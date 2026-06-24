Energetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildi

·1·O‘zbekiston
Energetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildi

Mamadaminov Umid Mahmudovich energetika vazirining birinchi o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi.

U bunga qadar energetika vazirining o‘rinbosari sifatida ishlab kelayotgan edi.

Shuningdek, Egamberdiyev Umarjon Usmonaliyevich energetika vazirining o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi.

U avval Prezidentning energetik xavfsizlik bo‘yicha vakili bo‘linmasida yetakchi inspektor lavozimida faoliyat yuritgan.

Umid MamadaminovUmarjon EgamberdiyevEnergetika vazirligiTayinlovEnergetik xavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?Bugun, 16:28O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!Bugun, 16:08Andijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaAndijon polkasi Ginnes rekordi sari: Andijondagi 20 ming kishilik raqs dunyo e’tiboridaBugun, 15:331 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladi1 sentyabrdan ayrim avtomobillarga gaz quyishga cheklov joriy etiladiBugun, 14:27Soliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdiSoliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdiBugun, 14:23Toshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladiToshkent va olti hududda kuchli shamol hamda chang kuzatiladiBugun, 09:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin
Bayram arafasida 9 hududda sel kelishi mumkin