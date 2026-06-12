Dam olish kunlari O‘zbekistonda issiq va quruq ob-havo kuzatiladi
Jahon chempionatining qizg‘in bahslari va global texnologik yangiliklar olamini kuzatish asnosida, dam olish kunlarini tabiat qo‘ynida yoki oila davrasida maroqli o‘tkazishni rejalashtirgan hamyurtlarimiz uchun ob-havo ma’lumotlari bilan tanishish ayni muddaodir. «O‘zgidromet» xizmati agentligining xabariga ko‘ra, mazkur hafta oxirida respublikamiz hududining katta qismida quruq, kam bulutli va anchagina issiq ob-havo sharoiti hukmron bo‘ladi. Faqatgina mamlakatimizning shimoli-g‘arbiy o‘lkalariga Kaspiy dengizi tomonlardan salqin va nisbatan nam havo oqimlari kirib kelishi boshlanadi.
Bugun, juma kuni kunduzi yurtimizning barcha viloyatlarida yog‘ingarchiliksiz va ochiq havo kuzatilib, harorat ustunlari +33…+36 daraja atrofida barqaror turadi.
Shimol va cho‘llarda yomg‘ir, janubda esa jazirama
Dam olish kunlari issiqning tafti yanada sezilarli darajada ortib boradi. Kunduzgi havo harorati respublika bo‘ylab +36…+38 darajagacha, cho‘l zonalarida +40 darajagacha, eng chekka janubiy viloyatlarda (Surxondaryo va Qashqadaryoda) esa haqiqiy yoz chillasidek +42 darajagacha ko‘tariladi.
Shu bilan birga, Kaspiydan kelayotgan nam havo massalari sababli ayrim hududlarda qisqa muddatli yog‘ingarchiliklar ham kutilmoqda:
Shanba kuni: Qoraqalpog‘iston Respublikasida;
Yakshanba kechasi va ertalab: Qoraqalpog‘iston hamda Xorazm viloyatida;
Yakshanba kunining ikkinchi yarmida: Buxoro va Navoiy viloyatlarining ba’zi joylarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ib, momaqaldiroq bo‘lishi ehtimoli bor.
Shamol sharq yo‘nalishidan soniyasiga 7–12 metr tezlikda esadi, biroq vaqti-vaqti bilan uning kuchayishi ba’zi noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, shimol va cho‘l tumanlarida shamol tezligi 20–22 metr/soniyagacha shiddatlashib, mahalliy chang-to‘zonlarni hosil qilishi kutilyapti.
Dam olish kunlari (12–14 iyun) uchun yurtimiz hududlari bo‘yicha kutilayotgan kunduzgi ob-havo ko‘rsatkichlari bilan quyidagi jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Hududlar nomi
Kunduzgi havo harorati
Yog‘ingarchilik ehtimoli
Shamol va qo‘shimcha hodisalar
Respublikaning katta qismi
+36…+38 daraja
Yog‘ingarchilik kutilmaydi, ochiq havo
Vaqti-vaqti bilan chang-to‘zonlar kuzatiladi
Cho‘l hududlari
+40 darajagacha
Yakshanba kuni qisqa muddatli yomg‘ir (ayrim joylarda)
Shamol 20-22 m/s gacha kuchayadi
Chekka janub hududlari
+42 darajagacha
Mutlaqo yog‘ingarchiliksiz, jazirama
Issiq va quruq havo oqimi
Tog‘oldi va tog‘li zonalar
Nisbatan salqin
Qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq
Diqqat! Sel va suv-toshqin xavfi bor
Tog‘ga chiquvchilar diqqatiga! Respublikaning tog‘oldi va tog‘li maskanlarida mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan qisqa muddatli yomg‘irlar yog‘ishi va momaqaldiroq guldurashi kutilmoqda. Tog‘li tizimlarda jala yomg‘irlar hisobiga sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi xavfi mavjud. Ehtiyot choralarini ko‘rishingizni so‘raymiz.
Poytaxtimizda dam olish kunlari qanday o‘tadi?
Toshkent shahrida 12–14 iyun kunlari davomida ob-havo asosan kam bulutli bo‘ladi, hech qanday yomg‘ir yoki kutilmagan yog‘ingarchiliklar kuzatilmaydi.
Bugun kunduzi shahrimizda harorat +33…+35 daraja bo‘lsa, shanba va yakshanba kunlari haqiqiy yozgi havo boshlanib, harorat ustuni +36…+38 darajagacha chiqadi. To‘lqinlanib turuvchi tungi salqinlik esa tunda va saharlab kishiga huzur bag‘ishlaydi — kechalari harorat +20…+23 daraja atrofida mo‘tadil bo‘ladi. Shaharda shamol tezligi odatda 3–8 metr/soniyani tashkil etadi, ammo vaqti-vaqti bilan 10–12 metr/soniyagacha kuchayib, poytaxtning ayrim nuqtalarida yengil chang-to‘zonlarni ko‘tarishi mumkin.
Dam olish kunlaringiz fayzli va mazmunli o‘tsin!
Yurtimizdagi eng so‘nggi ob-havo o‘zgarishlari, shoshilinch ogohlantirishlar va kundalik hayotimizga oid eng sara xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…