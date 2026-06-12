Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladi

·9·O‘zbekiston
Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladi

Jahon chempionatining qizg‘in bahslari va global texnologik yangiliklar olamini kuzatish asnosida, dam olish kunlarini tabiat qo‘ynida yoki oila davrasida maroqli o‘tkazishni rejalashtirgan hamyurtlarimiz uchun ob-havo ma’lumotlari bilan tanishish ayni muddaodir. «O‘zgidromet» xizmati agentligining xabariga ko‘ra, mazkur hafta oxirida respublikamiz hududining katta qismida quruq, kam bulutli va anchagina issiq ob-havo sharoiti hukmron bo‘ladi. Faqatgina mamlakatimizning shimoli-g‘arbiy o‘lkalariga Kaspiy dengizi tomonlardan salqin va nisbatan nam havo oqimlari kirib kelishi boshlanadi.

Bugun, juma kuni kunduzi yurtimizning barcha viloyatlarida yog‘ingarchiliksiz va ochiq havo kuzatilib, harorat ustunlari +33…+36 daraja atrofida barqaror turadi.

Shimol va cho‘llarda yomg‘ir, janubda esa jazirama

Dam olish kunlari issiqning tafti yanada sezilarli darajada ortib boradi. Kunduzgi havo harorati respublika bo‘ylab +36…+38 darajagacha, cho‘l zonalarida +40 darajagacha, eng chekka janubiy viloyatlarda (Surxondaryo va Qashqadaryoda) esa haqiqiy yoz chillasidek +42 darajagacha ko‘tariladi.

Shu bilan birga, Kaspiydan kelayotgan nam havo massalari sababli ayrim hududlarda qisqa muddatli yog‘ingarchiliklar ham kutilmoqda:

  • Shanba kuni: Qoraqalpog‘iston Respublikasida;

  • Yakshanba kechasi va ertalab: Qoraqalpog‘iston hamda Xorazm viloyatida;

  • Yakshanba kunining ikkinchi yarmida: Buxoro va Navoiy viloyatlarining ba’zi joylarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor.

Shamol sharq yo‘nalishidan soniyasiga 7–12 metr tezlikda esadi, biroq vaqti-vaqti bilan uning kuchayishi ba’zi noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, shimol va cho‘l tumanlarida shamol tezligi 20–22 metr/soniyagacha shiddatlashib, mahalliy chang-to‘zonlarni hosil qilishi kutilyapti.

Dam olish kunlari (12–14 iyun) uchun yurtimiz hududlari bo‘yicha kutilayotgan kunduzgi ob-havo ko‘rsatkichlari bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Hududlar nomi

Kunduzgi havo harorati

Yog‘ingarchilik ehtimoli

Shamol va qo‘shimcha hodisalar

Respublikaning katta qismi

+36…+38 daraja

Yog‘ingarchilik kutilmaydi, ochiq havo

Vaqti-vaqti bilan chang-to‘zonlar kuzatiladi

Cho‘l hududlari

+40 darajagacha

Yakshanba kuni qisqa muddatli yomg‘ir (ayrim joylarda)

Shamol 20-22 m/s gacha kuchayadi

Chekka janub hududlari

+42 darajagacha

Mutlaqo yog‘ingarchiliksiz, jazirama

Issiq va quruq havo oqimi

Tog‘oldi va tog‘li zonalar

Nisbatan salqin

Qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq

Diqqat! Sel va suv-toshqin xavfi bor

Tog‘ga chiquvchilar diqqatiga! Respublikaning tog‘oldi va tog‘li maskanlarida mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan qisqa muddatli yomg‘irlar yog‘ishi va momaqaldiroq guldurashi kutilmoqda. Tog‘li tizimlarda jala yomg‘irlar hisobiga sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi xavfi mavjud. Ehtiyot choralarini ko‘rishingizni so‘raymiz.

Poytaxtimizda dam olish kunlari qanday o‘tadi?

Toshkent shahrida 12–14 iyun kunlari davomida ob-havo asosan kam bulutli bo‘ladi, hech qanday yomg‘ir yoki kutilmagan yog‘ingarchiliklar kuzatilmaydi.

Bugun kunduzi shahrimizda harorat +33…+35 daraja bo‘lsa, shanba va yakshanba kunlari haqiqiy yozgi havo boshlanib, harorat ustuni +36…+38 darajagacha chiqadi. To‘lqinlanib turuvchi tungi salqinlik esa tunda va saharlab kishiga huzur bag‘ishlaydi — kechalari harorat +20…+23 daraja atrofida mo‘tadil bo‘ladi. Shaharda shamol tezligi odatda 3–8 metr/soniyani tashkil etadi, ammo vaqti-vaqti bilan 10–12 metr/soniyagacha kuchayib, poytaxtning ayrim nuqtalarida yengil chang-to‘zonlarni ko‘tarishi mumkin.

Dam olish kunlaringiz fayzli va mazmunli o‘tsin!

Yurtimizdagi eng so‘nggi ob-havo o‘zgarishlari, shoshilinch ogohlantirishlar va kundalik hayotimizga oid eng sara xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

OʻzbekistonUzgidrometQaspiy dengiziQoraqalpogʻistonXorazm viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasiAbituriyentlar uchun oliy ta’lim muassasalariga hujjat topshirish yo‘riqnomasiBugun, 07:15O‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildiO‘zbekistonda «Ochiq turizm mavsumi» dasturiga start berildiBugun, 06:46Yangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiYangi Mehnat kodeksi xodimlarning ish tashlash huquqini qonuniy tartibga soladiKecha, 14:20«Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman qabul qilindi«Shaharsozlik renovatsiyasi to‘g‘risida»gi yangi qonun rasman qabul qilindiKecha, 13:54Sergeli avtobozorida tirbandlikni yengilashtirish uchun alohida yo‘l tashkil etilmoqdaSergeli avtobozorida tirbandlikni yengilashtirish uchun alohida yo‘l tashkil etilmoqdaKecha, 09:57O‘zbekistondagi lavanda dalalari sayyohlarni o‘ziga tortmoqdaO‘zbekistondagi lavanda dalalari sayyohlarni o‘ziga tortmoqdaKecha, 08:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi