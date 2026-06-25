O‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqda

·33·O‘zbekiston
O‘zbekistonda «Yashil ta’mir» va energiya tejamkor uylar davri boshlanmoqda

Uyingizni qishda issiq, yozda salqin saqlash va shu bilan birga gaz hamda chiroq pulini sezilarli darajada kamaytirish haqida hech o‘ylab ko‘rganmisiz? Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida aynan shu masalaga, ya’ni uy-joy qurilishi va ta’mirida energiya tejamkorlikka o‘tish mavzusiga alohida e’tibor qaratildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, yurtimizda har yili o‘rtacha 65 mingta yakka tartibdagi uy-joy quriladi va 200–250 mingta xonadon ta’mirlanadi. Bu juda katta hajm degani! Biroq, ushbu uylarning energiyani qanchalik tejashi barchamizni o‘ylantirishi tabiiy.

Raqamlar xavotirli: Energiya qayerga ketmoqda?

Bugungi kunda butun mamlakat iqtisodiyotida iste’mol qilinayotgan:

  • Tabiiy gazning 20 foizi va

  • Elektr energiyasining 11 foizi aynan xonadonlarni isitish uchun sarflanmoqda.

Eng qizig‘i, bu xarajatlarni osongina qisqartirish mumkin! Agar uylarning fasadi (tashqi devori) va tom qismi issiqlik saqlovchi materiallar bilan qoplanib, energiya tejamkor zamonaviy oynalar o‘rnatilsa, uyning energiya sarfini 30 foizgacha kamaytirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bu nafaqat davlat zaxirasi, balki har bir oila budjeti uchun ham katta foydadir.

Qamashidagi «Yevropa tajribasi» — «Yangi O‘zbekiston» massivi

Yig‘ilishda Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanida olib borilayotgan yangicha qurilish loyihasi namuna qilib ko‘rsatildi. Bu yerda Fransiya va Buyuk Britaniya kompaniyalari ishlab chiqqan yangi yondashuv asosida 4 ming xonadonli «Yangi O‘zbekiston» massivi qad rostlamoqda.

Qamashi loyihasining o‘ziga xosligi nimada? Massiv qurilishida to‘liq o‘zimizda ishlab chiqarilgan, mahalliy energiya tejamkor materiallardan foydalanilmoqda. Buning natijasida:

  • Qurilish tannarxi kamida 20 foizga arzonlashdi;

  • Uylarni isitish va sovitish xarajatlari 30 foizgacha qisqardi.

Prezident ushbu muvaffaqiyatli tajribani butun mamlakat bo‘ylab yoyish zarurligini ta’kidladi. Joriy yildan boshlab «Yangi O‘zbekiston» qiyofasi shakllantiriladigan 33 ta tuman va shahardagi ko‘p qavatli uylar aynan mana shu Qamashi tizimi asosida quriladi.

19 mingta korxona va «Yashil ta’mir» dasturi

Endilikda bu yangilik faqat katta massivlarda qolmaydi. Mutasaddilarga xonadonlar qurilishi va ta’mirida energiya tejamkor materiallardan foydalanish bo‘yicha maxsus tavsiyalar ishlab chiqish va ularni yurtimizdagi 19 mingta qurilish korxonasiga yetkazish topshirildi.

Shuningdek, oddiy aholi ham chetda qolmaydi. Mahallalarda «yashil ta’mir» dasturi doirasida beriladigan imtiyozlar va qulayliklar haqida har bir xonadonga batafsil tushuntirish beriladi. Uyingizni «yashil» standartlar asosida ta’mirlab, ham shinamlikka, ham iqtisodga erishishingiz mumkin bo‘ladi.

Eksportda yangi marralar: Bokudan Moskvagacha o‘zbek uylari

O‘zbekistonda ishlab chiqarilayotgan energiya tejamkor qurilish materiallari sifat jihatidan xalqaro bozorga chiqishga to‘la tayyor. Statistikaga ko‘ra, qo‘shni davlatlar har yili 13 milliard dollarlik qurilish materiallarini chetdan import qiladi. O‘zbekiston esa Markaziy Osiyo bozorining o‘ziga eksport hajmini yana 440 million dollarga oshirish salohiyatiga ega.

Bu imkoniyatdan unumli foydalanish uchun qurilish materiallari ishlab chiqaruvchilar va developerlar (quruvchi kompaniyalar) o‘zaro birlashadi. Mahsulotlarimizni xorijda reklama qilish va tanitish uchun juda qiziqarli topshiriq berildi: qo‘shni va hamkor davlatlarning bosh shaharlarida — Boku, Tbilisi, Moskva, Ostona va Bishkekda o‘zbek xom ashyolaridan energiya tejamkor namunaviy uylar quriladi va xorijliklarga namoyish etiladi.

Xullas, yaqin kelajakda nafaqat o‘zimizda, balki qo‘shni davlatlarda ham o‘zbek texnologiyasi va materiallari asosida qurilgan «aqlli» va issiq uylar ko‘payishi kutilmoqda!

Shavkat MirziyoyevO'zbekistonQamashiQashqadaryo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ertaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiErtaga havo 44 darajagacha ko‘tariladiBugun, 14:03Mirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladiMirzo Ulug‘bek tumanining ayrim hududlarida elektr o‘chiriladiBugun, 09:48Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiFarg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildiKecha, 21:19Energetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiEnergetika vazirligida yangi tayinlovlar amalga oshirildiKecha, 18:25O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?O‘zbekiston va Qirg‘iziston yer almashdi: Yangi chegaralar qanday bo‘ladi?Kecha, 16:28O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!O‘zbekistonda shunday shahar borki, aholisi 9,5 ming nafar xolos!Kecha, 16:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
Маошлар 27 майгача тўланади: иш берувчиларга эслатма
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekiston bo‘ylab Qurbon hayiti namozi vaqtlari ma’lum qilindi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
O‘zbekistonda alkogol savdosiga yangi qoida kiritiladi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi
O‘zbekiston transport tizimi tubdan yangilanib yangi aeroportlar quriladi