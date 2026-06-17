O‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladi

·8·O‘zbekiston
O‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladi

Poytaxtimizda qizg‘in davom etayotgan Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi mamlakatimizning xorijlik sarmoyadorlar uchun naqadar xavfsiz va ishonchli hamkorga aylanib borayotganini yana bir bor namoyish etdi. Anjumanning navbatdagi yalpi majlisida Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev chet ellik ishbilarmonlarning huquq hamda manfaatlarini qonuniy himoya qilish, yurtimizda kapital bozorini tubdan rivojlantirishga qaratilgan bir qator inqilobiy tashabbuslarni ilgari surdi. Taqdim etilgan islohotlar orasida "Toshkent xalqaro moliya markazi"ni barpo etish, mutlaqo mustaqil xalqaro tijorat sudini ishga tushirish hamda sarmoyadorlar uchun maxsus imtiyozli huquqiy rejimlarni tatbiq etish rejalari xorijlik mehmonlar tomonidan yuqori baholandi.

Toshkentda Angliya huquqi tizimi va xorijlik sudyalar ish boshlaydi

Mamlakat rahbari o‘z nutqida yurtimizga sarmoya kiritayotgan har bir investor o‘zini erkin va himoyalangan his qilishi zarurligini alohida ta’kidladi. Shu maqsadda tashkil etilayotgan Toshkent xalqaro moliya markazi doirasida jahon tajribasida o‘zini oqlagan mashhur Angliya huquqi tizimiga asoslangan alohida maxsus huquqiy tartibot joriy etiladi.

Eng muhim yangilik — mazkur moliyaviy hududda dunyo miqyosida nufuzga ega bo‘lgan chet ellik tajribali sudyalar faoliyat yuritadigan mustaqil "Toshkent xalqaro tijorat sudi" tashkil etiladi. Bundan tashqari, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan bahslarni tinch yo‘l bilan hal etish maqsadida investitsion mediatsiya (yarashtiruv) tizimi kengaytirilib, O‘zbekiston yaqin orada BMTning Mediatsiya to‘g‘risidagi nufuzli Singapur konvensiyasiga a’zo bo‘lishni rejalashtirmoqda. Bunday tarixiy qadam investorlarga ortiqcha ovoragarchiliksiz, to‘g‘ridan to‘g‘ri mamlakatning o‘zida xalqaro darajadagi huquqiy himoya vositalaridan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi.

Quyidagi tahliliy va tashkiliy jadval orqali Beshinchi Toshkent investitsiya forumida Prezident tomonidan e’lon qilingan huquqiy kafolatlar va moliyaviy vositalar bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Huquqiy kafolatlar va sud tizimi

Kapital bozori va yangi vositalar

Yuqori texnologiyali loyihalar

Xalqaro konvensiyalar va tizim

Toshkent xalqaro moliya markazi


• Angliya huquqi tizimi


• Xorijlik sudyalar ishtirokidagi sud

• Xalqaro kliring imkoniyatlari


«Sukuk» (islom obligatsiyalari)


• Yirik davlat aktivlari xususiylashuvi

• Data-markazlar va sun’iy intellekt


• Yuqori qo‘shilgan qiymatli sanoat


• «Yashil» energetika istiqbollari

Singapur konvensiyasiga qo‘shilish


• Investitsion mediatsiya tizimi


• Xalqaro huquqiy himoya kafolati

Kapital bozorida yangi davr: Milliy bozorga «Sukuk» obligatsiyalari kirib keladi

Anjumanda iqtisodiyotni rivojlantirishning muqobil moliyaviy manbalarini yaratish masalasiga ham alohida to‘xtalib o‘tildi. Bu borada xalqaro kliring (o‘zaro hisob-kitob) kompaniyalari uchun yangi huquqiy imkoniyatlar eshigi ochilishi, shuningdek, dunyo moliya bozorida ommabop bo‘lgan suveren islom obligatsiyalari — «Sukuk» dasturining amaliyotga tatbiq etilishi e’lon qilindi. Shu bilan birga, davlatning iqtisodiyotdagi ulushini kamaytirish maqsadida yirik davlat aktivlarini shaffof tarzda xususiylashtirish jarayonlari izchil davom ettirilishi bildirildi.

So‘zi yakunida Davlat rahbari zamonaviy dunyo talabi hisoblangan yuqori qo‘shilgan qiymatga ega bo‘lgan sanoat tarmoqlari, «yashil» energetika manbalari, zamonaviy data-markazlar hamda sun’iy intellekt texnologiyalari sohalariga xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish bo‘yicha O‘zbekiston cheksiz imkoniyatlar eshigini ochayotganini ta’kidladi va barcha nufuzli investorlarni ushbu istiqbolli loyihalarda faol ishtirok etishga chaqirdi.

Zamin iqtisodiy sharhlovchilarining qarashi:

Toshkentda Angliya huquqi tizimining va xorijlik sudyalar ishtirokidagi mustaqil sudning tashkil etilishi — O‘zbekistonning xalqaro maydondagi obro‘sini mutlaqo yangi bosqichga olib chiqadi. Kapital bozoriga islom moliyasi vositasi bo‘lgan «Sukuk» obligatsiyalarining olib kirilishi esa Yaqin Sharq va dunyoning eng yirik sarmoyadorlari uchun yurtimizni eng jozibador maskanga aylantirishi shubhasizdir.

Yurtimizda amalga oshirilayotgan eng qaynoq iqtisodiy islohotlar, Toshkent investitsiya forumidan eksklyuziv tafsilotlar hamda global loyihalar solnomasini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Bugun, 08:02Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiShavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiBugun, 07:50O‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiO‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiBugun, 07:22O‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqdaO‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqdaKecha, 17:25Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Kecha, 13:54Shavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiKecha, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan