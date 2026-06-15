O‘zbekiston global sayyohlik oqimi bo‘yicha dunyoda yetakchi beshlikka kirdi

·17·O‘zbekiston
O‘zbekiston global sayyohlik oqimi bo‘yicha dunyoda yetakchi beshlikka kirdi

Yurtimizning qadimiy tarixi, betakror madaniyati va mehmondo‘stlik an’analari bugungi kunga kelib butun dunyo sayyohlarini o‘ziga ohanrabodek jalb etmoqda. O‘zbekiston xalqaro turizm maydonida nafaqat o‘z mavqeini mustahkamlamoqda, balki o‘sish sur’atlari bo‘yicha sayyoraning eng ilg‘or mamlakatlari bilan bemalol raqobatlashmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Turizm tashkiloti (UN Tourism) tomonidan e’lon qilingan yangi «World Tourism Barometer» hisobotida vatanimiz eng yuqori o‘sish dinamikasini qayd etgan TOP-5 davlat qatoridan joy oldi. Joriy 2026 yilning birinchi choragi yakunlariga ko‘ra, yurtimizga kelgan xorijlik mehmonlar oqimi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan naqd 37 foizga oshgan.

Bu ko‘rsatkich sohada olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning amaldagi yaqqol isbotidir.

Raqamlar gapiradi: Sayyohlikdagi tarixiy rekordlar

Mamlakatimizning global turizm bozoridagi o‘rnini quyidagi raqamlar va tahliliy ma’lumotlar yanada aniqroq tasavvur qilishga yordam beradi:

  • Mutlaq rekord: Xalqaro ekspertlarning fikricha, global miqyosda umumiy turizm sohasi bor-yo‘g‘i 2 foizlik sekin o‘sishni ko‘rsatayotgan bir paytda, O‘zbekiston bir necha barobar tezroq rivojlanib, dunyoni hayratda qoldirmoqda.

  • Global geografiya: Ilgari sayyohlar asosan qo‘shni davlatlardan tashrif buyurgan bo‘lsa, endilikda uzoq xorij mamlakatlari — Yevropa, Osiyo va Amerika qit’alaridan kelayotgan sayohatchilar ulushi keskin ortib, yurtimizni jahon trendiga aylantirdi.

Quyidagi tahliliy jadval orqali O‘zbekiston turizm sohasida so‘nggi yillarda qayd etilayotgan rekord dinamika va mehmonlar soni bilan tanishib chiqishingiz mumkin:

Hisobot davri va yo‘nalishi

Sayyohlar umumiy oqimi

O‘tgan yilga nisbatan o‘sish

Jahondagi umumiy tendensiya

Ommalashayotgan yangi yo‘nalishlar

2025 yil yakunlari bo‘yicha

11,7 million kishi


(Tarixiy rekord)

Jadal sur’atlarda

Dunyo bo‘yicha o‘rtacha o‘sish — 2%

• Ekoturizm


• Tog‘ turizmi

2026 yilning dastlabki 5 oyi

5,3 milliondan oshdi

+37%


(I chorak holatiga)

O‘zbekiston — dunyoning TOP-5 davlati ichida

• Gastronomik turizm


(Milliy taomlar)

O‘zbekistonni dunyoga tanitgan 4 ta asosiy omil

Xo‘sh, yurtimizning bunday qisqa fursatda dunyo sayyohlik markazlaridan biriga aylanishi va bu qadar yuqori natijalarga erishishi orqasida nimalar turibdi? Mutaxassislar bu muvaffaqiyatning to‘rtta ustuvor omilini sanab o‘tishdi:

  1. Liberallashtirish va ochiqlik: Ko‘plab xorijiy davlatlar uchun vizasiz rejimning joriy etilishi, aviaqatnovlar sonining ko‘payishi va transport logistikasining tubdan yaxshilanishi yo‘llarni yanada yaqin qildi.

  2. Yuqori xavfsizlik va hamyonboplik: Yevropaning an’anaviy va qimmatbaho yo‘nalishlaridan charchagan sayyohlar uchun O‘zbekiston o‘ta xavfsiz, tinch muhit hamda sifatli xizmatlar uchun juda hamyonbop narxlarni taklif eta oldi.

  3. Yo‘nalishlar diversifikatsiyasi (xilma-xilligi): Endilikda xorijliklar faqat Samarqand, Buxoro yoki Xivaning qadimiy obidalarini ko‘rish bilan cheklanishmayapti. Yurtimizning betakror tabiati qo‘ynidagi ekoturizm va mashhur o‘zbek taomlari jamlangan gastronomik turizm haqiqiy brendga aylandi.

  4. Zamonaviy infratuzilma: Butun respublika bo‘ylab xalqaro standartlarga mos keluvchi yangi mehmonxonalar, mehmon uylari barpo etilmoqda va xorijda O‘zbekistonning turizm salohiyatini targ‘ib qiluvchi faol marketing kampaniyalari olib borilmoqda.

Shubhasiz, bunday yuksalish yaqin kelajakda yurtimiz iqtisodiyotiga milliardlab investitsiyalar va minglab yangi ish o‘rinlari olib kelishda davom etadi.

Jahon hamjamiyati tan olayotgan yurtimizdagi eng so‘nggi yangiliklar, iqtisodiy va madaniy yutuqlar, turizm olamidagi shov-shuvli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonBirlashgan Millatlar TashkilotiButunjahon turizm tashkiloti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqdaO‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqdaBugun, 20:46O‘zbekistonga shakar importi keskin qisqardi, narxlar o‘smoqdaO‘zbekistonga shakar importi keskin qisqardi, narxlar o‘smoqdaKecha, 18:08Eski avtomobillar uchun 12 millionlik to‘lov joriy etilishi mumkinEski avtomobillar uchun 12 millionlik to‘lov joriy etilishi mumkinKecha, 11:56Shavkat Mirziyoyev AQSH Prezidenti Donald Trampni tavallud kuni bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev AQSH Prezidenti Donald Trampni tavallud kuni bilan tabrikladiKecha, 10:39Shavkat Mirziyoyev Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga Rossiya kuni munosabati bilan tabrik yo‘lladiShavkat Mirziyoyev Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga Rossiya kuni munosabati bilan tabrik yo‘lladiKecha, 09:55O‘qishni ko‘chirishda sertifikatli talabalarga imtiyoz beriladiO‘qishni ko‘chirishda sertifikatli talabalarga imtiyoz beriladiKecha, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi