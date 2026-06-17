Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildi

·0·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildi

Poytaxtimizda nihoyatda yuqori saviyada davom etayotgan Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi nafaqat global iqtisodiy shartnomalar, balki oliy darajadagi muhim siyosiy uchrashuvlar maydoniga ham aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu nufuzli anjumanda ishtirok etish maqsadida yurtimizga tashrif buyurgan Rossiya Federatsiyasi Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildi. Ikki tomonlama do‘stona va samimiy ruhda kechgan muloqot davomida mamlakatlarimiz o‘rtasidagi ko‘p qirrali sheriklik munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish masalalari atroflicha muhokama qilindi.

Putinning salomi va rekord darajadagi savdo aylanmasi

Rasmiy uchrashuv avvalida Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustin davlatimiz rahbariga Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning samimiy salomi, yuksak hurmati va eng ezgu tilaklarini tantanali ravishda yetkazdi.

Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildi

Muzokaralarning asosiy diqqat markazida O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi strategik sheriklik hamda ittifoqchilik aloqalarini, xususan, avvalroq oliy darajada erishilgan muhim kelishuvlarni hayotga izchil tatbiq etish masalalari turdi. Suhbat davomida ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi barqaror va tizimli ravishda yuksalib borayotgani katta mamnuniyat bilan e’tirof etildi. E’tiborlisi, joriy yilning boshidan buyon ikki tomonlama savdo aylanmasi ko‘rsatkichlari naq 20 foizga oshgani iqtisodiy aloqalarning naqadar baquvvat ekanidan dalolat beradi. Ayni paytda energetika, metallurgiya majmuasi va xalq xo‘jaligining boshqa ko‘plab ustuvor yo‘nalishlarida umumiy qiymati milliardlab dollarlik yirik qo‘shma loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish jarayoni qizg‘in davom etmoqda.

Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildi

Quyidagi maxsus siyosiy-iqtisodiy jadval orqali O‘zbekiston va Rossiya rahbariyati o‘rtasidagi uchrashuvning bosh natijalari va istiqbolli kelishuvlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Muloqot maqomi va uchrashuv

Iqtisodiy o‘sish ko‘rsatkichi

Hamkorlikdagi ustuvor tarmoqlar

Gumanitar va hududiy aloqalar

Prezident Shavkat Mirziyoyev


• Rossiya Hukumati Raisi M. Mishustin



Investitsiya forumi doirasida

• Savdo hajmi barqaror o‘smoqda


• Yil boshidan beri o‘sish: +20%


• Kompleks chora-tadbirlar dasturi

Energetika va metallurgiya


• Sanoat kooperatsiyasi loyihalari


• Iqtisodiy qo‘llab-quvvatlov

• Hududlararo amaliy muloqot


• Madaniy almashinuv dasturlari


• Zamonaviy ta’lim loyihalari

Hududlar hamkorligi va madaniy rishtalar diqqat markazida

Suhbat davomida ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning bugungi yuqori rivojlanish sur’atini saqlab qolish va uni yanada rag‘batlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni qabul qilish lozimligi qayd etildi. Shuningdek, ikki davlat yetakchi korxonalari o‘rtasidagi sanoat kooperatsiyasi loyihalarini davlat tomonidan faol qo‘llab-quvvatlash masalalariga alohida ahamiyat qaratildi.

Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildi

O‘zbekiston yetakchisi o‘z nutqida faqatgina markaz emas, balki ikki mamlakat hududlari (viloyatlari) darajasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri amaliy hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirish va yangi bosqichga olib chiqish zarurligini qat’iy ta’kidladi. Bundan tashqari, xalqlarimizni yanada yaqinlashtiradigan madaniy-gumanitar aloqalarni kuchaytirish hamda ta’lim almashinuvi sohasidagi qo‘shma dasturlarni faol ilgari surish muhimligi uchrashuvda alohida qayd etildi.

Zamin siyosiy sharhlovchilarining qarashi:

Beshinchi Toshkent investitsiya forumi doirasida Rossiya Hukumati rahbarining qabul qilinishi va tovar ayirboshlash hajmining 20 foizlik o‘sishi ikki davlat o‘rtasidagi iqtisodiy ittifoqchilik naqadar mustahkam poydevorda turganini anglatadi. Sanoat kooperatsiyasi va energetika sohasidagi yirik loyihalarning qo‘llab-quvvatlanishi yaqin yillarda mamlakatimizda minglab yangi ish o‘rinlari yaratilishi va sanoat salohiyati yanada yuksalishiga xizmat qilishi shubhasizdir.

Yurtimizdagi eng muhim xalqaro uchrashuvlar, oliy darajadagi tashriflar xronikasi hamda Toshkent investitsiya forumidan eng eksklyuziv siyosiy xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiO‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiBugun, 07:41O‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiO‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiBugun, 07:22O‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqdaO‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqdaKecha, 17:25Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Kecha, 13:54Shavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiKecha, 13:33Prezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiPrezident AQSH moliyaviy institutlari rahbarlari bilan muhim loyihalarni muhokama qildiKecha, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan