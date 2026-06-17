Shavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladi

·18·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladi

17 iyun kuni Toshkent shahrida «Investitsiyaviy barqarorlik: yangi marralar va yangi sheriklik» mavzusida Beshinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumining yalpi majlisi bo‘lib o‘tdi. Anjumanda Albaniya Prezidenti Bayram Begay, Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustin, Ozarbayjon, Belarus, Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston hukumatlari rahbarlari, Yangi taraqqiyot banki rahbari Dilma Rusef hamda 100 dan ortiq mamlakatdan 10 mingdan ziyod delegat ishtirok etdi.

Davlatimiz rahbari o‘z nutqida O‘zbekistonning investorlar uchun hamisha ochiqligini, milliy iqtisodiyot hajmi joriy yilda 180 milliard dollardan oshishi kutilayotganini va xalqaro zaxiralar 70 milliard dollardan o‘tganini ta’kidladi. So‘nggi besh yilning o‘zida mamlakatga 123 milliard dollar xorijiy sarmoya jalb qilindi.

Quyidagi rasmiy iqtisodiy-investitsiyaviy jadval orqali Prezident tomonidan belgilab berilgan mamlakat iqtisodiyotining bosh ko‘rsatkichlari va istiqbolli 6 ta ustuvor yo‘nalish bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar

Huquqiy va moliyaviy kafolatlar

Sanoat va «Kelajak metallari»

Texnologiyalar va infratuzilma

YAIM hajmi: 180 mlrd dollar


Xalqaro zaxiralar: 70+ mlrd $


So‘nggi 5 yildagi investitsiya:


Naq 123 milliard dollar

Toshkent xalqaro moliya markazi


• Angliya huquqi va xorijlik sudyalar


«Sukuk» (islom obligatsiyalari)

• Sanoatni 2,5 barobar o‘stirish


• 3 trillion dollik minerallar


• Ilg‘or texnologiya va robototexnika

• Qayta tiklanuvchi energiya: 54%


• Qoraqalpog‘istonda SI maxsus zonasi


• Yangi Toshkent va millionli shaharlar

Barqaror taraqqiyotning 6 ta ustuvor yo‘nalishi:

  • Huquqiy himoya kuchaytiriladi: Angliya huquqi va xorijlik sudyalar ishtirokidagi mustaqil tijorat sudiga ega bo‘lgan «Toshkent xalqaro moliya markazi» tashkil etiladi. O‘zbekiston BMTning Mediatsiya to‘g‘risidagi Singapur konvensiyasiga qo‘shiladi.

  • Kapital bozori rivojlantiriladi: Xalqaro bozorlarga chiqish davom ettiriladi, iqtisodiyotga qo‘shimcha sarmoya olib kirish uchun suveren islom obligatsiyalari — «Sukuk» dasturi ishga tushiriladi.

  • Yuqori qo‘shilgan qiymatli sanoat: Drayver tarmoqlarda yuqori texnologiyali mahsulotlar hajmi 2,5 barobarga oshiriladi. Qiymati 3 trillion dollarlik yer osti boyliklari negizida «Kelajak metallari» texnoparklari barpo etiladi.

  • «Yashil» energetika va Sun’iy intellekt: Energetika balansida qayta tiklanuvchi energiya ulushi 54 foizga yetkaziladi. Qoraqalpog‘istonda sun’iy intellekt loyihalari va data-markazlar uchun imtiyozli maxsus zona, shuningdek, Xalqaro raqamli texnologiyalar markazi ish boshlaydi.

  • Transport-logistika bog‘liqligi: «Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston» temir yo‘li, Transafg‘on yo‘lagi va «O‘rta koridor» loyihalari faollashtiriladi. Yiliga 20 million yo‘lovchiga mo‘ljallangan yangi Toshkent aeroporti quriladi.

  • Hududlarni urbanizatsiya qilish: 2040 yilgacha uy-joy qurilishi 2 karra oshirilib, urbanizatsiya 65 foizga yetkaziladi. Turizm xizmatlari eksporti 15 milliard dollarga, agroeksport esa 10 milliard dollarga olib chiqiladi.

Nutq so‘ngida Prezident Shavkat Mirziyoyev Markaziy Osiyo va Kavkaz investitsiya kengashlarining mintaqaviy alyansini tuzish taklifini qo‘llab-quvvatladi va xorijlik sarmoyadorlar uchun Yangi O‘zbekiston eshiklari hamisha ochiqligini qat’iy ta’kidladi.

Zamin iqtisodiy sharhlovchilarining xulosasi:

Beshinchi Toshkent investitsiya forumi O‘zbekistonning global iqtisodiy xabga aylanayotganini ko‘rsatdi. Angliya huquqining joriy etilishi, sun’iy intellekt va «yashil» energiyaga tiklanayotgan katta tizimli sarmoyalar yaqin yillarda mamlakatimizning xalqaro reytinglardagi o‘rnini tubdan yuksaltiradi hamda xalq farovonligi uchun minglab yuqori daromadli ish o‘rinlarini taqdim etadi.

Yurtimizdagi eng yirik iqtisodiy islohotlar, investitsiya forumidan eng eksklyuziv tafsilotlar hamda dolzarb loyihalar yilnomasini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Bugun, 08:02Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiShavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiBugun, 07:50O‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiO‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiBugun, 07:41O‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiO‘zbekistonda yagona QR-kod majburiy bo‘ladiBugun, 07:22O‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqdaO‘zbekistonda yana go‘sht narxi oshib bormoqdaKecha, 17:25Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Kecha, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan