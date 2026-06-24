Energetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Mamadaminov Umid Mahmudovich energetika vazirining birinchi o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi.
U bunga qadar energetika vazirining o‘rinbosari sifatida ishlab kelayotgan edi.
Shuningdek, Egamberdiyev Umarjon Usmonaliyevich energetika vazirining o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi.
U avval Prezidentning energetik xavfsizlik bo‘yicha vakili bo‘linmasida yetakchi inspektor lavozimida faoliyat yuritgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…