Qurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradi
Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, biznes vakillari uchun qulay investitsiyaviy muhit yaratish hamda qurilish tarmog‘ini zamonaviy bosqichga olib chiqish yo‘lida navbatdagi ulkan va inqilobiy qadam tashlandi. Yurtimizda bunyodkorlik ishlari bilan shug‘ullanayotgan investorlar va quruvchilarni quvontiradigan xushxabar e’lon qilindi. Prezidentimiz tomonidan imzolangan «Qurilish sohasida natijaga yo‘naltirilgan boshqaruvni joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi yangi tarixiy Farmon sohadagi ko‘plab muammolarga chek qo‘yadigan bo‘ldi. Mazkur muhim hujjat qurilish jarayonlaridagi ortiqcha byurokratik to‘siqlarni tubdan yo‘q qilish, qog‘ozbozlikni soddalashtirish va eng asosiysi, tadbirkorlarning cho‘ntagiga tushadigan moliyaviy yuklarni sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan.
Mazkur farmon bilan hayotimizga kirib kelayotgan eng asosiy va inqilobiy o‘zgarishlar bilan tanishing:
Moliyaviy xarajatlarning keskin kamayishi: Yangi qoidalarga ko‘ra, endilikda tadbirkorlarning qurilish boshlash uchun zarur bo‘lgan tegishli ruxsat beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish va olish xarajatlari roppa-rosa 2 baravarga qisqartiriladi. Bu esa qurilish tannarxining arzonlashishiga xizmat qiladi.
Raqamli va zamonaviy «Yagona darcha» tizimi: Joriy yilning, ya’ni 2026 yilning 1 sentyabr sanasidan boshlab, sohada butunlay yangi tizim — arxitektura va shaharsozlik talablarini belgilab berish bo‘yicha kompleks davlat xizmati yo‘lga qo‘yiladi. Endi quruvchilar eshikma-eshik sarson bo‘lib yurishmaydi.
Ortiqcha byurokratiya va qog‘ozbozlikka chek qo‘yilishi: Agar loyiha-rejalashtirish ishlariga kiritilayotgan kichik o‘zgarishlar bo‘lajak binoning umumiy tuzilishiga, texnik xavfsizligiga, quvvati hamda asosiy vazifasiga (funksiyasiga) salbiy ta’sir ko‘rsatmasa, ushbu loyihalarni hududiy kengashlar bilan qayta-qayta kelishish majburiyati butunlay bekor qilinadi.
Kamchiliklarni tuzatish uchun qo‘shimcha imkoniyat: Hujjatlarni topshirish jarayonida biror-bir texnik xato yoki kamchiliklar aniqlangan taqdirda, tadbirkorlarga ularni xotirjam bartaraf etish va arizani qayta topshirish uchun endilikda 5 ish kunidan iborat qo‘shimcha vaqt ajratiladi.
Ushbu tizimli va keng ko‘lamli islohotlardan ko‘zlangan bosh maqsad — qurilish loyihalarini davlat ekspertizasidan o‘tkazishdagi bir-birini takrorlovchi, vaqt o‘g‘irlovchi bosqichlarni butunlay yo‘q qilishdir. Bu orqali yurtimizda yangi sanoat va investitsiya loyihalarini hayotga tatbiq etish hamda obyektlarni ishga tushirish jarayonlari bir necha barobarga tezlashadi. Bu esa minglab yangi ish o‘rinlari va iqtisodiy yuksalish demakdir.
Yurtimiz qurilish sohasidagi eng so‘nggi islohotlar, Prezident Farmonlarining hayotimizdagi ijrosi, tadbirkorlar uchun yaratilayotgan yengilliklar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…