Abdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildi

·19·O‘zbekiston
Abdulla Qodiriy ko‘chasida yangi burilish joyi ochildi

Yo‘l harakatini tashkil etish markazi (YHTEM) Toshkent shahridagi Abdulla Qodiriy ko‘chasida harakatlanish sxemasini o‘zgartirdi.

Avval Ekopark tomonidan kelayotgan haydovchilar Movarounnahr va Mahatma Gandi ko‘chalariga chiqish uchun 2 kilometrdan ortiq qo‘shimcha masofa bosib o‘tishga majbur edi.

Yangi tashkil etilgan burilish joyi tufayli mazkur masofa 500 metrgacha qisqartirildi.

Mutasaddilarning ta’kidlashicha, bu o‘zgarish haydovchilarga manzilga tezroq yetib borish imkonini beradi.

Natijada burilishni amalga oshirish uchun sarflanadigan vaqt avvalgi 6–8 daqiqadan o‘rtacha 2 daqiqagacha kamaygan.

Bu esa har bir haydovchi uchun 4–6 daqiqagacha vaqt tejash imkonini yaratmoqda.

YHTEM ma’lumotiga ko‘ra, yangi harakat sxemasi atrofdagi ko‘chalarga tushadigan yuklamani kamaytirish va ortiqcha transport oqimini bartaraf etishga xizmat qiladi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, mazkur yechim ortiqcha yo‘l bosish masofasini qariyb 75 foizga qisqartirish imkonini bergan.

Abdulla QodiriyToshkentMahatma GandiEkopark
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiShavkat Mirziyoyev o‘yin sabab davlat tashkilotlarida ish vaqtini o‘zgartirdiKecha, 14:50Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadiErtaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadiKecha, 13:41Shavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Beshinchi TXIF-2026 ning yalpi majlisida nutq so‘zladiKecha, 10:02Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Shavkat Mirziyoyev Malayziya Bosh vaziri bilan muhim muzokara o‘tkazdi (foto)Kecha, 08:02Shavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiShavkat Mirziyoyev Rossiya Hukumati Raisi Mixail Mishustinni qabul qildiKecha, 07:50O‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiO‘zbekistonda Angliya huquqi asosida xalqaro tijorat sudi tashkil etiladiKecha, 07:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan