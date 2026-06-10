Noqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladi
Yurtimizda ko‘chmas mulk sohasi, yer uchastkalaridan unumli foydalanish hamda shaharsozlik madaniyatini yangi bosqichga olib chiqish borasida qat’iy va muhim islohotlar davri boshlandi. Yer resurslarining hisobini to‘g‘ri yuritish va o‘zboshimchalik bilan qurilish qilish illatlariga barham berish maqsadida tizimda jiddiy tartib o‘rnatilmoqda. Davlat kadastrlari palatasi raisi Mohir Valiyev mamlakatimiz fuqarolari uchun o‘ta ahamiyatli bo‘lgan rasmiy bayonot bilan chiqdi. Unga ko‘ra, 2018 yilning 1 may sanasidan keyin hech qanday rasmiy ruxsatnoma va qonuniy hujjatlarsiz, o‘zboshimchalik bilan barpo etilgan turar-joy obyektlariga bundan buyon mutlaqo kadastr pasportlari rasmiylashtirilmaydi va berilmaydi.
Ushbu keskin, ammo adolatli qarorning qabul qilinishi davlatimiz tomonidan yer fondidan oqilona, qonuniy va rejali foydalanish hamda hududlarni noqonuniy ravishda egallab olish kabi salbiy amaliyotlarga butunlay chek qo‘yish zarurligi bilan baholanmoqda. Ta’kidlash joizki, ko‘plab fuqarolar o‘rtasida yerlarni o‘zboshimchalik bilan egallab, keyinchalik qandaydir yo‘llar bilan hujjatlashtirib olish kayfiyati hanuz saqlanib qolayotgan edi. Yangi tartib esa bunday qonunbuzarliklarning oldini olishga xizmat qiladi.
Soha rahbarining alohida qayd etishicha, shu paytgacha qonunchilikda qat’iy va aniq vaqt chegaralarining belgilanmagani joylarda yangidan-yangi huquqbuzarliklarning ildiz otishiga va noqonuniy imoratlarning soni muntazam ravishda ko‘payishiga sabab bo‘lib kelayotgan edi. Uning so‘zlariga ko‘ra, yer — cheklangan va o‘ta noyob umummilliy resurs bo‘lib, uni asrab-avaylash davr talabidir. Shu bois, davlatimizning bugungi kundagi qat’iy siyosati noqonuniy qurilishlar uchun muntazam ravishda «amnistiya» e’lon qilish amaliyotini to‘xtatishga qaratilgan. Endilikda asosiy e’tibor shaharsozlik me’yorlari, arxitektura talablari va qonun ustuvorligini ta’minlashga yo‘naltiriladi. Bu esa shahar va qishloqlarimizning ko‘rkiga putur yetkazayotgan tartibsiz binolarning kamayishiga olib keladi.
Kadastr idoralari barcha yurtdoshlarimizni mablag‘ va vaqt yo‘qotmaslik uchun ko‘chmas mulk sotib olish yoki uy-joy qurishdan avval hujjatlarning qonuniyligini sinchkovlik bilan tekshirishga hamda shaharsozlik talablariga qat’iy rioya etishga chaqiradi. Qonuniy uyda esa hamisha halovat va xotirjamlik bo‘ladi.
Yurtimizdagi ko‘chmas mulk bozoridagi eng so‘nggi o‘zgarishlar, kadastr tizimidagi yangiliklar, huquqiy maslahatlar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…