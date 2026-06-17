Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)
Poytaxtimiz Toshkent xalqaro siyosiy muloqotlar va strategik uchrashuvlar markazi bo‘lishda davom etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yurtimizda qisqa muddatli to‘xtab o‘tish bilan bo‘lib turgan Malayziya Bosh vaziri Anvar Ibrohim bilan yuqori darajadagi uchrashuv o‘tkazdi. Nihoyatda samimiy, do‘stona va o‘zaro ishonch ruhida kechgan ushbu sermazmun muloqot davomida ikki tomonlama munosabatlarni yanada chuqurlashtirish hamda ularni aniq amaliy loyihalar bilan boyitish masalalari atroflicha va keng ko‘lamda muhokama qilindi.
Tovar ayirboshlash 15 foizga o‘sdi, hamkorlik yangi bosqichda
Ikki davlat yetakchilari oliy darajada amalga oshirilgan o‘zaro tashriflar tufayli O‘zbekiston va Malayziya hamkorlik aloqalari mutlaqo yangi, tarixiy bosqichga ko‘tarilganini katta mamnuniyat bilan e’tirof etishdi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning boshidan buyon ikki mamlakat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash ko‘rsatkichlari naq 15 foizga yuksalgan, yurtimizda faoliyat yuritayotgan qo‘shma korxonalar soni esa chiroyli raqamga — 50 taga yetgan. Hozirgi kunda turli vazirlik va idoralar darajasidagi faol va tizimli muloqotlar izchil davom ettirilmoqda.
Davlatimiz rahbari o‘z nutqida ayni kunlarda yurtimizda bo‘lib turgan Malayziyaning dunyoga mashhur transmilliy brendi — “Petronas” korporatsiyasi delegatsiyasi bilan olib borilayotgan muzokaralarning strategik ahamiyatiga alohida to‘xtaldi. Prezidentimiz iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yirik investitsiyaviy dasturlarni hayotga tatbiq etishni yanada jadallashtirish zarurligini qat’iy ta’kidladi.
Quyidagi rasmiy siyosiy-iqtisodiy jadval orqali O‘zbekiston va Malayziya rahbarlari o‘rtasidagi uchrashuvning bosh natijalari, iqtisodiy ko‘rsatkichlari va istiqbolli yo‘nalishlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Yetakchilar uchrashuvi va maqomi
Savdo-iqtisodiy o‘sish sur’ati
Hamkorlikdagi ustuvor sohalar
Gumanitar va moliyaviy aloqalar
• Prezident Shavkat Mirziyoyev
• Bosh vazir Anvar Ibrohim
Toshkentdagi samimiy muloqot
• Yil boshidan beri o‘sish: +15%
• Qo‘shma korxonalar soni: 50 ta
• Faol va tizimli muloqotlar
• “Petronas” bilan strategik bahs
• Neft-kimyo va mashinasozlik
• Yuqori texnologiyalar va tibbiyot
• Islom moliyasi va ziyorat turizmi
• Aviaqatnovlar sonini oshirish
• Rasmiy tashrif bilan kelish taklifi
Islom moliyasi va ziyorat turizmi rivojlantiriladi
Muzokaralar davomida nafaqat og‘ir sanoat, balki istiqbolli innovatsion tarmoqlarni ilgari surishga ham katta e’tibor qaratildi. Xususan, neft-kimyo sanoati, yuqori texnologiyalar, zamonaviy qishloq xo‘jaligi, mashinasozlik hamda farmatsevtika kabi ustuvor yo‘nalishlarda qo‘shma loyihalarni faollashtirish zarurligi qayd etildi.
Bundan tashqari, ikki mamlakat uchun birdek manfaatli bo‘lgan mashhur islom moliyasi vositalarini joriy etish, hududlararo to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarni mustahkamlash, Malayziyalik sayyohlar uchun yurtimizda ziyorat turizmi imkoniyatlarini kengaytirish masalalari ko‘rib chiqildi. Muxlislarimiz uchun yana bir quvonarli yangilik — mamlakatlarimiz o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar sonini sezilarli darajada oshirish va madaniy-gumanitar almashinuvlarni kuchaytirish istiqbollari atroflicha muhokama qilindi.
Muloqot chog‘ida tomonlar xalqaro siyosat va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb muammolar yuzasidan ham o‘zaro fikr almashishdi. Nihoyatda sermazmun o‘tgan uchrashuv yakunida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri Anvar Ibrohimni yurtimizga keng qamrovli alohida rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qildi.
Zamin siyosiy sharhlovchilarining qarashi:
Malayziya Janubi-Sharqiy Osiyodagi eng rivojlangan va islom moliyasi bo‘yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. “Petronas” kabi gigant kompaniyaning yurtimizga kirib kelishi va to‘g‘ridan to‘g‘ri aviareyslarning ko‘payishi O‘zbekistonning ham iqtisodiy, ham sayyohlik salohiyatini jahon bozorida mutlaqo yangi darajaga olib chiqishi shubhasizdir. Ertangi kunda ikki birodar xalq o‘rtasidagi rishtalar yanada mustahkamlanadi.
Yurtimizdagi eng muhim xalqaro uchrashuvlar, oliy darajadagi siyosiy muzokaralar xronikasi hamda dunyo hamjamiyati bilan olib borilayotgan istiqbolli kelishuvlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…