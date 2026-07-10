Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardi

·0·O‘zbekiston
Tadbirkorlarga yengillik: «SES» tekshiruvlarini o‘tkazish tartibi o‘zgardi

O‘zbekistonda sanitariya-epidemiologik osoyishtalik (ko‘pchilikka yaxshi tanish bo‘lgan «SES») sohasida davlat nazoratini amalga oshirish tizimi tubdan o‘zgaradi. Endi qaysi tadbirkorni tekshirish lozimligini inson omili emas, balki maxsus elektron dastur avtomatik ravishda hal qiladi.

Adliya vazirligi tomonidan yangi «Xavfni tahlil qilish» elektron tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risidagi nizom 2026 yil 8 iyul kuni 3892-son bilan davlat ro‘yxatidan o‘tkazildi. Zamin.uz yangi tizimning biznes vakillari uchun eng muhim jihatlarini tahlil qildi.

Tekshiruv kerakmi yoki yo‘q — tizim o‘zi baholaydi

Yangi nizomga muvofiq, tadbirkorlik subyektlari faoliyatida qonunchilik talablari buzilishi ehtimoli inson aralashuvisiz, to‘liq avtomatlashtirilgan tarzda baholanadi. Dastur xulosa chiqarishda tadbirkorni ovora qilmay, quyidagi ochiq va qonuniy manbalardagi ma’lumotlardan foydalanadi:

  • Davlat organlarining mavjud axborot tizimlari bazasi;

  • Rasmiy statistik ma’lumotlar;

  • Fuqarolardan kelib tushgan murojaatlar;

  • Ommaviy axborot vositalaridagi xabarlar.

Eng muhim kafolat: Xavf tahlilini o‘tkazish jarayonida tizim yoki nazorat qiluvchi organlar tomonidan tadbirkorlik subyektlaridan biron-bir qo‘shimcha hujjat yoki hisobot talab qilinishiga aslo yo‘l qo‘yilmaydi.

Uchta toifa: Past xavfli biznes umuman tekshirilmaydi

Yangi tizim doirasida barcha tadbirkorlik subyektlari huquqbuzarlik sodir etish xavfiga qarab uchta toifaga ajratiladi. Bu tizim o‘z ishini halol va qoidalar asosida tashkil etgan tadbirkorlarni ortiqcha tekshiruvlardan himoya qilishga xizmat qiladi:

Xavf toifasi

Tekshiruv va profilaktika tartibi

Tadbirkor uchun ta’siri

Yuqori xavf

Profilaktika tadbirlari va tekshiruvlar qonunchilikda belgilangan tartibda to‘liq o‘tkaziladi.

Nazorat tizimli ravishda davom ettiriladi.

O‘rta xavf

Tekshiruv va profilaktika ishlari rejali tarzda, qonuniy cheklovlar asosida amalga oshiriladi.

Me’yoriy nazorat olib boriladi.

Past xavf

Sanitariya sohasida hech qanday tekshiruvlar o‘tkazilmaydi.

Tekshiruvlardan butunlay ozod etiladi.

Biznes uchun qo‘shimcha himoya

Yangi tizim tadbirkorlarni asossiz jazolash yoki ularga bosim o‘tkazish vositasiga aylanib qolmasligi uchun nizomda alohida himoya bandi ko‘zda tutilgan.

Unga ko‘ra, elektron tizim orqali aniqlangan xavf darajasi tadbirkorlik subyektiga nisbatan to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir choralarini (jarimalar yoki faoliyatni to‘xtatish) qo‘llash uchun mustaqil asos hisoblanmaydi. Maxsus baholash natijasi faqatgina tekshiruvlarni adolatli rejalashtirish va kamchiliklarning oldini olish uchungina xizmat qiladi.

Bu islohot sohadagi korrupsion holatlarni keskin kamaytirish va mamlakatda sog‘lom biznes muhitini rivojlantirish yo‘lidagi navbatdagi muhim qadamdir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiO‘zbekistonda turizm uchun yangi imtiyoz: tadbirkorlarga QQSning 50%i qaytariladiBugun, 11:38Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Alifbo islohoti atrofida bahs: ekspert eng katta xavfni aytdi...Bugun, 11:20Dam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishDam olish kunlari havo qanday bo‘ladi? O‘zgidrometdan muhim ogohlantirishBugun, 11:14O‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarO‘zbekistonda «bolnichniy» to‘lash tartibi tubdan o‘zgarmoqda: 1 iyuldan yangi qoidalarBugun, 11:09Yashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiYashnobodda Aviasozlar ko‘chasining bir qismi 20 kunga yopiladiBugun, 11:01O‘zbekistonda kino suratga olish qoidasi o‘zgardi: xorijiy kompaniyalar uchun yangi imkoniyatO‘zbekistonda kino suratga olish qoidasi o‘zgardi: xorijiy kompaniyalar uchun yangi imkoniyatBugun, 10:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija