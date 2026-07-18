O‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildi

·48·O‘zbekiston
O‘zbekistonda elektr iste’moli va ishlab chiqarishda yangi rekord o‘rnatildi

O‘zbekiston yagona energetika tizimida 17 iyul kuni elektr energiyasi iste’moli va ishlab chiqarish hajmi bo‘yicha navbatdagi rekord ko‘rsatkichlar qayd etildi. Bu haqda Energetika vazirligi ma’lum qildi.

Vazirlik ma’lumotiga ko‘ra, sutkalik elektr energiyasi iste’moli 293,4 million kilovatt-soatni tashkil etgan. Bu o‘tgan yil yoz mavsumida kuzatilgan eng yuqori ko‘rsatkichdan 20,8 million kilovatt-soatga, ya’ni 7,6 foizga yuqori bo‘ldi.

Shu kuni elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi ham rekord darajaga yetib, 296,1 million kilovatt-soatni tashkil etdi. Natijada bir kun avval, 16 iyulda qayd etilgan 295,4 million kilovatt-soatlik rekord ham yangilandi.

Bundan tashqari, kichik quvvatli quyosh fotoelektr stansiyalarida ishlab chiqarilgan elektr energiyasi ham hisobga olinganda, mamlakat bo‘yicha bir sutkada jami 305 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarilgan. Bu avvalgi kundagiga nisbatan 9,6 million kilovatt-soat yoki 3,2 foizga ko‘pdir.

Energetika vazirligi qayd etishicha, dispetcherlik xizmatlari elektr tarmoqlaridagi yuklama hamda uzatish uskunalarining texnik holatini 24 soat davomida real vaqt rejimida kuzatib boradi. Zarurat tug‘ilganda esa tarmoqlardagi ortiqcha yuklamaning oldini olish, uskunalarning qizib ketmasligini ta’minlash va elektr ta’minotining barqarorligini saqlash maqsadida yuklamalar qayta taqsimlanadi hamda tezkor choralar ko‘riladi.

O'zbekistonEnergetika vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiToshkentda qalbaki 20 ming dollar sotmoqchi bo‘lganlar ushlandiBugun, 11:21Rustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiBugun, 10:34Toshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiToshkent va Bekobod o‘rtasida yangi elektropoyezd qatnovi boshlandiBugun, 10:18Rustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiRustam Jo‘rayev Prezident xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandiBugun, 10:10Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqdaAlisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqdaBugun, 05:15Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Kecha, 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi