ro‘yxatdan o‘tkazish) tizimi joriy etiladi. Bunday ochiqlik va shaffoflik orqali tizimdagi manfaatlar to‘qnashuvi hamda turli noqonuniy xavflarni eng boshlang‘ich, erta bosqichlardayoq aniqlab, bartaraf etish imkoniyati sezilarli darajada kengayadi.
Bundan tashqari, bundan buyon sud tizimiga ilk bor ishga qabul qilinayotgan har bir nomzod o‘ta sinchkovlik bilan tekshiruvdan o‘tkaziladi. Ularning kasbiy bilimlari, shaxsiy insoniy fazilatlari, pokligi, halolligi hamda korrupsiyaviy illatlarga qarshi ichki barqarorligi maxsus sinovlar vositasida baholanadi. Sud apparatiga xodimlarni tanlab olish va ishga joylashtirish jarayonlari faqatgina ochiq va shaffof tanlovlar hamda haqiqiy iqtidor va bilimni qadrlovchi meritokratiya tamoyillari asosida, keng jamoatchilik ko‘z o‘ngida tashkil etiladi.
Islohotning yana bir e’tiborli va quvonarli jihati shundaki, tizim ichidagi poraxo‘rlik va qonunbuzilish holatlari haqida o‘z vaqtida rahbariyatga xabar bergan jasur va halol xodimlarni davlat tomonidan huquqiy himoya qilish mexanizmlari misli ko‘rilmagan darajada kuchaytiriladi. Shu bilan birga, oddiy fuqarolar uchun ham sudlardagi adolatsizliklar haqida tezkor ma’lumot yetkazish imkonini beruvchi maxsus, xavfsiz va sir saqlanuvchi aloqa kanallari (ishonch telefonlari va raqamli platformalar) yaratiladi.
Ushbu tizimli yangilanishlardan ko‘zlangan eng oliy va asosiy maqsad — yurtimiz sud tizimida chinakam shaffoflik, yuksak halollik va qonun ustuvorligi muhitini yanada mustahkamlash, pirovardida esa har bir yurtdoshimizning davlatning odil sudloviga bo‘lgan ishonchi va hurmatini eng yuqori cho‘qqiga olib chiqishdan iboratdir.
Yurtimizdagi eng so‘nggi huquqiy islohotlar, Prezident Farmonlarining hayotimizdagi ijrosi, sud-huquq sohasidagi qaynoq yangiliklar va ijtimoiy hayotga oid eng qiziqarli eksklyuziv reportajlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…