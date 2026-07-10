Ikkinchi oliy ta’limga hujjat topshirish boshlandi: muddat va shartlar aniq

·1·O‘zbekiston
Ikkinchi oliy ta’limga hujjat topshirish boshlandi: muddat va shartlar aniq

Oliy ta’lim muassasalarida ikkinchi va undan keyingi oliy ma’lumot olishni istaganlar uchun hujjat topshirish tartibi ma’lum qilindi.

Nomzodlar arizani faqat elektron shaklda yuborishi mumkin. Hujjatlar my.edu.uz platformasi orqali qabul qilinadi.

Ariza faqat onlayn topshiriladi

Ikkinchi va undan keyingi oliy ma’lumot olish istagidagi nomzodlar hujjatlarini qog‘oz shaklda emas, faqat elektron tarzda taqdim etadi.

Onlayn ariza yuborish uchun my.edu.uz platformasidan foydalaniladi. Bu jarayon abituriyentlar uchun hujjat topshirishni soddalashtirish va qabulni shaffof tashkil etishga qaratilgan.

Qanday hujjatlar talab qilinadi?

Nomzodlar onlayn ariza topshirishda bir nechta asosiy ma’lumot va hujjatlarni kiritishi kerak.

Jumladan:

  • fuqarolik pasporti yoki ID-karta ma’lumotlari;

  • bakalavr diplomi va uning ilovasining elektron nusxasi;

  • o‘qish istalgan oliy ta’lim tashkiloti hamda ta’lim yo‘nalishi haqidagi ma’lumot.

Ushbu ma’lumotlar ariza ko‘rib chiqilishi uchun asosiy hujjatlar hisoblanadi.

Xorijiy diplomlar bo‘yicha alohida shart bor

Agar nomzod bakalavr diplomini xorijiy davlatda olgan bo‘lsa, qo‘shimcha talab amal qiladi.

1992 yil 1 yanvardan keyin xorijiy oliy ta’lim muassasalari tomonidan berilgan diplomlar belgilangan tartibda nostrifikatsiyadan o‘tkazilgan bo‘lishi shart.

Bu talab xorijiy diplomning O‘zbekistonda tan olinishi bilan bog‘liq.

Kvotani har bir OTM o‘zi belgilaydi

Ikkinchi va undan keyingi oliy ta’lim bo‘yicha qabul parametrlari hamda kvotalar har bir oliy ta’lim muassasasi tomonidan mustaqil belgilanadi.

Bunda universitet yoki institutning ilmiy-pedagogik salohiyati, moddiy-texnik bazasi va mavjud imkoniyatlari inobatga olinadi.

O‘qish to‘liq kontrakt asosida bo‘ladi

Ma’lum qilinishicha, ikkinchi va undan keyingi oliy ta’limda o‘qish to‘liq to‘lov-kontrakt asosida amalga oshiriladi.

Ya’ni ushbu yo‘nalishda davlat granti asosida qabul nazarda tutilmagan.

Hujjat topshirishning oxirgi kuni ma’lum

Nomzodlar hujjatlarini 2026 yil 10 avgustga qadar, shu kuni ham, my.edu.uz platformasi orqali taqdim etishi mumkin.

Shu sabab ikkinchi mutaxassislikni egallashni rejalashtirganlar uchun asosiy masala — kerakli hujjatlarni o‘z vaqtida tayyorlab, belgilangan muddatni o‘tkazib yubormaslik.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sud tizimida muhim o‘zgarish: 1 avgustdan mehnat nizolarini faqat maxsus sudyalar ko‘rib chiqadiSud tizimida muhim o‘zgarish: 1 avgustdan mehnat nizolarini faqat maxsus sudyalar ko‘rib chiqadiBugun, 10:31Toshkentda yana bir muhim ko‘cha yopiladi: Haydovchilarga ogohlantirishToshkentda yana bir muhim ko‘cha yopiladi: Haydovchilarga ogohlantirishBugun, 01:28Saida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqdaSaida Mirziyoyeva fransuz biznesi bilan uchrashdi: hamkorlikda yangi yo‘nalishlar ochilmoqdaKecha, 23:53O‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandiO‘zbek alifbosi nega o‘zgarmoqda? Eng muhim sabablar ochiqlandiKecha, 22:48Mirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiMirziyoyev va Lukashenko Toshkent va Minsk o‘rtasidagi tarixiy Deklaratsiyani imzoladiKecha, 19:01Mirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaMirziyoyev va Lukashenko uchrashuvi yakuni: 2 mlrd dollarlik reja kun tartibidaKecha, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi