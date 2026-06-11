Yangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladi

·7·O‘zbekiston
Yangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladi

Mamlakatimizda mehnat munosabatlarini shaffoflashtirish, ishchi-xodimlarning haq-huquqlarini xalqaro andozalar asosida himoya qilish va ish beruvchilar bilan yuzaga keladigan kelishmovchiliklarni qonuniy hal etish borasida ulkan tarixiy qadam tashlandi. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksiga kiritilgan so‘nggi muhim o‘zgartirish va qo‘shimchalarga ko‘ra, yurtimiz qonunchiligida xodimlarning o‘z huquqlarini himoya qilishning eng so‘nggi chorasi — ish tashlash (zabastovka) o‘tkazish tartibi rasman va batafsil belgilab qo‘yildi. Endilikda, agar tashkilot yoki korxonada yuzaga kelgan jamoaviy mehnat nizosini o‘zaro yarashtirish taomillari (komissiyalar) orqali tinch yo‘l bilan hal etishning umuman iloji bo‘lmasa, mehnat jamoasi o‘z qonuniy maqsadlari yo‘lida ish tashlash to‘g‘risida qaror qabul qilish huquqiga ega bo‘ladi.

Ish tashlash qanday tashkil etiladi? (Muhim qoidalar)

Amaliyotga kiritilayotgan ushbu yangi huquqiy mexanizm xodimlar uchun qator demokratik va himoyalovchi qoidalarni ko‘zda tutadi:

  • Ixtiyoriylik prinsipi: Ish tashlash jarayonlarida ishtirok etish mutlaqo ixtiyoriy xarakterga ega. Hech kim biror-bir ishchini bu jarayonda qatnashishga yoki, aksincha, unda ishtirok etmaslikka majburlashga, tazyiq o‘tkazishga haqli emas.

  • Adolatli ovoz berish: Ish tashlashni rasman e’lon qilish bo‘yicha yakuniy to‘xtam tashkilot xodimlarining umumiy yig‘ilishi (konferensiyasi) davomida qabul qilinadi. Bunda yig‘ilishda hozir bo‘lgan xodimlarning 50 foizidan ko‘prog‘i (oddiy ko‘pchiligi) ushbu qarorni yoqlab ovoz berishi shart.

  • Vaqt me’yori va ogohlantirish: Mazkur jiddiy qaror ish tashlash amalda boshlanishidan kamida 1 oy oldin qabul qilinishi lozim. Jamoa manfaatlarini himoya qiluvchi Kasaba uyushmasi qo‘mitasi qaror chiqqan vaqtdan boshlab 1 ish kunidan kechiktirmasdan bu haqda ish beruvchini yozma ravishda rasman xabardor qilishi shart.

  • Davlat organlari nazorati: Ish beruvchi bo‘lajak ish tashlash to‘g‘risidagi rasmiy yozma xabarnomani qo‘liga olgan paytdan e’tiboran xuddi shunday 1 ish kuni ichida jamoaviy mehnat nizolarini tartibga solishga mas’ul bo‘lgan tegishli davlat organlarini yozma ravishda ogohlantirishi lozim.

Mazkur inqilobiy va tartibga soluvchi yangi qonun hujjati rasmiy ommaviy axborot vositalarida e’lon qilingan kundan boshlab 3 oylik muddat o‘tganidan keyin qonuniy kuchga kiradi.

Xodimlar uchun kafolatlar va sudning cheklov huquqi

Qonunchilikda ish tashlashda qatnashadigan oddiy mehnatkashlarning xavfsizligi va daxlsizligi to‘liq kafolatlangan. Ish tashlash jarayoniga bevosita kasaba uyushmasi qo‘mitasining vakolatli vakili rahbarlik qiladi. Eng muhimi, xodimning o‘z haq-huquqini talab qilib bu jarayonda ishtirok etgani uni keyinchalik ish beruvchi tomonidan intizomiy javobgarlikka tortish (hayfsan berish yoki ishdan bo‘shatish) uchun asos bo‘la olmaydi. Shuningdek, ushbu davrda xodimning band bo‘lgan ish joyi va egallab turgan lavozimi to‘liq saqlanib qoladi. Biroq mehnat qilinmagan davr inobatga olinib, ish beruvchi xodimga ish tashlashda qatnashgan kunlari uchun ish haqi (oylik) to‘lamaslik huquqidan foydalanishi mumkin.

Shu bilan birga, davlat va jamiyat manfaatlari, xavfsizlik masalalari ham unutilmagan. Agar e’lon qilingan ish tashlash harakatlari aholining, insonlarning hayoti va sog‘lig‘iga real zarar yetkazish xavfini paydo qilsa, yurtdagi tinchlik va osoyishtalikka, jamoat xavfsizligi va tartibiga, shuningdek, ekologik barqarorlikka tahdid solsa, vaziyatga Sud aralashadi. Bunday holatlarda sud qaroriga asosan:

  • E’lon qilingan ish tashlashning boshlanish muddati 30 kalendar kundan ko‘p bo‘lmagan vaqtga kechiktirilishi mumkin;

  • Agar ish tashlash allaqachon boshlangan bo‘lsa, uning faoliyati 30 kalendar kundan oshmagan muddatga to‘xtatib turilishi mumkin.

Bunday muvozanatli tizim yurtimizda ham xodimlar, ham ish beruvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni faqat va faqat qonun ustuvorligi tamoyillari asosida, sivilizatsiyalashgan yo‘l bilan hal etishga xizmat qiladi.

Yurtimiz mehnat qonunchiligidagi eng so‘nggi yangiliklar, ishchi-xodimlar va tadbirkorlar uchun yaratilayotgan huquqiy imtiyozlar hamda kundalik hayotimizga oid eng ishonchli, eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman qabul qilindi«Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman qabul qilindiBugun, 13:54Sergeli avtobozorida tirbandlikni yengilashtirish uchun alohida yo‘l tashkil etilmoqdaSergeli avtobozorida tirbandlikni yengilashtirish uchun alohida yo‘l tashkil etilmoqdaBugun, 09:57O‘zbekistondagi lavanda dalalari sayyohlarni o‘ziga tortmoqdaO‘zbekistondagi lavanda dalalari sayyohlarni o‘ziga tortmoqdaBugun, 08:42Ko‘chmas mulk ijarasi shartnomasini ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi belgilandiKo‘chmas mulk ijarasi shartnomasini ro‘yxatdan o‘tkazish tartibi belgilandiBugun, 07:45Oilalardagi eng katta muammo aslida telefon ekanOilalardagi eng katta muammo aslida telefon ekanKecha, 12:44“Chinor” metro bekati ikki oyga yaqin yopiladi“Chinor” metro bekati ikki oyga yaqin yopiladiKecha, 10:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi