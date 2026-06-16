Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildi
Poytaxtimizda yuqori saviyada davom etayotgan Toshkent xalqaro investitsiya forumi (TXIF-2026) global iqtisodiy sheriklik va yirik moliyaviy kelishuvlarning markaziga aylandi. Forum tadbirlari doirasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSH Eksimbanki prezidenti va raisi Jon Yovanovich hamda Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi (DFC) bosh ijrochi direktori Ben Blek bilan oliy darajadagi uchrashuv o‘tkazdi. Ushbu muloqot Oq uy va Toshkent o‘rtasidagi iqtisodiy va texnologik aloqalarni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish yo‘lidagi tarixiy qadam bo‘ldi.
Donald Trampning salomi va strategik loyihalar moliyasi
Muloqot avvalida amerikalik yuqori martabali mehmonlar davlatimiz rahbariga AQSH Prezidenti Donald Trampning samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini tantanali ravishda yetkazishdi. Shundan so‘ng, tomonlar iqtisodiy sheriklikning eng istiqbolli yo‘nalishlariga o‘tishdi.
Muzokaralar davomida Oq uy moliyaviy institutlarining O‘zbekistonda zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish, eng muhim va noyob minerallarni qazib olish hamda qayta ishlash, yashil energetika, sun’iy intellekt (AI) texnologiyalarini joriy etish hamda iqtisodiyotni raqamlashtirish kabi yuqori texnologiyali strategik loyihalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri moliyalashtirishda ishtirok etishi bilan bog‘liq masalalar atroflicha va chuqur tahlil qilindi.
Quyidagi rasmiy iqtisodiy va investitsiyaviy tahlil jadvali orqali AQSH moliyaviy gigantlari va O‘zbekiston o‘rtasida kelishib olingan yirik loyihalar ro‘yxati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
AQSH moliyaviy instituti va rahbari
Kelishib olingan asosiy strategik loyihalar va tashabbuslar
Amaliy bosqichga o‘tadigan yirik infratuzilma obyektlari
Investitsiyalar yo‘naltiriladigan bosh sohalar
Muzokaralar yakunida qabul qilingan rasmiy hujjat
AQSH Eksimbanki
(Jon Yovanovich)
• Energetika tarmog‘ini modernizatsiya qilish
• Mahalliy tadbirkorlarga eksport kreditlari ajratish
• Toshkentda yangi xalqaro aeroport qurish
• Sanoat va transport infratuzilmasi
Yuqori texnologiyalar, energetika, logistika va raqamlashtirish
Qo‘shma «Yo‘l xaritasi»
(Loyihalarni jadallashtirish uchun)
Xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi (DFC)
(Ben Blek)
• Qo‘shma investitsiya platformasini ishga tushirish
• Sog‘liqni saqlash tizimini qo‘llab-quvvatlash
• Farg‘onada zamonaviy tibbiyot majmuasi
• Data-markazlar va quruq portlar
Tibbiyot, raqamli banking, data-infratuzilma va savdo
Qo‘shma «Yo‘l xaritasi»
(Amaliy ijroni ta’minlash maqsadida)
Toshkentda yangi aeroport va Farg‘onada zamonaviy tibbiyot majmuasi
Uchrashuvda eng katta shov-shuvga sabab bo‘lgan jihat — uzoq kutilgan yirik infratuzilma loyihalarini amalga oshirishning amaliy bosqichiga tezkorlik bilan o‘tish zarurligi har ikki tomonlama qat’iy ta’kidlangani bo‘ldi. Xususan, poytaxtimizda mutlaqo yangi xalqaro aeroport barpo etish, Farg‘ona viloyatida jahon standartlariga mos keluvchi zamonaviy tibbiyot majmuasini tashkil etish, yurtimizda raqamli bank (raqamli banking) faoliyatini yo‘lga qo‘yish, yirik data-markazlar (Data Centers) va logistika tizimini tubdan rivojlantiruvchi quruq portlarni qurish ishlarini boshlash bo‘yicha yakuniy to‘xtamga kelindi.
Shuningdek, AQSH Eksimbanki bilan energetika tizimini modernizatsiya qilish loyihalarini jadallashtirish va o‘zbekistonlik tadbirkorlarning tashabbuslari uchun maxsus eksport kreditlari ajratish mexanizmi kengaytiriladigan bo‘ldi. DFC korporatsiyasi esa sog‘liqni saqlash va energetika sohalari uchun alohida qo‘shma investitsiya platformasini ishga tushirishni o‘z bo‘yniga oldi.
Kulis ortidagi muhim kelishuv:
Iqtisodiy tahlilchilarning fikriga ko‘ra, Vashingtonning ikki eng yirik moliyaviy poydevori Toshkent forumida O‘zbekistonga katta ishonch bildirdi. Uchrashuv yakunida muhokama qilingan barcha investitsiyaviy, moliyaviy va texnologik mega-loyihalarni hayotga izchil tatbiq etish va ularning ijrosini qat’iy nazorat qilish maqsadida, tomonlar maxsus qo‘shma “Yo‘l xaritasi”ni qabul qilishga kelishib oldilar.
O‘zbekiston va AQSH o‘rtasidagi milliard dollarlik yangi shartnomalar, TXIF-2026 doirasidagi eng so‘nggi eksklyuziv yangiliklar va dunyo moliya olamiga oid ishonchli va tezkor xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…