Namangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqda

·14·O‘zbekiston
Namangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqda

Prezident Shavkat Mirziyoyevning Namangan viloyatiga tashrifi boshlandi. Davlat rahbari tashrifning dastlabki manzillaridan biri sifatida Namangan xalqaro aeroportida barpo etilayotgan yangi yo‘lovchi terminali qurilishi bilan tanishdi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, aeroportlar imkoniyatini kengaytirish va yo‘lovchilar uchun zamonaviy sharoitlar yaratish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Namangan xalqaro aeroportini kengaytirish loyihasi ham ana shu islohotlarning muhim qismlaridan biri hisoblanadi.

Qurilish ishlari Prezidentning 2021 yil 29 martdagi «Respublika aeroportlarini boshqarish sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori asosida amalga oshirilmoqda.

Namangan xalqaro aeroporti 1971 yilda foydalanishga topshirilgan. U 2013 yildan buyon xalqaro maqomda faoliyat yuritib kelmoqda. Ayni paytda aeroport orqali 9 ta aviakompaniya muntazam parvozlarni amalga oshiryapti.

Namangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqda

Loyihani amalga oshirish uchun jami 175 million dollar investitsiya jalb qilingan. Rejaga ko‘ra, zamonaviy talablarga to‘liq javob beradigan yangi yo‘lovchi terminali 2026 yil yakuniga qadar ishga tushiriladi.

Maydoni 22,6 ming kvadrat metrni tashkil etadigan uch qavatli terminal soatiga 1,2 ming nafar, yiliga esa 3 million nafardan ziyod yo‘lovchiga xizmat ko‘rsatish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Bu ko‘rsatkich aeroportning hozirgi quvvatini bir necha barobar oshirish, parvozlar sonini ko‘paytirish va yo‘lovchilarga yanada sifatli xizmat ko‘rsatish imkonini beradi.

Yangi terminalda chegara va bojxona nazorati punktlari, viza xizmatlari, biznes-zal, savdo va umumiy ovqatlanish shoxobchalari, tibbiyot punkti hamda Duty Free hududi tashkil etiladi.

Namangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqda

Loyiha natijasida 550 ta yangi ish o‘rni yaratilishi rejalashtirilgan. Bu esa aeroport infratuzilmasini rivojlantirish bilan birga, hudud aholisining bandligini ta’minlashga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, 2027 yil yakuniga qadar kunlik quvvati 50 tonna bo‘lgan zamonaviy kargo terminali foydalanishga topshiriladi.

Natijada Farg‘ona vodiysi uchun yagona zamonaviy yuk tashish tizimi shakllantirilib, mahalliy mahsulotlarni dunyoning 90 ta mamlakatiga eksport qilish imkoniyati yanada kengayadi.

Namangan aeroportida 175 million dollarlik yangi terminal qurilmoqda

Prezident Shavkat Mirziyoyev qurilish jarayonlarini ko‘zdan kechirib, loyihaning sifatli va belgilangan muddatda amalga oshirilishi, yo‘lovchilar uchun qulay sharoitlar yaratilishi hamda aeroport infratuzilmasini yanada takomillashtirish bo‘yicha qator ko‘rsatmalar berdi.

Yangi terminal va kargo majmuasining ishga tushirilishi Namangan viloyatining transport, turizm, savdo va eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?Bu hafta qaysi hududlarda yomg‘ir yog‘adi?Bugun, 11:40O‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildiO‘zbekistonda tekshiruvlar kuchaydi: yuzlab zapravkalar yopildiKecha, 19:54Maktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiMaktab, bog‘cha, shifoxonaga yaqin joylashgan gaz va yoqilg‘i quyish shahobchalari ko‘chiriladiKecha, 17:17O‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiO‘zbekiston-Portugaliya o‘yini sababli Toshkent metrosining ish vaqti uzaytiriladiKecha, 13:59Yangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiYangi Toshkentda noyob termoregulyatsiya va eko-qayta ishlash tizimi joriy etiladiKecha, 13:31Toshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiToshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiKecha, 13:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Namangan tarix yozdi: Gullar festivali Ginnes rekordiga kirdi (video)
Namangan tarix yozdi: Gullar festivali Ginnes rekordiga kirdi (video)
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi