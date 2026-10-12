Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent qurilishidagi yangi talablarni ochiqladi (video)

·46·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent qurilishidagi yangi talablarni ochiqladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent loyihasi doirasida har bir viloyatga 100 gektardan yer ajratilishi hamda ularning konseptual loyihasi va arxitektura rejasini shaxsan tasdiqlatishi shartligini ma’lum qildi.
  • Viloyat hokimlari har oyda kamida 5 kun Yangi Toshkentda bo‘lib, qurilish jarayonlarini nazorat qilishi lozim.

Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatning eng yirik va strategik shaharsozlik tashabbusi bo‘lgan Yangi Toshkent loyihasi bo‘yicha muhim va tarixiy qarorni ma’lum qildi. Unga ko‘ra, respublikaning har bir viloyatiga yangi shahar hududidan 100 gektardan yer maydoni ajratiladi.

Ushbu tashabbus har bir hududning o‘ziga xos madaniyati, iqtisodiy salohiyati va me’moriy qiyofasini poytaxtning yangi markazida mujassam etishga qaratilgan.

Hokimlar oldiga qo‘yilgan qat’iy talab va yangi tartib

Yangi yer maydonlarini o‘zlashtirish va qurilish ishlarini tashkil etish bo‘yicha viloyatlar rahbarlariga aniq vazifalar yuklatildi:

  • Loyiha va arxitektura tasdig‘i: Har bir viloyat hokimi o‘z hududiga tegishli 100 gektarlik maydonning konseptual loyihasi va arxitektura rejasini shaxsan davlat rahbariga taqdim etishi hamda tasdiqlatishi shart. Qurilish ishlari faqat shundan so‘ng boshlanadi;

  • Oyiga 5 kunlik faoliyat: Viloyat hokimlariga muntazam ravishda — har oyda kamida 5 kun davomida Yangi Toshkentning o‘zida bo‘lib, qurilish va rivojlanish jarayonlarini bevosita joyida nazorat qilish vazifasi belgilandi.

«Bu tarix, 50-100 yildan keyin rahmat deyishsin»

Davlat rahbari ushbu bunyodkorlik loyihasining nafaqat bugungi kun, balki kelajak avlodlar uchun naqadar buyuk ahamiyatga ega ekaniga alohida urg‘u berdi:

«Bu Yangi O‘zbekiston, bu tarix. 50 yil, 100 yildan keyin odamlar “otasiga rahmat, o‘sha komanda shunday zamin yaratib ketgan ekan”, degan fikrda bo‘lishi kerak», — deya ta’kidladi Prezident Shavkat Mirziyoyev.

Yangi Toshkentda har bir viloyatga ajratilayotgan hududlar butun mamlakat mintaqalarini yagona markaz bilan bog‘lovchi, hududlarning investitsiyaviy va turizm jozibadorligini oshiruvchi ulkan madaniy-iqtisodiy maskanga aylanishi kutilmoqda.

Shavkat MirziyoyevYangi Toshkent loyihasiViloyat hokimlariO‘zbekiston shaharsozlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Turkmanistonga keldi (foto)8 oktabr 07:57Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalar8 sentabr 21:44Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladiShavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi15 sentabr 21:57Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev bir-birlarini oliy ordenlar bilan taqdirladiShavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev bir-birlarini oliy ordenlar bilan taqdirladi23 avgust 21:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)