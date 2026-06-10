Noqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladi

·0·O‘zbekiston
Noqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladi

Yurtimizda ko‘chmas mulk sohasi, yer uchastkalaridan unumli foydalanish hamda shaharsozlik madaniyatini yangi bosqichga olib chiqish borasida qat’iy va muhim islohotlar davri boshlandi. Yer resurslarining hisobini to‘g‘ri yuritish va o‘zboshimchalik bilan qurilish qilish illatlariga barham berish maqsadida tizimda jiddiy tartib o‘rnatilmoqda. Davlat kadastrlari palatasi raisi Mohir Valiyev mamlakatimiz fuqarolari uchun o‘ta ahamiyatli bo‘lgan rasmiy bayonot bilan chiqdi. Unga ko‘ra, 2018 yilning 1 may sanasidan keyin hech qanday rasmiy ruxsatnoma va qonuniy hujjatlarsiz, o‘zboshimchalik bilan barpo etilgan turar-joy obyektlariga bundan buyon mutlaqo kadastr pasportlari rasmiylashtirilmaydi va berilmaydi.

Ushbu keskin, ammo adolatli qarorning qabul qilinishi davlatimiz tomonidan yer fondidan oqilona, qonuniy va rejali foydalanish hamda hududlarni noqonuniy ravishda egallab olish kabi salbiy amaliyotlarga butunlay chek qo‘yish zarurligi bilan baholanmoqda. Ta’kidlash joizki, ko‘plab fuqarolar o‘rtasida yerlarni o‘zboshimchalik bilan egallab, keyinchalik qandaydir yo‘llar bilan hujjatlashtirib olish kayfiyati hanuz saqlanib qolayotgan edi. Yangi tartib esa bunday qonunbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi.

Soha rahbarining alohida qayd etishicha, shu paytgacha qonunchilikda qat’iy va aniq vaqt chegaralarining belgilanmagani joylarda yangidan-yangi huquqbuzarliklarning ildiz otishiga va noqonuniy imoratlarning soni muntazam ravishda ko‘payishiga sabab bo‘lib kelayotgan edi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yer — cheklangan va o‘ta noyob umummilliy resurs bo‘lib, uni asrab-avaylash davr talabidir. Shu bois, davlatimizning bugungi kundagi qat’iy siyosati noqonuniy qurilishlar uchun muntazam ravishda «amnistiya» e’lon qilish amaliyotini to‘xtatishga qaratilgan. Endilikda asosiy e’tibor shaharsozlik me’yorlari, arxitektura talablari va qonun ustuvorligini ta’minlashga yo‘naltiriladi. Bu esa shahar va qishloqlarimizning ko‘rkiga putur yetkazayotgan tartibsiz binolarning kamayishiga olib keladi.

Kadastr idoralari barcha yurtdoshlarimizni mablag‘ va vaqt yo‘qotmaslik uchun ko‘chmas mulk sotib olish yoki uy-joy qurishdan avval hujjatlarning qonuniyligini sinchkovlik bilan tekshirishga hamda shaharsozlik talablariga qat’iy rioya etishga chaqiradi. Qonuniy uyda esa hamisha halovat va xotirjamlik bo‘ladi.

Yurtimizdagi ko‘chmas mulk bozoridagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, kadastr tizimidagi yangiliklar, huquqiy maslahatlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiJizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiBugun, 07:12Sud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiSud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiBugun, 02:29O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?Kecha, 18:17Ayrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiAyrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiKecha, 13:56Toshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinToshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinKecha, 09:04Bojxona posti infratuzilmasi yaxshilandiBojxona posti infratuzilmasi yaxshilandiKecha, 08:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi