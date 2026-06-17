Shavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladi
17 iyun kuni Toshkent shahrida «Investitsiyaviy barqarorlik: yangi marralar va yangi sheriklik» mavzusida Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo‘lib o‘tdi. Anjumanda Albaniya Prezidenti Bayram Begay, Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustin, Ozarbayjon, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston hukumatlari rahbarlari, Yangi taraqqiyot banki rahbari Dilma Rusef hamda 100 dan ortiq mamlakatdan 10 mingdan ziyod delegat ishtirok etdi.
Davlatimiz rahbari o‘z nutqida O‘zbekistonning investorlar uchun hamisha ochiqligini, milliy iqtisodiyot hajmi joriy yilda 180 milliard dollardan oshishi kutilayotganini va xalqaro zaxiralar 70 milliard dollardan o‘tganini ta’kidladi. So‘nggi besh yilning o‘zida mamlakatga 123 milliard dollar xorijiy sarmoya jalb qilindi.
Quyidagi rasmiy iqtisodiy-investitsiyaviy jadval orqali Prezident tomonidan belgilab berilgan mamlakat iqtisodiyotining bosh ko‘rsatkichlari va istiqbolli 6 ta ustuvor yo‘nalish bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar
Huquqiy va moliyaviy kafolatlar
Sanoat va «Kelajak metallari»
Texnologiyalar va infratuzilma
• YAIM hajmi: 180 mlrd dollar
• Xalqaro zaxiralar: 70+ mlrd $
• So‘nggi 5 yildagi investitsiya:
Naq 123 milliard dollar
• Toshkent xalqaro moliya markazi
• Angliya huquqi va xorijlik sudyalar
• «Sukuk» (islom obligatsiyalari)
• Sanoatni 2,5 barobar o‘stirish
• 3 trillion dollik minerallar
• Ilg‘or texnologiya va robototexnika
• Qayta tiklanuvchi energiya: 54%
• Qoraqalpog‘istonda SI maxsus zonasi
• Yangi Toshkent va millionli shaharlar
Barqaror taraqqiyotning 6 ta ustuvor yo‘nalishi:
Huquqiy himoya kuchaytiriladi: Angliya huquqi va xorijlik sudyalar ishtirokidagi mustaqil tijorat sudiga ega bo‘lgan «Toshkent xalqaro moliya markazi» tashkil etiladi. O‘zbekiston BMTning Mediatsiya to‘g‘risidagi Singapur konvensiyasiga qo‘shiladi.
Kapital bozori rivojlantiriladi: Xalqaro bozorlarga chiqish davom ettiriladi, iqtisodiyotga qo‘shimcha sarmoya olib kirish uchun suveren islom obligatsiyalari — «Sukuk» dasturi ishga tushiriladi.
Yuqori qo‘shilgan qiymatli sanoat: Drayver tarmoqlarda yuqori texnologiyali mahsulotlar hajmi 2,5 barobarga oshiriladi. Qiymati 3 trillion dollarlik yer osti boyliklari negizida «Kelajak metallari» texnoparklari barpo etiladi.
«Yashil» energetika va Sun’iy intellekt: Energetika balansida qayta tiklanuvchi energiya ulushi 54 foizga yetkaziladi. Qoraqalpog‘istonda sun’iy intellekt loyihalari va data-markazlar uchun imtiyozli maxsus zona, shuningdek, Xalqaro raqamli texnologiyalar markazi ish boshlaydi.
Transport-logistika bog‘liqligi: «Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston» temir yo‘li, Transafg‘on yo‘lagi va «O‘rta koridor» loyihalari faollashtiriladi. Yiliga 20 million yo‘lovchiga mo‘ljallangan yangi Toshkent aeroporti quriladi.
Hududlarni urbanizatsiya qilish: 2040 yilgacha uy-joy qurilishi 2 karra oshirilib, urbanizatsiya 65 foizga yetkaziladi. Turizm xizmatlari eksporti 15 milliard dollarga, agroeksport esa 10 milliard dollarga olib chiqiladi.
Nutq so‘ngida Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo va Kavkaz investitsiya kengashlarining mintaqaviy alyansini tuzish taklifini qo‘llab-quvvatladi va xorijlik sarmoyadorlar uchun Yangi O‘zbekiston eshiklari hamisha ochiqligini qat’iy ta’kidladi.
Zamin iqtisodiy sharhlovchilarining xulosasi:
Beshinchi Toshkent investitsiya forumi O‘zbekistonning global iqtisodiy xabga aylanayotganini ko‘rsatdi. Angliya huquqining joriy etilishi, sun’iy intellekt va «yashil» energiyaga tiklanayotgan katta tizimli sarmoyalar yaqin yillarda mamlakatimizning xalqaro reytinglardagi o‘rnini tubdan yuksaltiradi hamda xalq farovonligi uchun minglab yuqori daromadli ish o‘rinlarini taqdim etadi.
Yurtimizdagi eng yirik iqtisodiy islohotlar, investitsiya forumidan eng eksklyuziv tafsilotlar hamda dolzarb loyihalar yilnomasini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…