O‘zbekiston global sayyohlik oqimi bo‘yicha dunyoda yetakchi beshlikka kirdi
Yurtimizning qadimiy tarixi, betakror madaniyati va mehmondo‘stlik an’analari bugungi kunga kelib butun dunyo sayyohlarini o‘ziga ohanrabodek jalb etmoqda. O‘zbekiston xalqaro turizm maydonida nafaqat o‘z mavqeini mustahkamlamoqda, balki o‘sish sur’atlari bo‘yicha sayyoraning eng ilg‘or mamlakatlari bilan bemalol raqobatlashmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Turizm tashkiloti (UN Tourism) tomonidan e’lon qilingan yangi «World Tourism Barometer» hisobotida vatanimiz eng yuqori o‘sish dinamikasini qayd etgan TOP-5 davlat qatoridan joy oldi. Joriy 2026 yilning birinchi choragi yakunlariga ko‘ra, yurtimizga kelgan xorijlik mehmonlar oqimi o‘tgan yilning shu davriga nisbatan naqd 37 foizga oshgan.
Bu ko‘rsatkich sohada olib borilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning amaldagi yaqqol isbotidir.
Raqamlar gapiradi: Sayyohlikdagi tarixiy rekordlar
Mamlakatimizning global turizm bozoridagi o‘rnini quyidagi raqamlar va tahliliy ma’lumotlar yanada aniqroq tasavvur qilishga yordam beradi:
Mutlaq rekord: Xalqaro ekspertlarning fikricha, global miqyosda umumiy turizm sohasi bor-yo‘g‘i 2 foizlik sekin o‘sishni ko‘rsatayotgan bir paytda, O‘zbekiston bir necha barobar tezroq rivojlanib, dunyoni hayratda qoldirmoqda.
Global geografiya: Ilgari sayyohlar asosan qo‘shni davlatlardan tashrif buyurgan bo‘lsa, endilikda uzoq xorij mamlakatlari — Yevropa, Osiyo va Amerika qit’alaridan kelayotgan sayohatchilar ulushi keskin ortib, yurtimizni jahon trendiga aylantirdi.
Quyidagi tahliliy jadval orqali O‘zbekiston turizm sohasida so‘nggi yillarda qayd etilayotgan rekord dinamika va mehmonlar soni bilan tanishib chiqishingiz mumkin:
Hisobot davri va yo‘nalishi
Sayyohlar umumiy oqimi
O‘tgan yilga nisbatan o‘sish
Jahondagi umumiy tendensiya
Ommalashayotgan yangi yo‘nalishlar
2025 yil yakunlari bo‘yicha
11,7 million kishi
(Tarixiy rekord)
Jadal sur’atlarda
Dunyo bo‘yicha o‘rtacha o‘sish — 2%
• Ekoturizm
• Tog‘ turizmi
2026 yilning dastlabki 5 oyi
5,3 milliondan oshdi
+37%
(I chorak holatiga)
O‘zbekiston — dunyoning TOP-5 davlati ichida
• Gastronomik turizm
(Milliy taomlar)
O‘zbekistonni dunyoga tanitgan 4 ta asosiy omil
Xo‘sh, yurtimizning bunday qisqa fursatda dunyo sayyohlik markazlaridan biriga aylanishi va bu qadar yuqori natijalarga erishishi orqasida nimalar turibdi? Mutaxassislar bu muvaffaqiyatning to‘rtta ustuvor omilini sanab o‘tishdi:
Liberallashtirish va ochiqlik: Ko‘plab xorijiy davlatlar uchun vizasiz rejimning joriy etilishi, aviaqatnovlar sonining ko‘payishi va transport logistikasining tubdan yaxshilanishi yo‘llarni yanada yaqin qildi.
Yuqori xavfsizlik va hamyonboplik: Yevropaning an’anaviy va qimmatbaho yo‘nalishlaridan charchagan sayyohlar uchun O‘zbekiston o‘ta xavfsiz, tinch muhit hamda sifatli xizmatlar uchun juda hamyonbop narxlarni taklif eta oldi.
Yo‘nalishlar diversifikatsiyasi (xilma-xilligi): Endilikda xorijliklar faqat Samarqand, Buxoro yoki Xivaning qadimiy obidalarini ko‘rish bilan cheklanishmayapti. Yurtimizning betakror tabiati qo‘ynidagi ekoturizm va mashhur o‘zbek taomlari jamlangan gastronomik turizm haqiqiy brendga aylandi.
Zamonaviy infratuzilma: Butun respublika bo‘ylab xalqaro standartlarga mos keluvchi yangi mehmonxonalar, mehmon uylari barpo etilmoqda va xorijda O‘zbekistonning turizm salohiyatini targ‘ib qiluvchi faol marketing kampaniyalari olib borilmoqda.
Shubhasiz, bunday yuksalish yaqin kelajakda yurtimiz iqtisodiyotiga milliardlab investitsiyalar va minglab yangi ish o‘rinlari olib kelishda davom etadi.
Jahon hamjamiyati tan olayotgan yurtimizdagi eng so‘nggi yangiliklar, iqtisodiy va madaniy yutuqlar, turizm olamidagi shov-shuvli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…