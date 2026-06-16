Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildi

·2·O‘zbekiston
Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildi

Poytaxtimizda yuqori saviyada davom etayotgan Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TXIF-2026) global iqtisodiy sheriklik va yirik moliyaviy kelishuvlarning markaziga aylandi. Forum tadbirlari doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSH Eksimbanki prezidenti va raisi Jon Yovanovich hamda Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi (DFC) bosh ijrochi direktori Ben Blek bilan oliy darajadagi uchrashuv o‘tkazdi. Ushbu muloqot Oq uy va Toshkent o‘rtasidagi iqtisodiy va texnologik aloqalarni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish yo‘lidagi tarixiy qadam bo‘ldi.

Donald Trampning salomi va strategik loyihalar moliyasi

Muloqot avvalida amerikalik yuqori martabali mehmonlar davlatimiz rahbariga AQSH Prezidenti Donald Trampning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini tantanali ravishda yetkazishdi. Shundan so‘ng, tomonlar iqtisodiy sheriklikning eng istiqbolli yo‘nalishlariga o‘tishdi.

Muzokaralar davomida Oq uy moliyaviy institutlarining O‘zbekistonda zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, eng muhim va noyob minerallarni qazib olish hamda qayta ishlash, yashil energetika, sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etish hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish kabi yuqori texnologiyali strategik loyihalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri moliyalashtirishda ishtirok etishi bilan bog‘liq masalalar atroflicha va chuqur tahlil qilindi.

Quyidagi rasmiy iqtisodiy va investitsiyaviy tahlil jadvali orqali AQSH moliyaviy gigantlari va O‘zbekiston o‘rtasida kelishib olingan yirik loyihalar ro‘yxati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

AQSH moliyaviy instituti va rahbari

Kelishib olingan asosiy strategik loyihalar va tashabbuslar

Amaliy bosqichga o‘tadigan yirik infratuzilma obyektlari

Investitsiyalar yo‘naltiriladigan bosh sohalar

Muzokaralar yakunida qabul qilingan rasmiy hujjat

AQSH Eksimbanki


(Jon Yovanovich)

• Energetika tarmog‘ini modernizatsiya qilish


• Mahalliy tadbirkorlarga eksport kreditlari ajratish

Toshkentda yangi xalqaro aeroport qurish


• Sanoat va transport infratuzilmasi

Yuqori texnologiyalar, energetika, logistika va raqamlashtirish

Qo‘shma «Yo‘l xaritasi»


(Loyihalarni jadallashtirish uchun)

Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi (DFC)


(Ben Blek)

• Qo‘shma investitsiya platformasini ishga tushirish


• Sog‘liqni saqlash tizimini qo‘llab-quvvatlash

Farg‘onada zamonaviy tibbiyot majmuasi


• Data-markazlar va quruq portlar

Tibbiyot, raqamli banking, data-infratuzilma va savdo

Qo‘shma «Yo‘l xaritasi»


(Amaliy ijroni ta’minlash maqsadida)

Toshkentda yangi aeroport va Farg‘onada zamonaviy tibbiyot majmuasi

Uchrashuvda eng katta shov-shuvga sabab bo‘lgan jihat — uzoq kutilgan yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirishning amaliy bosqichiga tezkorlik bilan o‘tish zarurligi har ikki tomonlama qat’iy ta’kidlangani bo‘ldi. Xususan, poytaxtimizda mutlaqo yangi xalqaro aeroport barpo etish, Farg‘ona viloyatida jahon standartlariga mos keluvchi zamonaviy tibbiyot majmuasini tashkil etish, yurtimizda raqamli bank (raqamli banking) faoliyatini yo‘lga qo‘yish, yirik data-markazlar (Data Centers) va logistika tizimini tubdan rivojlantiruvchi quruq portlarni qurish ishlarini boshlash bo‘yicha yakuniy to‘xtamga kelindi.

Shuningdek, AQSH Eksimbanki bilan energetika tizimini modernizatsiya qilish loyihalarini jadallashtirish va o‘zbekistonlik tadbirkorlarning tashabbuslari uchun maxsus eksport kreditlari ajratish mexanizmi kengaytiriladigan bo‘ldi. DFC korporatsiyasi esa sog‘liqni saqlash va energetika sohalari uchun alohida qo‘shma investitsiya platformasini ishga tushirishni o‘z bo‘yniga oldi.

Kulis ortidagi muhim kelishuv:

Iqtisodiy tahlilchilarning fikriga ko‘ra, Vashingtonning ikki eng yirik moliyaviy poydevori Toshkent forumida O‘zbekistonga katta ishonch bildirdi. Uchrashuv yakunida muhokama qilingan barcha investitsiyaviy, moliyaviy va texnologik mega-loyihalarni hayotga izchil tatbiq etish va ularning ijrosini qat’iy nazorat qilish maqsadida, tomonlar maxsus qo‘shma “Yo‘l xaritasi”ni qabul qilishga kelishib oldilar.

O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi milliard dollarlik yangi shartnomalar, TXIF-2026 doirasidagi eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va dunyo moliya olamiga oid ishonchli va tezkor xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Shavkat Mirziyoyev va Bayram Begay Ko‘ksaroy qarorgohida daraxt ekdi (foto, video)Bugun, 13:03O‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiO‘zbekiston va Albaniya prezidentlarining tarixiy muzokaralari bo‘lib o‘tdiBugun, 12:53Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Albaniya rahbarini rasmiy marosim bilan kutib oldi (foto)Bugun, 12:45Toshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiToshkentga yuk mashinalari kirishi vaqtincha taqiqlandiBugun, 12:03Albaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiAlbaniya Prezidenti O‘zbekistonga rasmiy tashrif bilan keldiBugun, 11:21O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...O‘zbekistonda noqonuniy yer va uy-joylarni qonuniylashtirish tartibi...Kecha, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan