Qurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradi

·0·O‘zbekiston
Qurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradi

Mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, biznes vakillari uchun qulay investitsiyaviy muhit yaratish hamda qurilish tarmog‘ini zamonaviy bosqichga olib chiqish yo‘lida navbatdagi ulkan va inqilobiy qadam tashlandi. Yurtimizda bunyodkorlik ishlari bilan shug‘ullanayotgan investorlar va quruvchilarni quvontiradigan xushxabar e’lon qilindi. Prezidentimiz tomonidan imzolangan «Qurilish sohasida natijaga yo‘naltirilgan boshqaruvni joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi yangi tarixiy Farmon sohadagi ko‘plab muammolarga chek qo‘yadigan bo‘ldi. Mazkur muhim hujjat qurilish jarayonlaridagi ortiqcha byurokratik to‘siqlarni tubdan yo‘q qilish, qog‘ozbozlikni soddalashtirish va eng asosiysi, tadbirkorlarning cho‘ntagiga tushadigan moliyaviy yuklarni sezilarli darajada kamaytirishga qaratilgan.

Mazkur farmon bilan hayotimizga kirib kelayotgan eng asosiy va inqilobiy o‘zgarishlar bilan tanishing:

  • Moliyaviy xarajatlarning keskin kamayishi: Yangi qoidalarga ko‘ra, endilikda tadbirkorlarning qurilish boshlash uchun zarur bo‘lgan tegishli ruxsat beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirish va olish xarajatlari roppa-rosa 2 baravarga qisqartiriladi. Bu esa qurilish tannarxining arzonlashishiga xizmat qiladi.

  • Raqamli va zamonaviy «Yagona darcha» tizimi: Joriy yilning, ya’ni 2026 yilning 1 sentyabr sanasidan boshlab, sohada butunlay yangi tizim — arxitektura va shaharsozlik talablarini belgilab berish bo‘yicha kompleks davlat xizmati yo‘lga qo‘yiladi. Endi quruvchilar eshikma-eshik sarson bo‘lib yurishmaydi.

  • Ortiqcha byurokratiya va qog‘ozbozlikka chek qo‘yilishi: Agar loyiha-rejalashtirish ishlariga kiritilayotgan kichik o‘zgarishlar bo‘lajak binoning umumiy tuzilishiga, texnik xavfsizligiga, quvvati hamda asosiy vazifasiga (funksiyasiga) salbiy ta’sir ko‘rsatmasa, ushbu loyihalarni hududiy kengashlar bilan qayta-qayta kelishish majburiyati butunlay bekor qilinadi.

  • Kamchiliklarni tuzatish uchun qo‘shimcha imkoniyat: Hujjatlarni topshirish jarayonida biror-bir texnik xato yoki kamchiliklar aniqlangan taqdirda, tadbirkorlarga ularni xotirjam bartaraf etish va arizani qayta topshirish uchun endilikda 5 ish kunidan iborat qo‘shimcha vaqt ajratiladi.

Ushbu tizimli va keng ko‘lamli islohotlardan ko‘zlangan bosh maqsad — qurilish loyihalarini davlat ekspertizasidan o‘tkazishdagi bir-birini takrorlovchi, vaqt o‘g‘irlovchi bosqichlarni butunlay yo‘q qilishdir. Bu orqali yurtimizda yangi sanoat va investitsiya loyihalarini hayotga tatbiq etish hamda obyektlarni ishga tushirish jarayonlari bir necha barobarga tezlashadi. Bu esa minglab yangi ish o‘rinlari va iqtisodiy yuksalish demakdir.

Yurtimiz qurilish sohasidagi eng so‘nggi islohotlar, Prezident Farmonlarining hayotimizdagi ijrosi, tadbirkorlar uchun yaratilayotgan yengilliklar va kundalik hayotimizga oid eng qaynoq, ishonchli eksklyuziv yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiNoqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiBugun, 08:14Jizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiJizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiBugun, 07:12Sud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiSud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiBugun, 02:29O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?Kecha, 18:17Ayrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiAyrim atamalarni o‘zbekchaga o‘zgartirish to‘g‘risidagi qonun qabul qilindiKecha, 13:56Toshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinToshkentda issiqda avtobus kutish endi ancha qulay bo‘lishi mumkinKecha, 09:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi