Toshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindi
Toshkentda jamoat transportida konditsionerlar ishlashini nazorat qilish kuchaytirildi. Transport vazirligi va «Toshshahartransxizmat» aksiyadorlik jamiyati poytaxt avtobuslari hamda elektrobuslarida harorat me’yorlariga rioya etilishini tekshirishni boshladi.
Brutto-shartnomalar talabiga ko‘ra, tashqi havo harorati +28 darajadan yuqori bo‘lgan vaqtda avtobus va elektrobus salonidagi harorat +26 darajadan oshmasligi lozim. Tashuvchilar sovitish tizimlarini ishchi holatda saqlashi va yo‘lovchilar uchun belgilangan sharoitni ta’minlashi shart.
Maxsus ishchi guruhlar Toshkentdagi 169 ta yo‘nalishda reydlar o‘tkazmoqda. Tekshiruvlar transport vositalarining o‘zida amalga oshirilib, konditsionerlarning ishlashi va salondagi harorat o‘lchanmoqda.
Yozgi mavsumda yo‘lovchilar uchun qulay va xavfsiz sharoit yaratish nazorat tadbirlarining asosiy maqsadi sifatida ko‘rsatilgan. Sovitish tizimlaridan foydalanish talablarini bajarmagan tashuvchilarga nisbatan intizomiy va moliyaviy choralar qo‘llanadi.
…