“Chinor” metro bekati ikki oyga yaqin yopiladi

·0·O‘zbekiston
“Chinor” metro bekati ikki oyga yaqin yopiladi

Toshkent metropolitenining “Chinor” metro bekatida keng ko‘lamli rekonstruksiya ishlari boshlanishi munosabati bilan bekat 13 iyundan boshlab 50 kun muddatga yopiladi. Bu haqda “Toshkent metropoliteni” DUK ma’lum qildi.

Bildirilishicha, loyiha doirasida bekatning kirish va chiqish hududlari kengaytiriladi, aholining barcha qatlamlari uchun qulay sharoit yaratish maqsadida 4 ta katta sig‘imli zamonaviy lift o‘rnatiladi. Shuningdek, yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatish darajasini yanada yaxshilash uchun qo‘shimcha 12 ta turniket o‘rnatish rejalashtirilgan.

Shu sababli rekonstruksiya ishlarini xavfsiz va sifatli amalga oshirish maqsadida “Chinor” metro bekati 13 iyundan 1 avgustga qadar yo‘lovchilar uchun vaqtincha yopiq bo‘ladi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur ishlar Bosh vazir o‘rinbosari Ochilboy Ramatovning 2026 yil 30 aprel kuni Vazirlar Mahkamasida o‘tkazilgan yig‘ilishda bergan topshiriqlari asosida amalga oshirilmoqda.

Yo‘lovchilar uchun noqulayliklarni kamaytirish va transport harakatining uzluksizligini ta’minlash maqsadida “Chinor” hamda “Yangihayot” metro bekatlari o‘rtasida maxsus metrobuslar qatnovi yo‘lga qo‘yiladi. Ular belgilangan jadval asosida harakatlanib, aholining manziliga o‘z vaqtida yetib borishiga xizmat qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdiO‘zbekiston sayyohlar oqimi bo‘yicha dunyoning TOP-5 davlatlari qatoriga kirdiBugun, 09:08Qurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradiQurilish sohasida ruxsatnoma olish xarajatlari ikki baravarga qisqaradiBugun, 08:49Noqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiNoqonuniy qurilgan uylarni kadastrdan o‘tkazish butunlay to‘xtatiladiBugun, 08:14Jizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiJizzax shahri prokurori lavozimiga yangi rahbar tayinlandiBugun, 07:12Sud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiSud tizimida korrupsiyaga qarshi yangi nazorat mexanizmi joriy etiladiBugun, 02:29O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?O‘zbekistonda bu hafta qanday ob-havo kutiladi?Kecha, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi