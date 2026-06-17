Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)

·0·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)

Poytaxtimiz Toshkent xalqaro siyosiy muloqotlar va strategik uchrashuvlar markazi bo‘lishda davom etmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yurtimizda qisqa muddatli to‘xtab o‘tish bilan bo‘lib turgan Malayziya Bosh vaziri Anvar Ibrohim bilan yuqori darajadagi uchrashuv o‘tkazdi. Nihoyatda samimiy, do‘stona va o‘zaro ishonch ruhida kechgan ushbu sermazmun muloqot davomida ikki tomonlama munosabatlarni yanada chuqurlashtirish hamda ularni aniq amaliy loyihalar bilan boyitish masalalari atroflicha va keng ko‘lamda muhokama qilindi.

Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири Анвар Иброҳим билан муҳим музокара ўтказди

Tovar ayirboshlash 15 foizga o‘sdi, hamkorlik yangi bosqichda

Ikki davlat yetakchilari oliy darajada amalga oshirilgan o‘zaro tashriflar tufayli O‘zbekiston va Malayziya hamkorlik aloqalari mutlaqo yangi, tarixiy bosqichga ko‘tarilganini katta mamnuniyat bilan e’tirof etishdi. Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning boshidan buyon ikki mamlakat o‘rtasidagi tovar ayirboshlash ko‘rsatkichlari naq 15 foizga yuksalgan, yurtimizda faoliyat yuritayotgan qo‘shma korxonalar soni esa chiroyli raqamga — 50 taga yetgan. Hozirgi kunda turli vazirlik va idoralar darajasidagi faol va tizimli muloqotlar izchil davom ettirilmoqda.

Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)

Davlatimiz rahbari o‘z nutqida ayni kunlarda yurtimizda bo‘lib turgan Malayziyaning dunyoga mashhur transmilliy brendi — “Petronas” korporatsiyasi delegatsiyasi bilan olib borilayotgan muzokaralarning strategik ahamiyatiga alohida to‘xtaldi. Prezidentimiz iqtisodiyotning turli tarmoqlarida yirik investitsiyaviy dasturlarni hayotga tatbiq etishni yanada jadallashtirish zarurligini qat’iy ta’kidladi.

Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)

Quyidagi rasmiy siyosiy-iqtisodiy jadval orqali O‘zbekiston va Malayziya rahbarlari o‘rtasidagi uchrashuvning bosh natijalari, iqtisodiy ko‘rsatkichlari va istiqbolli yo‘nalishlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Yetakchilar uchrashuvi va maqomi

Savdo-iqtisodiy o‘sish sur’ati

Hamkorlikdagi ustuvor sohalar

Gumanitar va moliyaviy aloqalar

Prezident Shavkat Mirziyoyev


• Bosh vazir Anvar Ibrohim



Toshkentdagi samimiy muloqot

• Yil boshidan beri o‘sish: +15%


• Qo‘shma korxonalar soni: 50 ta


• Faol va tizimli muloqotlar

“Petronas” bilan strategik bahs


• Neft-kimyo va mashinasozlik


• Yuqori texnologiyalar va tibbiyot

Islom moliyasi va ziyorat turizmi


• Aviaqatnovlar sonini oshirish


• Rasmiy tashrif bilan kelish taklifi

Islom moliyasi va ziyorat turizmi rivojlantiriladi

Muzokaralar davomida nafaqat og‘ir sanoat, balki istiqbolli innovatsion tarmoqlarni ilgari surishga ham katta e’tibor qaratildi. Xususan, neft-kimyo sanoati, yuqori texnologiyalar, zamonaviy qishloq xo‘jaligi, mashinasozlik hamda farmatsevtika kabi ustuvor yo‘nalishlarda qo‘shma loyihalarni faollashtirish zarurligi qayd etildi.

Bundan tashqari, ikki mamlakat uchun birdek manfaatli bo‘lgan mashhur islom moliyasi vositalarini joriy etish, hududlararo to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqalarni mustahkamlash, Malayziyalik sayyohlar uchun yurtimizda ziyorat turizmi imkoniyatlarini kengaytirish masalalari ko‘rib chiqildi. Muxlislarimiz uchun yana bir quvonarli yangilik — mamlakatlarimiz o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri aviaqatnovlar sonini sezilarli darajada oshirish va madaniy-gumanitar almashinuvlarni kuchaytirish istiqbollari atroflicha muhokama qilindi.

Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)

Muloqot chog‘ida tomonlar xalqaro siyosat va mintaqaviy kun tartibidagi dolzarb muammolar yuzasidan ham o‘zaro fikr almashishdi. Nihoyatda sermazmun o‘tgan uchrashuv yakunida O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri Anvar Ibrohimni yurtimizga keng qamrovli alohida rasmiy tashrif bilan kelishga taklif qildi.

Zamin siyosiy sharhlovchilarining qarashi:

Malayziya Janubi-Sharqiy Osiyodagi eng rivojlangan va islom moliyasi bo‘yicha dunyoda yetakchi davlatlardan biri hisoblanadi. “Petronas” kabi gigant kompaniyaning yurtimizga kirib kelishi va to‘g‘ridan to‘g‘ri aviareyslarning ko‘payishi O‘zbekistonning ham iqtisodiy, ham sayyohlik salohiyatini jahon bozorida mutlaqo yangi darajaga olib chiqishi shubhasizdir. Ertangi kunda ikki birodar xalq o‘rtasidagi rishtalar yanada mustahkamlanadi.

Yurtimizdagi eng muhim xalqaro uchrashuvlar, oliy darajadagi siyosiy muzokaralar xronikasi hamda dunyo hamjamiyati bilan olib borilayotgan istiqbolli kelishuvlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiShavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiBugun, 07:50O‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiO‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiBugun, 07:41O‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiO‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiBugun, 07:22O‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqdaO‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqdaKecha, 17:25Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Kecha, 13:54Shavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiShavkat Mirziyoyev AQSHning eng yetakchi kompaniyalari rahbarlari bilan uchrashdiKecha, 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan