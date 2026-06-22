Yangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladi

·13·O‘zbekiston
Yangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladi

Yangi Toshkent loyihasi oddiy yo‘ldosh shahar emas, balki poytaxt megapolisining uzviy davomi sifatida rivojlanadi. Toshkent xalqaro investitsiya forumida (TXIF-26) qurilish direksiyasi rahbari Davronjon Odilov ushbu zamonaviy hududda tadbiq etiladigan noyob texnologiyalar va istiqbolli rejalar haqida ma’lum qildi.

Qurilish ko‘lami va investitsiyalar

Yangi shahar infratuzilmasini yaratish uchun juda katta hajmdagi mablag‘lar yo‘naltirilmoqda. Xususan, 2025 yilda tuman kommunikatsiyasini rivojlantirishga kiritilgan investitsiyalar hajmi 700 million dollardan oshib ketdi. Hozirgi kunga qadar hududda 2 million kvadrat metrdan ortiq maydonga ega bino va inshootlar barpo etildi. Olib borilayotgan qurilishlar qatoridan zamonaviy oliy o‘quv yurtlari va sport arenalari ham joy olgan.

Asosiy innovatsiyalar va qulayliklar

Yangi Toshkent Markaziy Osiyoda mutlaqo yangi bo‘lgan bir qancha texnologik yechimlarni o‘zida jamlaydi:

  • Mikroiqlim nazorati: Shaharda mintaqada birinchi marta yagona markazlashtirilgan isitish va sovutish tizimi yo‘lga qo‘yiladi. Shuningdek, yozning issiq kunlarida haroratni mo‘tadillashtirish va pasaytirish uchun maxsus sun’iy kanallar tarmog‘i yaratiladi.

  • Yuqori ekologiya: Hududda hosil bo‘ladigan chiqindilarni to‘plangan joyning o‘zida to‘liq qayta ishlab, ulardan elektr energiyasi olish tizimi joriy etiladi.

  • Zamonaviy shaharsozlik: Aholi va piyodalar harakati uchun qulay muhit yaratish maqsadida barcha asosiy obyektlarning "15 daqiqalik qulayligi" konsepsiyasi asos qilib olingan.

Dastlabki inshootlarning ochilish muddati

Zamonaviy shaharning ilk yirik madaniy va ta’lim obyektlari tez orada o‘z faoliyatini boshlaydi. Ma’lum qilinishicha, 2026 yilda yangi shahar hududida Milliy kutubxona hamda "Yangi O‘zbekiston" universitetining ochilishi rejalashtirilgan.

Yangi ToshkentDavronjon OdilovYangi O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiO‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiBugun, 13:59Toshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiToshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiBugun, 13:18Toshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiToshkent viloyatidagi chegara bojxona posti zamonaviylashtiriladiBugun, 12:12O‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiO‘zbekistonda 1-sinfga qabul jarayoni boshlandiBugun, 12:04O‘zgidromet ogohlantirdi: qator hududlarda sel xavfi kuchaymoqdaO‘zgidromet ogohlantirdi: qator hududlarda sel xavfi kuchaymoqdaBugun, 11:33Toshkentda hafta davomida harorat 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkinToshkentda hafta davomida harorat 39 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
Ichki ishlar organlariga yangi ma’muriy vakolatlar berildi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi