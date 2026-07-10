Ikkinchi oliy ta’limga hujjat topshirish boshlandi: muddat va shartlar aniq
Oliy ta’lim muassasalarida ikkinchi va undan keyingi oliy ma’lumot olishni istaganlar uchun hujjat topshirish tartibi ma’lum qilindi.
Nomzodlar arizani faqat elektron shaklda yuborishi mumkin. Hujjatlar my.edu.uz platformasi orqali qabul qilinadi.
Ariza faqat onlayn topshiriladi
Ikkinchi va undan keyingi oliy ma’lumot olish istagidagi nomzodlar hujjatlarini qog‘oz shaklda emas, faqat elektron tarzda taqdim etadi.
Onlayn ariza yuborish uchun my.edu.uz platformasidan foydalaniladi. Bu jarayon abituriyentlar uchun hujjat topshirishni soddalashtirish va qabulni shaffof tashkil etishga qaratilgan.
Qanday hujjatlar talab qilinadi?
Nomzodlar onlayn ariza topshirishda bir nechta asosiy ma’lumot va hujjatlarni kiritishi kerak.
Jumladan:
fuqarolik pasporti yoki ID-karta ma’lumotlari;
bakalavr diplomi va uning ilovasining elektron nusxasi;
o‘qish istalgan oliy ta’lim tashkiloti hamda ta’lim yo‘nalishi haqidagi ma’lumot.
Ushbu ma’lumotlar ariza ko‘rib chiqilishi uchun asosiy hujjatlar hisoblanadi.
Xorijiy diplomlar bo‘yicha alohida shart bor
Agar nomzod bakalavr diplomini xorijiy davlatda olgan bo‘lsa, qo‘shimcha talab amal qiladi.
1992 yil 1 yanvardan keyin xorijiy oliy ta’lim muassasalari tomonidan berilgan diplomlar belgilangan tartibda nostrifikatsiyadan o‘tkazilgan bo‘lishi shart.
Bu talab xorijiy diplomning O‘zbekistonda tan olinishi bilan bog‘liq.
Kvotani har bir OTM o‘zi belgilaydi
Ikkinchi va undan keyingi oliy ta’lim bo‘yicha qabul parametrlari hamda kvotalar har bir oliy ta’lim muassasasi tomonidan mustaqil belgilanadi.
Bunda universitet yoki institutning ilmiy-pedagogik salohiyati, moddiy-texnik bazasi va mavjud imkoniyatlari inobatga olinadi.
O‘qish to‘liq kontrakt asosida bo‘ladi
Ma’lum qilinishicha, ikkinchi va undan keyingi oliy ta’limda o‘qish to‘liq to‘lov-kontrakt asosida amalga oshiriladi.
Ya’ni ushbu yo‘nalishda davlat granti asosida qabul nazarda tutilmagan.
Hujjat topshirishning oxirgi kuni ma’lum
Nomzodlar hujjatlarini 2026 yil 10 avgustga qadar, shu kuni ham, my.edu.uz platformasi orqali taqdim etishi mumkin.
Shu sabab ikkinchi mutaxassislikni egallashni rejalashtirganlar uchun asosiy masala — kerakli hujjatlarni o‘z vaqtida tayyorlab, belgilangan muddatni o‘tkazib yubormaslik.
…