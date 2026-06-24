Soliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdi

·44·O‘zbekiston
Soliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdi

O‘zbekistonda banklar tomonidan soliq organlariga axborot taqdim etish tartibiga oid qaror loyihasi keng muhokamalarga sabab bo‘lgach, Soliq qo‘mitasi uning huquqiy asoslari va amaliy ahamiyati bo‘yicha rasmiy tushuntirish berdi.

Loyihada “Bank-soliq” axborot almashish maxsus modulini ishlab chiqish va joriy etish taklif etilgan. Unga ko‘ra, agar jismoniy shaxsning bir bank kartasiga bir oy davomida boshqa shaxslarning kartalari yoki elektron hamyonlaridan BHMning 500 baravariga (hozirgi kunda 206 million so‘m) teng yoki undan ortiq mablag‘ kelib tushsa, bank bu haqda Soliq qo‘mitasiga ma’lumot taqdim etadi.

Qo‘mita ta’kidlashicha, ayrim nashrlarda ushbu tashabbus fuqarolarning omonatlari bilan bog‘liq tarzda talqin qilingan bo‘lsa-da, bu hujjatning asl mazmunini to‘liq aks ettirmaydi. Loyihaning asosiy maqsadi banklar va soliq organlari o‘rtasida axborot almashishning yagona qoidalarini belgilashdan iborat.

Shuningdek, mazkur loyiha soliq organlariga yangi vakolatlar bermaydi, bank sirini bekor qilmaydi va fuqarolar hamda tadbirkorlarning hisobvaraqlariga erkin kirish imkoniyatini nazarda tutmaydi. Banklar ma’lumotlarni faqat qonunchilikda belgilangan holatlardagina taqdim etishi mumkin.

Qo‘mita ma’lum qilishicha, bu vakolatlar Soliq kodeksining 134-moddasida belgilangan. Bundan tashqari, “Bank siri to‘g‘risida”gi qonunga muvofiq, soliq solish masalalari bo‘yicha ma’lumotlar davlat soliq xizmati organlariga belgilangan tartibda taqdim etilishi mumkin. Olingan ma’lumotlar soliq siri hisoblanib, ularni oshkor qilish yoki uchinchi shaxslarga berish qonun bilan taqiqlangan.

Ta’kidlanishicha, bunday axborot almashish tizimlari xalqaro amaliyotda, jumladan, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti mamlakatlarida ham qo‘llaniladi. O‘zbekiston ham Soliq maqsadlarida shaffoflik va axborot almashinuvi bo‘yicha global forumga qo‘shilgan bo‘lib, bu sohada aniq va shaffof qoidalarni joriy etishni talab qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaAndijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaBugun, 15:331 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladi1 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladiBugun, 14:27Toshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladiToshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladiBugun, 09:35Shavkat Mirziyoyev Gullar festivalida qatnashdi va Namanganning yangi rekordini ko‘rdiShavkat Mirziyoyev Gullar festivalida qatnashdi va Namanganning yangi rekordini ko‘rdiKecha, 19:50O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashliO‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashliKecha, 19:27Davlat universitetlarida stipendiya miqdori oshirilmoqdaDavlat universitetlarida stipendiya miqdori oshirilmoqdaKecha, 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin