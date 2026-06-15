O‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydi

·42·O‘zbekiston
O‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydi

O‘zbekistonda ushbu hafta davomida beqaror ob-havo kuzatilishi, harorat pasayishi va ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘ishi kutilmoqda.

“O‘zgidromet” ma’lumotlariga ko‘ra, 15 iyun kuni kunduz payti Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Navoiy viloyatida, kunning ikkinchi yarmida Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida hamda kechga yaqin Farg‘ona vodiysi hududlarida qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida esa yog‘ingarchilik kutilmaydi.

16—17 iyun kunlarida O‘zbekiston bo‘yicha noustuvor ob-havo saqlanib qoladi. Ko‘pchilik viloyatlarda ayrim joylarda momaqaldiroq bilan birga qisqa muddatli yomg‘ir yog‘adi. 18—19 iyun kunlarida esa faqat markaziy va sharqiy viloyatlarda ayrim hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatiladi, qolgan hududlarda yog‘ingarchilik bo‘lmaydi.

Dushanba va seshanba kunlari kunduzgi harorat 35–38 daraja, cho‘l hududlarda 39–41 daraja, eng janubiy chekka hududlarda esa 41–43 daraja atrofida bo‘ladi. Chorshanba—juma kunlarida havo harorati 3–4 darajaga pasayadi.

Shamol 7–12 m/s tezlikda esadi, ba’zan 13–18 m/s gacha kuchayadi, ayrim joylarda chang bo‘ronlari bilan kuzatiladi. 15—17 iyun kunlarida shimoliy va cho‘l hududlarda ba’zida shamol tezligi 20–22 m/s gacha yetishi mumkin.

Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlarida vaqt-vaqti bilan qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatiladi. Ayrim joylarda sel-suv toshqinlari yuzaga kelishi ehtimoli mavjud.

Toshkent shahrida 15—16 iyun kunlari kechga tomon qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq bo‘lishi mumkin. Harorat kunduzi 36–38 daraja atrofida bo‘ladi. 17—19 iyun kunlarida kunning ikkinchi yarmida ham momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg‘irlar kuzatilishi kutilmoqda. Harorat asosan 31–34 daraja atrofida bo‘ladi.

O'zbekistonO'zgidrometToshkentSamarqandQoraqalpog'iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBugun, 10:46Shavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladiShavkat Mirziyoyev Xitoy rahbari Si Szinpinni tug‘ilgan kuni bilan tabrikladiBugun, 07:22To‘qqizta viloyatda sel xavfi e’lon qilindiTo‘qqizta viloyatda sel xavfi e’lon qilindiBugun, 06:48Sergeli mashina bozorida raqamli tizim ishga tushdiSergeli mashina bozorida raqamli tizim ishga tushdiBugun, 06:40Voyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadiVoyaga yetmaganlarni narkojinoyatga jalb qilganlar jazolanadiBugun, 05:50O‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqdaO‘zbekistonliklar Coca-Cola'ni rekord darajada ichmoqdaBugun, 20:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan