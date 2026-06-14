O‘zbekistonga shakar importi keskin qisqardi, narxlar o‘smoqda

·1·O‘zbekiston
O‘zbekistonga shakar importi keskin qisqardi, narxlar o‘smoqda

May oyida O‘zbekistonga shakar importi aprel oyiga nisbatan sezilarli darajada kamaydi. Bu haqda Bojxona qo‘mitasi tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlarda qayd etildi.

Hisobotga ko‘ra, o‘tgan oyda mamlakatga umumiy qiymati 50,4 million dollarlik 68,66 ming tonna shakar olib kirilgan. Taqqoslash uchun, aprel oyida bu ko‘rsatkich 61,7 million dollarlik 86,5 ming tonnani tashkil etgan. Natijada bir oy ichida import hajmi qariyb 17,8 ming tonnaga yoki 26 foizga qisqargan.

Shuningdek, fevral oyida 73,2 ming tonna, mart oyida esa 77,7 ming tonna shakar import qilingan bo‘lib, bu ko‘rsatkichlar ham may oyidagi hajmdan yuqori bo‘lgan.

Qo‘mita ma’lumotlariga ko‘ra, import qilingan shakarning asosiy qismi Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri kelgan. Jami importning 76,7 foizi yoki 52,7 ming tonnasi poytaxt orqali olib kirilgan. Keyingi o‘rinni Xorazm viloyati egallagan — 6,8 ming tonna.

Navoiy, Sirdaryo, Jizzax va Surxondaryo viloyatlarida esa shakar import qiluvchilar mavjud emasligi, mahsulot mazkur hududlarga Toshkent orqali yetkazib berilishi qayd etilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, import shakarning o‘rtacha narxi ham o‘sishda davom etmoqda. May oyida bir tonna shakar xorijdan o‘rtacha 734 dollardan sotib olingan bo‘lsa, aprel oyida bu ko‘rsatkich 723 dollar bo‘lgan.

Shu bilan birga, ichki bozorda ham shakar narxi ko‘tarilmoqda. Statistika qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, may oyida shakar narxi yana 1,5 foizga qimmatlashgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eski avtomobillar uchun 12 millionlik to‘lov joriy etilishi mumkinEski avtomobillar uchun 12 millionlik to‘lov joriy etilishi mumkinBugun, 11:56Shavkat Mirziyoyev AQSH Prezidenti Donald Trampni tavallud kuni bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev AQSH Prezidenti Donald Trampni tavallud kuni bilan tabrikladiBugun, 10:39Shavkat Mirziyoyev Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga Rossiya kuni munosabati bilan tabrik yo‘lladiShavkat Mirziyoyev Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga Rossiya kuni munosabati bilan tabrik yo‘lladiBugun, 09:55O‘qishni ko‘chirishda sertifikatli talabalarga imtiyoz beriladiO‘qishni ko‘chirishda sertifikatli talabalarga imtiyoz beriladiBugun, 09:51Chigirtkalar galasi xavf tug‘dirmoqdami? FVV javob berdiChigirtkalar galasi xavf tug‘dirmoqdami? FVV javob berdiBugun, 08:43O‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqdaO‘zbekistonda ob-havo keskin o‘zgaradi: yomg‘irlar kutilmoqdaBugun, 06:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi