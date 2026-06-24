1 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladi
Hukumat qaroriga muvofiq, 1 sentyabrdan boshlab O‘zbekistonda tegishli hujjatlari mavjud bo‘lmagan avtomobillarga gaz quyish taqiqlanadi. Shuningdek, texnik ko‘rikdan o‘tmagan, eskirgan yoki belgilangan tartibda sinovdan o‘tkazilmagan gaz ballonlari o‘rnatilgan transport vositalari ham ushbu cheklov doirasiga tushadi.
Ma’lum qilinishicha, gaz quyish shoxobchalarida maxsus “aqlli” kameralar o‘rnatiladi. Ushbu zamonaviy tizimlar avtomobillarni yagona avtomatlashtirilgan ma’lumotlar bazasi orqali bir zumda tekshirib boradi.
Agar transport vositasi talablarga javob bermasa yoki “qora ro‘yxat”ga kiritilgan bo‘lsa, tizim gaz quyish jarayonini avtomatik tarzda to‘xtatadi va xizmat ko‘rsatishga ruxsat bermaydi.
Mazkur tartibdan ko‘zlangan asosiy maqsad yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlash, texnik talablarga javob bermaydigan avtomobillarni nazorat qilish hamda gaz uskunalaridan xavfsiz foydalanish darajasini oshirishdan iborat.
…