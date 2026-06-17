Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildi
Poytaxtimizda nihoyatda yuqori saviyada davom etayotgan Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumi nafaqat global iqtisodiy shartnomalar, balki oliy darajadagi muhim siyosiy uchrashuvlar maydoniga ham aylandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu nufuzli anjumanda ishtirok etish maqsadida yurtimizga tashrif buyurgan Rossiya Federatsiyasi Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildi. Ikki tomonlama do‘stona va samimiy ruhda kechgan muloqot davomida mamlakatlarimiz o‘rtasidagi ko‘p qirrali sheriklik munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqish masalalari atroflicha muhokama qilindi.
Putinning salomi va rekord darajadagi savdo aylanmasi
Rasmiy uchrashuv avvalida Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustin davlatimiz rahbariga Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning samimiy salomi, yuksak hurmati va eng ezgu tilaklarini tantanali ravishda yetkazdi.
Muzokaralarning asosiy diqqat markazida O‘zbekiston va Rossiya o‘rtasidagi strategik sheriklik hamda ittifoqchilik aloqalarini, xususan, avvalroq oliy darajada erishilgan muhim kelishuvlarni hayotga izchil tatbiq etish masalalari turdi. Suhbat davomida ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro tovar ayirboshlash hajmi barqaror va tizimli ravishda yuksalib borayotgani katta mamnuniyat bilan e’tirof etildi. E’tiborlisi, joriy yilning boshidan buyon ikki tomonlama savdo aylanmasi ko‘rsatkichlari naq 20 foizga oshgani iqtisodiy aloqalarning naqadar baquvvat ekanidan dalolat beradi. Ayni paytda energetika, metallurgiya majmuasi va xalq xo‘jaligining boshqa ko‘plab ustuvor yo‘nalishlarida umumiy qiymati milliardlab dollarlik yirik qo‘shma loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish jarayoni qizg‘in davom etmoqda.
Quyidagi maxsus siyosiy-iqtisodiy jadval orqali O‘zbekiston va Rossiya rahbariyati o‘rtasidagi uchrashuvning bosh natijalari va istiqbolli kelishuvlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Muloqot maqomi va uchrashuv
Iqtisodiy o‘sish ko‘rsatkichi
Hamkorlikdagi ustuvor tarmoqlar
Gumanitar va hududiy aloqalar
• Prezident Shavkat Mirziyoyev
• Rossiya Hukumati Raisi M. Mishustin
Investitsiya forumi doirasida
• Savdo hajmi barqaror o‘smoqda
• Yil boshidan beri o‘sish: +20%
• Kompleks chora-tadbirlar dasturi
• Energetika va metallurgiya
• Sanoat kooperatsiyasi loyihalari
• Iqtisodiy qo‘llab-quvvatlov
• Hududlararo amaliy muloqot
• Madaniy almashinuv dasturlari
• Zamonaviy ta’lim loyihalari
Hududlar hamkorligi va madaniy rishtalar diqqat markazida
Suhbat davomida ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning bugungi yuqori rivojlanish sur’atini saqlab qolish va uni yanada rag‘batlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni qabul qilish lozimligi qayd etildi. Shuningdek, ikki davlat yetakchi korxonalari o‘rtasidagi sanoat kooperatsiyasi loyihalarini davlat tomonidan faol qo‘llab-quvvatlash masalalariga alohida ahamiyat qaratildi.
O‘zbekiston yetakchisi o‘z nutqida faqatgina markaz emas, balki ikki mamlakat hududlari (viloyatlari) darajasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri amaliy hamkorlik aloqalarini yanada kengaytirish va yangi bosqichga olib chiqish zarurligini qat’iy ta’kidladi. Bundan tashqari, xalqlarimizni yanada yaqinlashtiradigan madaniy-gumanitar aloqalarni kuchaytirish hamda ta’lim almashinuvi sohasidagi qo‘shma dasturlarni faol ilgari surish muhimligi uchrashuvda alohida qayd etildi.
Zamin siyosiy sharhlovchilarining qarashi:
Beshinchi Toshkent investitsiya forumi doirasida Rossiya Hukumati rahbarining qabul qilinishi va tovar ayirboshlash hajmining 20 foizlik o‘sishi ikki davlat o‘rtasidagi iqtisodiy ittifoqchilik naqadar mustahkam poydevorda turganini anglatadi. Sanoat kooperatsiyasi va energetika sohasidagi yirik loyihalarning qo‘llab-quvvatlanishi yaqin yillarda mamlakatimizda minglab yangi ish o‘rinlari yaratilishi va sanoat salohiyati yanada yuksalishiga xizmat qilishi shubhasizdir.
Yurtimizdagi eng muhim xalqaro uchrashuvlar, oliy darajadagi tashriflar xronikasi hamda Toshkent investitsiya forumidan eng eksklyuziv siyosiy xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…