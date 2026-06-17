O‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladi
Poytaxtimizda qizg‘in davom etayotgan Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi mamlakatimizning xorijlik sarmoyadorlar uchun naqadar xavfsiz va ishonchli hamkorga aylanib borayotganini yana bir bor namoyish etdi. Anjumanning navbatdagi yalpi majlisida Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev chet ellik ishbilarmonlarning huquq hamda manfaatlarini qonuniy himoya qilish, yurtimizda kapital bozorini tubdan rivojlantirishga qaratilgan bir qator inqilobiy tashabbuslarni ilgari surdi. Taqdim etilgan islohotlar orasida "Toshkent xalqaro moliya markazi"ni barpo etish, mutlaqo mustaqil xalqaro tijorat sudini ishga tushirish hamda sarmoyadorlar uchun maxsus imtiyozli huquqiy rejimlarni tatbiq etish rejalari xorijlik mehmonlar tomonidan yuqori baholandi.
Toshkentda Angliya huquqi tizimi va xorijlik sudyalar ish boshlaydi
Mamlakat rahbari o‘z nutqida yurtimizga sarmoya kiritayotgan har bir investor o‘zini erkin va himoyalangan his qilishi zarurligini alohida ta’kidladi. Shu maqsadda tashkil etilayotgan Toshkent xalqaro moliya markazi doirasida jahon tajribasida o‘zini oqlagan mashhur Angliya huquqi tizimiga asoslangan alohida maxsus huquqiy tartibot joriy etiladi.
Eng muhim yangilik — mazkur moliyaviy hududda dunyo miqyosida nufuzga ega bo‘lgan chet ellik tajribali sudyalar faoliyat yuritadigan mustaqil "Toshkent xalqaro tijorat sudi" tashkil etiladi. Bundan tashqari, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan bahslarni tinch yo‘l bilan hal etish maqsadida investitsion mediatsiya (yarashtiruv) tizimi kengaytirilib, O‘zbekiston yaqin orada BMTning Mediatsiya to‘g‘risidagi nufuzli Singapur konvensiyasiga a’zo bo‘lishni rejalashtirmoqda. Bunday tarixiy qadam investorlarga ortiqcha ovoragarchiliksiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri mamlakatning o‘zida xalqaro darajadagi huquqiy himoya vositalaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi.
Quyidagi tahliliy va tashkiliy jadval orqali Beshinchi Toshkent investitsiya forumida Prezident tomonidan e’lon qilingan huquqiy kafolatlar va moliyaviy vositalar bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Huquqiy kafolatlar va sud tizimi
Kapital bozori va yangi vositalar
Yuqori texnologiyali loyihalar
Xalqaro konvensiyalar va tizim
• Toshkent xalqaro moliya markazi
• Angliya huquqi tizimi
• Xorijlik sudyalar ishtirokidagi sud
• Xalqaro kliring imkoniyatlari
• «Sukuk» (islom obligatsiyalari)
• Yirik davlat aktivlari xususiylashuvi
• Data-markazlar va sun’iy intellekt
• Yuqori qo‘shilgan qiymatli sanoat
• «Yashil» energetika istiqbollari
• Singapur konvensiyasiga qo‘shilish
• Investitsion mediatsiya tizimi
• Xalqaro huquqiy himoya kafolati
Kapital bozorida yangi davr: Milliy bozorga «Sukuk» obligatsiyalari kirib keladi
Anjumanda iqtisodiyotni rivojlantirishning muqobil moliyaviy manbalarini yaratish masalasiga ham alohida to‘xtalib o‘tildi. Bu borada xalqaro kliring (o‘zaro hisob-kitob) kompaniyalari uchun yangi huquqiy imkoniyatlar eshigi ochilishi, shuningdek, dunyo moliya bozorida ommabop bo‘lgan suveren islom obligatsiyalari — «Sukuk» dasturining amaliyotga tatbiq etilishi e’lon qilindi. Shu bilan birga, davlatning iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirish maqsadida yirik davlat aktivlarini shaffof tarzda xususiylashtirish jarayonlari izchil davom ettirilishi bildirildi.
So‘zi yakunida Davlat rahbari zamonaviy dunyo talabi hisoblangan yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan sanoat tarmoqlari, «yashil» energetika manbalari, zamonaviy data-markazlar hamda sun’iy intellekt texnologiyalari sohalariga xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish bo‘yicha O‘zbekiston cheksiz imkoniyatlar eshigini ochayotganini ta’kidladi va barcha nufuzli investorlarni ushbu istiqbolli loyihalarda faol ishtirok etishga chaqirdi.
Zamin iqtisodiy sharhlovchilarining qarashi:
Toshkentda Angliya huquqi tizimining va xorijlik sudyalar ishtirokidagi mustaqil sudning tashkil etilishi — O‘zbekistonning xalqaro maydondagi obro‘sini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. Kapital bozoriga islom moliyasi vositasi bo‘lgan «Sukuk» obligatsiyalarining olib kirilishi esa Yaqin Sharq va dunyoning eng yirik sarmoyadorlari uchun yurtimizni eng jozibador maskanga aylantirishi shubhasizdir.
Yurtimizda amalga oshirilayotgan eng qaynoq iqtisodiy islohotlar, Toshkent investitsiya forumidan eksklyuziv tafsilotlar hamda global loyihalar solnomasini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…