O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...

·0·O‘zbekiston
O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...

Mamlakatimizda uzoq yillardan buyon aholini o‘ylantirib kelayotgan, ko‘plab xonadonlarning yillar davomida hal bo‘lmagan mulkka oid muammolariga nihoyat butkul nuqta qo‘yilmoqda. Fuqarolarning orzu-istaklari va manfaatlarini himoya qilish maqsadida, yurtimizda ko‘chmas mulk hamda yer uchastkalariga bo‘lgan huquqlarni rasmiylashtirish tizimi tubdan isloh etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan xalq manfaatlarini ko‘zlab ishlab chiqilgan yangi qonun hujjati davlatimiz rahbari tomonidan imzolandi. 2026 yil 15 iyun kuni qabul qilingan O‘RQ–1153-sonli ushbu tarixiy Qonun bilan amaldagi bir qator qonun hujjatlariga fuqarolar uchun juda yoqimli va qulay bo‘lgan o‘zgartirish hamda qo‘shimchalar kiritildi.

Muddatlar 3 baravarga qisqardi, byurokratiyaga chek qo‘yildi!

Ushbu yangi hujjatning bosh maqsadi — o‘zboshimchalik bilan egallab olingan yer maydonlari, shuningdek, ularda tegishli ruxsatsiz barpo etilgan uy-joylar, bino va inshootlarga nisbatan mulk huquqini tan olish (mulkdor deb e’tirof etish) jarayonlarini maksimal darajada tezlashtirishdir. Endilikda amaliyotda yagona, shaffof va izchil tizim ishga tushadi.

Yangi islohotning eng quvonchli va inqilobiy jihatlaridan biri shundaki, mulkni qonuniylashtirish uchun belgilangan rasmiy muddatlar amaldagi 150 kundan atigi 50 kunga tushirildi! Bu esa fuqarolarning idorama-idora sarson bo‘lib yurish vaqtini naqd 3 baravarga qisqartiradi.

Quyidagi tahliliy ma’lumotlar jadvali orqali yangi Qonun bilan mulk egalariga berilayotgan misli ko‘rilmagan yengilliklar, chegirmalar va imtiyozlar tizimi bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Mulkka oid yangi islohot yo‘nalishlari

Amaldagi eski tartib va muddatlar

Yangi Qonun bo‘yicha kiritilgan yengilliklar

Mulk egalari va fuqarolar uchun beriladigan moliyaviy imtiyozlar

Hujjatlarni ko‘rib chiqish muddati

150 kun davomida cho‘zilar edi

Atigi 50 kungacha (3 baravar) tezlashtirildi

Vaqt va ortiqcha xarajatlar to‘liq tejaladi

Bir martalik yig‘im to‘lovlari

To‘liq miqdorda to‘lanishi majburiy edi

20 ish kunida 50 foizi to‘lansa, qolgan qismiga chegirma beriladi

Kam ta’minlangan va ehtiyojmand oilalar uchun katta ko‘mak

To‘lovni bo‘lib-bo‘lib to‘lash imkoniyati

Oldindan bir yo‘la to‘lanishi shart edi

Soliq idorasi bilan shartnoma tuzib, 1 yildan 3 yilgacha bo‘lib to‘lash mumkin

Oilaviy budjetga ortiqcha og‘irlik tushishining oldi olinadi

Soliq qarzdorligi bo‘yicha cheklov

Qat’iy to‘siqlar mavjud edi

Qarzdorlik BHMning 30 baravaridan oshmasa, huquqlar cheklanmaydi

Mulkni rasmiylashtirishga tezkorlik bilan ruxsat beriladi

Oshirilgan stavkadagi yer solig‘i

Jismoniy shaxslardan talab qilinishi mumkin edi

2020 yil 1 yanvardan 2024 yil 1 iyungacha bo‘lgan oshirilgan soliqlar qo‘llanilmaydi

Aholining millionlab mablag‘lari o‘z cho‘ntagida qoladi

To‘lovlarda katta chegirmalar va qarzlarni bo‘lib to‘lash imkoniyati

Mulkdorlarni ruhlantirish va ularga moliyaviy jihatdan ko‘maklashish maqsadida yangi tizimda juda ajoyib bonus va imtiyozlar ko‘zda tutilgan. Agar fuqaro hujjatlarni rasmiylashtirish uchun belgilangan bir martalik to‘lovlarning 50 foizini 20 ish kuni ichida to‘liq to‘lab bersa, davlat tomonidan uning qolgan qismiga maxsus chegirma taqdim etiladi.

Mablag‘i yetarli bo‘lmagan yoki ayni paytda to‘lash imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz ham mulk huquqidan mahrum bo‘lmaydilar. Ular o‘z hududlaridagi soliq inspeksiyasi bilan o‘zaro manfaatli shartnoma imzolash orqali, mazkur majburiy to‘lovni 1 yildan 3 yilgacha bo‘lgan muddatda bo‘lib-bo‘lib to‘lashlari mumkin bo‘ladi.

Taqiqlangan zonalar chegiriladi, shikoyatlar sudsiz hal etiladi

Yangi mexanizmga ko‘ra, ortiqcha egallangan yer maydonlariga bo‘lgan huquqni e’tirof etish tizimi mukammallashtirildi. Endilikda mahalliy Xalq deputatlari kengashlari tomonidan qabul qilingan qarorlar mulk huquqini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri asosiy hujjat bo‘lib xizmat qiladi.

Eng muhim yangiliklardan biri:

Agar fuqaro tomonidan egallangan yer uchastkasining ma’lum bir qismi qurilish qilish qat’iyan man etilgan (masalan, xavfli zonalar yoki magistral quvurlar osti) hududga to‘g‘ri kelib qolsa, o‘sha taqiqlangan qism umumiy maydondan shunchaki chegirib tashlanadi. Yerning qolgan xavfsiz bo‘lgan katta qismiga esa fuqaroning mulk huquqi hech qanday to‘siqlarsiz rasman tan olinadi.

Bundan tashqari, ortiqcha xarajat va sarsongarchiliklarni kamaytirish maqsadida, yuzaga kelgan har qanday nizo yoki tushunmovchiliklarni sudgacha bo‘lgan bosqichda ko‘rib chiqishning samarali tizimi joriy etildi. Bino va inshootlarning ilgari xususiylashtirilganligi to‘g‘risidagi arxiv ma’lumotlarini topib, taqdim etish mas’uliyati ham fuqarolar zimmasidan olinib, to‘g‘ridan to‘g‘ri tuman va shahar hokimliklari zimmasiga yuklandi.

Xalqimiz farovonligi va dehqonlarimiz, mulkdorlarimiz tinchligi yo‘lida qabul qilinayotgan eng so‘nggi qonunlar, hukumat qarorlari, ijtimoiy hayotimizdagi eng qaynoq islohotlar va kundalik turmushimiz uchun foydali bo‘lgan eng ishonchli eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdiO‘zbekistonda avtosug‘urta narxi rekord darajada oshib ketdiBugun, 17:03Joriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindiJoriy haftada kutilayotgan ob-havo tafsilotlari ma’lum qilindiBugun, 15:59O‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiO‘zbekistonda hayvonlar jasadi uchun yangi tartib joriy etildiBugun, 13:31Erta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaErta nikohga qarshi kurashda yangi rag‘bat tizimi joriy etilishi kutilmoqdaBugun, 13:17Bir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBir kitob tugatish — uch kun kam jazo: yangi tartib joriy etildiBugun, 10:46O‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiO‘zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida havo soviydiBugun, 09:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan