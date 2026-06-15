O‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqda

·15·O‘zbekiston
O‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqda

O‘zbekiston Coca-Cola uchun dunyodagi eng tez o‘sayotgan bozorlardan biriga aylanmoqda.

Kompaniya ma’lumotlariga ko‘ra, o‘tgan yili mamlakatda savdo hajmi 33,7 foizga oshgan bo‘lsa, joriy yilning dastlabki uch oyida o‘sish 40 foizga yetgan. Hozirda O‘zbekistonda bir yilda 1,25 milliard litr Coca-Cola mahsulotlari sotilmoqda.

Bu ko‘rsatkich bo‘yicha mamlakat ilk bor Qozog‘istonni ortda qoldirdi. Savdolarning keskin oshishi kompaniya daromadlariga ham ta’sir qilgan.

2025 yil yakunida Coca-Cola'ning O‘zbekistondagi asosiy korxonasi tushumi 40 foizga o‘sib, 7,6 trillion so‘mga yetgan. Mutaxassislar bunga aholi daromadlarining oshishi, chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasining jadal rivojlanayotgani sabab bo‘layotganini ta’kidlamoqda.

Coca-Cola esa deyarli har bir do‘kon va restoranda mavjud bo‘lgani uchun bu o‘sishdan eng ko‘p foyda ko‘rayotgan kompaniyalardan biri bo‘lib turibdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston global sayyohlik oqimi bo‘yicha dunyoda yetakchi beshlikka kirdiO‘zbekiston global sayyohlik oqimi bo‘yicha dunyoda yetakchi beshlikka kirdiBugun, 20:03O‘zbekistonga shakar importi keskin qisqardi, narxlar o‘smoqdaO‘zbekistonga shakar importi keskin qisqardi, narxlar o‘smoqdaKecha, 18:08Eski avtomobillar uchun 12 millionlik to‘lov joriy etilishi mumkinEski avtomobillar uchun 12 millionlik to‘lov joriy etilishi mumkinKecha, 11:56Shavkat Mirziyoyev AQSH Prezidenti Donald Trampni tavallud kuni bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev AQSH Prezidenti Donald Trampni tavallud kuni bilan tabrikladiKecha, 10:39Shavkat Mirziyoyev Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga Rossiya kuni munosabati bilan tabrik yo‘lladiShavkat Mirziyoyev Rossiya Prezidenti Vladimir Putinga Rossiya kuni munosabati bilan tabrik yo‘lladiKecha, 09:55O‘qishni ko‘chirishda sertifikatli talabalarga imtiyoz beriladiO‘qishni ko‘chirishda sertifikatli talabalarga imtiyoz beriladiKecha, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi
Diqqat! Qurbon hayiti va qo‘shimcha dam olish kunlari e’lon qilindi