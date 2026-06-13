Toshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladi

·14·O‘zbekiston
Toshkent haydovchilari diqqatiga: ayrim ko‘chalar uch kunga yopiladi

16 iyun kuni Toshkent shahri V Toshkent xalqaro investitsiya forumiga mezbonlik qiladi. Shu munosabat bilan 16–18 iyun kunlari xavfsizlik choralari doirasida poytaxtning ayrim ko‘chalarida transport harakati vaqtincha cheklanadi.

IIV ma’lumotiga ko‘ra, Islom Karimov ko‘chasining Sharof Rashidov va Furqat ko‘chalari oralig‘ida, shuningdek Yangi O‘zbekiston va Istiqlol ko‘chalari atrofida harakat vaqti-vaqti bilan to‘xtatiladi.

Islom sivilizatsiyasi markazi atrofidagi ayrim yo‘llarda ham cheklovlar joriy etiladi. Xususan, Sharof Rashidov va Abdulla Qodiriy ko‘chalari chorrahasidan Qorasaroy hamda Nurafshon ko‘chalari kesishmasigacha bo‘lgan yo‘nalishlar qamrab olinadi.

Haydovchilar uchun muqobil aylanma yo‘llar tashkil etiladi. Tezkor xizmatlar transporti esa cheklovlardan mustasno bo‘ladi.

Shuningdek, forum kunlari yuk avtomobillarining Toshkent shahriga kirishi vaqtincha taqiqlanadi. Ular Toshkent viloyatining aylanma yo‘llari orqali harakatlantiriladi.

ToshkentIslom KarimovIIBIslomiy Madaniyat MarkaziToshkent viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaKasallik nafaqasini to‘lashning mutlaqo yangi tartibi joriy etilmoqdaBugun, 10:59Fransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaFransiyada ishlash imkoniyati: oylik 1650 yevro taklif etilmoqdaKecha, 15:58O‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiO‘zgidromet 13–15 iyun yomg‘ir yog‘ishini ogohlantirdiKecha, 15:53Dam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaDam olish kunlari 42 darajagacha issiq bo‘lishi kutilmoqdaKecha, 15:40O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?O‘zbekiston aholisining qariyb barchasi telefon foydalanayotgani rostmi?Kecha, 12:41O‘zbekiston gilamlarini eng ko‘p qaysi davlatlar sotib olmoqda?O‘zbekiston gilamlarini eng ko‘p qaysi davlatlar sotib olmoqda?Kecha, 12:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi