1 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladi

·62·O‘zbekiston
1 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladi

Hukumat qaroriga muvofiq, 1 sentyabrdan boshlab O‘zbekistonda tegishli hujjatlari mavjud bo‘lmagan avtomobillarga gaz quyish taqiqlanadi. Shuningdek, texnik ko‘rikdan o‘tmagan, eskirgan yoki belgilangan tartibda sinovdan o‘tkazilmagan gaz ballonlari o‘rnatilgan transport vositalari ham ushbu cheklov doirasiga tushadi.

Ma’lum qilinishicha, gaz quyish shoxobchalarida maxsus “aqlli” kameralar o‘rnatiladi. Ushbu zamonaviy tizimlar avtomobillarni yagona avtomatlashtirilgan ma’lumotlar bazasi orqali bir zumda tekshirib boradi.

Agar transport vositasi talablarga javob bermasa yoki “qora ro‘yxat”ga kiritilgan bo‘lsa, tizim gaz quyish jarayonini avtomatik tarzda to‘xtatadi va xizmat ko‘rsatishga ruxsat bermaydi.

Mazkur tartibdan ko‘zlangan asosiy maqsad yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash, texnik talablarga javob bermaydigan avtomobillarni nazorat qilish hamda gaz uskunalaridan xavfsiz foydalanish darajasini oshirishdan iborat.

O'zbekistonGaz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdiSoliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdiBugun, 14:23Toshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladiToshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladiBugun, 09:35Shavkat Mirziyoyev Gullar festivalida qatnashdi va Namanganning yangi rekordini ko‘rdiShavkat Mirziyoyev Gullar festivalida qatnashdi va Namanganning yangi rekordini ko‘rdiKecha, 19:50O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashliO‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashliKecha, 19:27Davlat universitetlarida stipendiya miqdori oshirilmoqdaDavlat universitetlarida stipendiya miqdori oshirilmoqdaKecha, 18:21Mahallalar budjetiga qo‘shimcha 300 mlrd so‘m yo‘naltiriladiMahallalar budjetiga qo‘shimcha 300 mlrd so‘m yo‘naltiriladiKecha, 17:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin