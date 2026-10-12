Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent qurilishidagi yangi talablarni ochiqladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Yangi Toshkent loyihasi doirasida har bir viloyatga 100 gektardan yer ajratilishi hamda ularning konseptual loyihasi va arxitektura rejasini shaxsan tasdiqlatishi shartligini ma’lum qildi.
- Viloyat hokimlari har oyda kamida 5 kun Yangi Toshkentda bo‘lib, qurilish jarayonlarini nazorat qilishi lozim.
Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatning eng yirik va strategik shaharsozlik tashabbusi bo‘lgan Yangi Toshkent loyihasi bo‘yicha muhim va tarixiy qarorni ma’lum qildi. Unga ko‘ra, respublikaning har bir viloyatiga yangi shahar hududidan 100 gektardan yer maydoni ajratiladi.
Ushbu tashabbus har bir hududning o‘ziga xos madaniyati, iqtisodiy salohiyati va me’moriy qiyofasini poytaxtning yangi markazida mujassam etishga qaratilgan.
Hokimlar oldiga qo‘yilgan qat’iy talab va yangi tartib
Yangi yer maydonlarini o‘zlashtirish va qurilish ishlarini tashkil etish bo‘yicha viloyatlar rahbarlariga aniq vazifalar yuklatildi:
Loyiha va arxitektura tasdig‘i: Har bir viloyat hokimi o‘z hududiga tegishli 100 gektarlik maydonning konseptual loyihasi va arxitektura rejasini shaxsan davlat rahbariga taqdim etishi hamda tasdiqlatishi shart. Qurilish ishlari faqat shundan so‘ng boshlanadi;
Oyiga 5 kunlik faoliyat: Viloyat hokimlariga muntazam ravishda — har oyda kamida 5 kun davomida Yangi Toshkentning o‘zida bo‘lib, qurilish va rivojlanish jarayonlarini bevosita joyida nazorat qilish vazifasi belgilandi.
«Bu tarix, 50-100 yildan keyin rahmat deyishsin»
Davlat rahbari ushbu bunyodkorlik loyihasining nafaqat bugungi kun, balki kelajak avlodlar uchun naqadar buyuk ahamiyatga ega ekaniga alohida urg‘u berdi:
«Bu Yangi O‘zbekiston, bu tarix. 50 yil, 100 yildan keyin odamlar “otasiga rahmat, o‘sha komanda shunday zamin yaratib ketgan ekan”, degan fikrda bo‘lishi kerak», — deya ta’kidladi Prezident Shavkat Mirziyoyev.
Yangi Toshkentda har bir viloyatga ajratilayotgan hududlar butun mamlakat mintaqalarini yagona markaz bilan bog‘lovchi, hududlarning investitsiyaviy va turizm jozibadorligini oshiruvchi ulkan madaniy-iqtisodiy maskanga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…